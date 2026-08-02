Technostres i FOMO - ciemna strona sztucznej inteligencji w pracy

Sztuczna inteligencja miała uwolnić pracowników od powtarzalnych zadań i skrócić czas pracy, ale w praktyce sprawia, że pracujemy szybciej i intensywniej. Granica między czasem pracy a odpoczynkiem stopniowo się zaciera, a stała dostępność staje się nową walutą rynku pracy. Eksperci ostrzegają: zamiast redukować stres, AI często staje się jego nowym katalizatorem.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dlaczego AI, zamiast odciążyć pracowników, zwiększa tempo i intensywność pracy oraz zaciera granice między życiem zawodowym a prywatnym

Na czym polega technostres i FOMO w kontekście zawodowym oraz jak wpływa to na zdrowie i zaangażowanie pracowników

Jak zjawiska takie jak context switching i popcorn brain obniżają produktywność i koncentrację w pracy

Dlaczego firmy powinny wprowadzać zasady right to disconnect i jak to wpływa na satysfakcję oraz zaangażowanie zespołów



„Technostres” i presja na bezbłędność

Zawodowe FOMO i niekończący się dzień pracy

Kryzys skupienia i rozproszona uwaga

Systemowe wyjście z chaosu i ustalenie granic