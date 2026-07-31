Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej? GUS pokazał najnowsze dane

Czy Polska nadal nadrabia dystans do Europy, czy w niektórych obszarach zaczyna wyprzedzać pozostałe kraje UE? Najnowsze dane GUS pokazują, że polska gospodarka rozwija się ponad dwukrotnie szybciej niż średnia unijna, a bezrobocie należy do najniższych we Wspólnocie. Jednocześnie raport wskazuje obszary, w których wciąż pozostajemy w tyle, m.in. pod względem innowacyjności, kompetencji cyfrowych i udziału odnawialnych źródeł energii.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polska wypada na tle krajów Unii Europejskiej pod względem gospodarki i rynku pracy?

W jakich obszarach Polska należy do europejskiej czołówki?

Dlaczego młodzi Polacy częściej mieszkają z rodzicami niż ich rówieśnicy w UE?

W których dziedzinach Polska nadal pozostaje poniżej unijnej średniej?

Polska w europejskiej czołówce

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej? W 2025 r. Polska gospodarka rozwinęła się w ponad dwukrotnie szybszym tempie niż Unia Europejska

Polska liderem produkcji jabłek w Unii Europejskiej

Nie tylko gospodarka

Sukcesy i wyzwania