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Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej? GUS pokazał najnowsze dane

2026-07-31 08:37

Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej? GUS pokazał najnowsze dane

Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej? © pexels

Czy Polska nadal nadrabia dystans do Europy, czy w niektórych obszarach zaczyna wyprzedzać pozostałe kraje UE? Najnowsze dane GUS pokazują, że polska gospodarka rozwija się ponad dwukrotnie szybciej niż średnia unijna, a bezrobocie należy do najniższych we Wspólnocie. Jednocześnie raport wskazuje obszary, w których wciąż pozostajemy w tyle, m.in. pod względem innowacyjności, kompetencji cyfrowych i udziału odnawialnych źródeł energii.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak Polska wypada na tle krajów Unii Europejskiej pod względem gospodarki i rynku pracy?
  • W jakich obszarach Polska należy do europejskiej czołówki?
  • Dlaczego młodzi Polacy częściej mieszkają z rodzicami niż ich rówieśnicy w UE?
  • W których dziedzinach Polska nadal pozostaje poniżej unijnej średniej?

Polska w europejskiej czołówce


W 2025 r. Polska gospodarka rozwinęła się w ponad dwukrotnie szybszym tempie niż Unia Europejska. Produkt krajowy brutto naszego kraju wzrósł o 3,6%, podczas gdy unijny PKB zwiększył się o 1,5%. Pod względem wzrostu gospodarczego wyprzedziły nas jedynie Irlandia (12,3%), Malta (4,0%) i Cypr (3,8%).
Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej?
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fot. pexels

Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej?

W 2025 r. Polska gospodarka rozwinęła się w ponad dwukrotnie szybszym tempie niż Unia Europejska


Polska należy również do czołówki państw o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej (3,1% wobec 6,0% przeciętnie w UE) oraz jest szóstym krajem członkowskim o najmniejszym zagrożeniu ubóstwem (13,2% wobec 16,3% w UE).

Polska liderem produkcji jabłek w Unii Europejskiej


Najnowsze dane pokazują, jak dużą rolę odgrywamy w europejskim rolnictwie. Nasz kraj należy do najważniejszych producentów żywności we Wspólnocie. Polska jest drugim co do wielkości producentem żyta w UE, trzecim – buraków cukrowych oraz piątym – hodowcą bydła. Jest niekwestionowanym liderem w produkcji jabłek – z naszych sadów pochodzi blisko jedna trzecia zbiorów tych owoców w Unii Europejskiej.

Nie tylko gospodarka


Czy życie mieszkańców Polski różni się od życia przeciętnego Europejczyka? Młodzi Polacy znacznie częściej niż Europejczycy mieszkają z rodzicami. Wspólnie ze starszym pokoleniem w naszym kraju mieszka 51% osób w wieku 25-34 lata, podczas gdy przeciętnie w UE taka sytuacja dotyczy 30% osób. Polki opuszczają dom rodzinny przed 26 rokiem życia, a Polacy przed 28, czyli w wieku zbliżonym do średniej unijnej.

Polskie społeczeństwo jeszcze nieco odbiega od średniej europejskiej pod względem stopnia cyfryzacji. Tylko połowa dorosłych mieszkańców Polski posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (to o ok. 10 p.proc. mniej niż przeciętnie w UE). Pod tym względem wypadamy słabiej niż mieszkańcy Holandii, Irlandii, Danii i Finlandii, spośród których ponad 80% ma przynajmniej podstawowe umiejętności.

Z drugiej strony, dystans dzieli nas również od krajów o najniższym odsetku (poniżej 40%) – Rumunii i Bułgarii.

Sukcesy i wyzwania


Polska osiąga znaczące sukcesy, jednak wciąż stoją przed nią pewne wyzwania. Jednym z nich jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej, która nadal pozostaje mniejsza niż średnio w Unii Europejskiej. W Polsce nakłady na działalność badawczo-rozwojową w 2025 r. wyniosły 1,4% PKB, (podczas gdy wartość dla UE sięgnęła 2,2%), co plasowało nasz kraj na 15. miejscu spośród krajów UE.

Czołówkę rankingu tworzą kraje od lat inwestujące w innowacje, tj. Szwecja, Belgia, Austria, Finlandia, Niemcy i Dania, w których nakłady na działalność badawczo-rozwojową przekraczają 3% PKB.

Do obszarów, w których nadal gonimy Europę należy również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W Polsce energia z OZE pokrywa 17,8% zapotrzebowania na całkowitą energię, podczas gdy średnia dla UE wynosi 25,2%.
Przeczytaj także: Wynagrodzenia, PKB i bezrobocie. Prognozy na 2022 rok Wynagrodzenia, PKB i bezrobocie. Prognozy na 2022 rok

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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