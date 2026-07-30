Handel traci młodych. W części zawodów średni wiek przekroczył 50 lat

W I kwartale 2026 r. w handlu hurtowym i detalicznym czekało 13,4 tys. wakatów, a średni wiek pracowników w niektórych zawodach handlowych przekroczył 50 lat. Według GUS najstarsi są sprzedawcy na targowiskach (52 lata) i właściciele sklepów (50 lat), a najmłodsi - na stacjach paliw (37 lat). Eksperci alarmują: dla sektora coraz większym wyzwaniem staje się nie tylko pozyskanie nowych pracowników, ale również zapewnienie ciągłości prowadzenia biznesów opartych na wieloletnim doświadczeniu.

Przeczytaj także: Starzejący się rynek pracy: które branże czeka kryzys kompetencji?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Ile wakatów czekało w handlu w I kwartale 2026 r. i które zawody są najbardziej dotknięte brakiem kadr.

Jaki jest średni wiek osób pracujących w różnych zawodach handlowych według najnowszych danych GUS.

Dlaczego starzenie się kadr w handlu zagraża ciągłości lokalnych biznesów i jakie są prognozy ekspertów.

Jakie zmiany czekają handel w najbliższych latach – od automatyzacji po rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Młodzi nadal wybierają handel, ale nie zostają w nim na długo

Po emeryturze wielu nadal zostaje za ladą

Największą grupę zawodową w handlu tworzą sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), kasjerzy oraz sprzedawcy biletów. Według danych GUS obejmuje ona 747.570 osób, których przeciętny wiek wynosi 40 lat. Taki sam wynik odnotowano wśród kierowników sprzedaży w marketach (26.611 zatrudnionych) oraz wśród pracowników sprzedaży i zawodów pokrewnych, których jest 156.474.Najmłodsi pracują na stacjach paliw. GUS uwzględnił w tej kategorii 29.659 pracowników, a ich przeciętny wiek to 37 lat. Niewiele więcej wynosi on w przypadku układaczy towarów na półkach – 38 lat wśród 2.429 zatrudnionych – oraz konsultantów w centrach sprzedaży telefonicznej, gdzie analizą objęto 21.353 pracowników, również ze średnią wieku 38 lat. To profesje, które często są jednym z pierwszych etapów kariery zawodowej.Najstarsze kadry można znaleźć w zawodach, w których kluczowe znaczenie mają doświadczenie, znajomość lokalnego rynku lub prowadzenie własnej działalności. Właściciele sklepów, których GUS uwzględnił 86.958, mają przeciętnie 50 lat. Wśród pośredników handlowych (21.289) wiek wynosi średnio 47 lat, a ulicznych sprzedawców produktów (731) – 48 lat. Najwyższy wynik w całym zestawieniu osiągają sprzedawcy na targowiskach i bazarach – 21.628 przedstawicieli tej profesji ma przeciętnie 52 lata.Wśród pozostałych profesji związanych z handlem znajdują się m.in. kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym – tę kategorię tworzy 48.865 osób, których przeciętny wiek wynosi 42 lata. Agenci sprzedaży bezpośredniej to 20.939 pracowników, ze średnią wieku na poziomie 43 lat. Z kolei uliczni sprzedawcy żywności, których GUS uwzględnił 1.395, mają przeciętnie 45 lat.– mówi Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.Handel pozostaje jedną z najczęściej wybieranych branż przez osoby rozpoczynające aktywność zawodową. Dane GUS pokazują, że wśród kobiet poniżej 26. roku życia dominują zawody związane ze sprzedażą detaliczną i obsługą klienta – przede wszystkim sprzedawcy sklepowi, kasjerzy oraz inni pracownicy sprzedaży.Podobny obraz widać wśród młodych mężczyzn, dla których praca sprzedawcy lub kasjera również należy do najczęściej wykonywanych zawodów na początku kariery. Handel pozostaje więc naturalnym miejscem zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, choć wiele osób traktuje go jako etap przejściowy.Według GUS w Polsce pracuje ponad 619 tys. osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. W handlu szczególnie widoczna jest aktywność kobiet zatrudnionych jako sprzedawczynie i kasjerki oraz właścicielek sklepów. Wśród mężczyzn po osiągnięciu wieku emerytalnego jedną z najliczniejszych grup stanowią również właściciele sklepów.– ocenia Joanna Dargiewicz, dyrektorka regionu w Grupie Progres.Ekspertka dodaje, że największa zmiana dopiero nadejdzie. Starzenie się kadr w handlu może przyspieszyć procesy, które już dziś są widoczne na rynku – dalszą automatyzację sprzedaży, rozwój kas samoobsługowych, większe wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji czy konsolidację małych placówek. Nie oznacza to jednak, że znaczenie pracowników będzie malało. Wręcz przeciwnie – w świecie, w którym zakupy coraz częściej można zrobić bez kontaktu z drugim człowiekiem, kompetencje związane z obsługą klienta, budowaniem relacji i znajomością lokalnego rynku mogą stać się najcenniejszym wyróżnikiem tradycyjnego handlu.