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HAMMER VENTUS 5G i nowe smartwatche. Polska marka pokazała nową serię urządzeń

2026-07-29 00:30

HAMMER VENTUS 5G i nowe smartwatche. Polska marka pokazała nową serię urządzeń

HAMMER VENTUS 5G wiz. 5 © fot. mat. prasowe

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Polska marka HAMMER wprowadza na rynek nową serię urządzeń VENTUS, w której znalazły się smartfon HAMMER VENTUS 5G oraz dwa smartwatche - HAMMER WATCH VENTUS PRO i HAMMER WATCH VENTUS. Główny model linii łączy smukłą konstrukcję z odpornością IP69 i zgodnością ze standardem MIL-STD-810H. Smartfon oferuje m.in. ekran AMOLED 120 Hz, baterię 5000 mAh, aparat 108 Mpix i kamerę noktowizyjną.

Przeczytaj także: Pancerny smartfon może być smukły. HAMMER prezentuje linię VENTUS

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie urządzenia znalazły się w nowej linii HAMMER VENTUS?
  • Jakie parametry i funkcje oferuje smartfon HAMMER VENTUS 5G?
  • Czym różnią się smartwatche HAMMER WATCH VENTUS PRO i HAMMER WATCH VENTUS?
  • Ile kosztują urządzenia z serii HAMMER VENTUS i na czym polega oferta premierowa?

HAMMER VENTUS 5G to główny model nowej linii. Smartfon ma zaledwie 8,2 mm grubości i waży 172 g, a jednocześnie zachowuje kluczowe cechy urządzeń HAMMER: odporność IP69, zgodność ze standardem MIL-STD-810H oraz konstrukcję opartą na ponad 10-letnim doświadczeniu marki w projektowaniu pancernych urządzeń.
HAMMER VENTUS 5G
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS 5G

HAMMER VENTUS 5G to główny model nowej linii

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AMOLED, bateria węglowo-krzemowa i aparat noktowizyjny


HAMMER VENTUS 5G został wyposażony w ekran AMOLED 6,77” z odświeżaniem 120 Hz, jasnością do 4500 nitów oraz szkłem ochronnym SCHOTT Xensation® Up. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7100, wspierany przez 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Smartfon działa pod kontrolą Androida™ 16.
HAMMER VENTUS 5G wiz. 3
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS 5G wiz. 3

Smartfon ma zaledwie 8,2 mm grubości i waży 172 g

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HAMMER gwarantuje 5 lat aktualizacji oprogramowania i poprawek bezpieczeństwa, w tym co najmniej jedną aktualizację systemu Android™.

Model korzysta z baterii węglowo-krzemowej 5000 mAh, która pozwala połączyć dobrą pojemność z cienką konstrukcją urządzenia. Telefon obsługuje szybkie ładowanie 45 W, ładowanie zwrotne, 5G, NFC oraz eSIM.
HAMMER VENTUS 5G wiz. 4
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS 5G wiz. 4

Telefon obsługuje szybkie ładowanie 45 W oraz ładowanie zwrotne

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HAMMER VENTUS 5G oferuje także aparat główny 108 Mpx z elektroniczną stabilizacją obrazu, przedni aparat 32 Mpx oraz kamerę noktowizyjną 8 Mpx, umożliwiającą rejestrowanie obrazu także w całkowitej ciemności.
HAMMER VENTUS 5G wiz. 2
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS 5G wiz. 2

Aparat główny oferuje 108 Mpx i elektroniczną stabilizację obrazu

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Dodatkowym wyróżnikiem jest aplikacja pozwalająca wysyłać wiadomości głosowe na odległość do 200 m poza zasięgiem sieci.

BumpAIR, czyli autorska ochrona w zestawie


W zestawie ze smartfonem znajduje się etui ochronne z autorską technologią BumpAIR i certyfikatem MIL-STD-810H. Wzmocnione narożniki z komorami powietrznymi pomagają rozpraszać energię uderzeń i dodatkowo chronią najbardziej narażone części telefonu, nie zasłaniając jego designu.
HAMMER VENTUS 5G wiz. 3
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS 5G wiz. 3

W zestawie ze smartfonem znajduje się etui ochronne z autorską technologią BumpAIR i certyfikatem MIL-STD-810H

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Etui zostało zaprojektowane jako integralna część całej koncepcji urządzenia – od smukłej konstrukcji telefonu po dodatkowe zabezpieczenie punktów najbardziej podatnych na uszkodzenia.

Cena smartfona wraz z etui wynosi 1 799 zł.

HAMMER WATCH VENTUS PRO – smartwatch na trasę, trening i regenerację


Drugim kluczowym urządzeniem premierowej linii jest HAMMER WATCH VENTUS PRO. To lekki smartwatch z ekranem AMOLED 1,43”, mapami offline, dwuzakresowym GPS, wodoszczelnością 5 ATM, standardem MIL-STD-810H, szkłem Panda Glass, 256 MB pamięci oraz wsparciem AI HAMMY w aplikacji HAMMER App.
HAMMER WATCH VENTUS PRO
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fot. mat. prasowe

HAMMER WATCH VENTUS PRO

HAMMER WATCH VENTUS PRO to lekki smartwatch z ekranem AMOLED 1,43”

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Zegarek umożliwia korzystanie z tras GPX, monitorowanie aktywności, snu, stresu, regeneracji oraz gotowości organizmu do wysiłku. Dzięki temu sprawdzi się podczas treningów, wycieczek, podróży i codziennego monitorowania formy.
HAMMER WATCH VENTUS PRO wiz. 3
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fot. mat. prasowe

HAMMER WATCH VENTUS PRO wiz. 3

Zegarek ma sprawdzić się m.in. podczas treningów

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Linię uzupełnia HAMMER WATCH VENTUS, lżejszy model do codziennej aktywności, wyposażony m.in. w ekran AMOLED, GPS, wodoszczelność 5 ATM oraz funkcje wspierające trening i regenerację.
HAMMER WATCH VENTUS PRO wiz. 2
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fot. mat. prasowe

HAMMER WATCH VENTUS PRO wiz. 2

Cena HAMMER WATCH VENTUS PRO wynosi 499 zł

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Cena HAMMER WATCH VENTUS PRO wynosi 499 zł, a HAMMER WATCH VENTUS 299 zł.
HAMMER WATCH VENTUS
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fot. mat. prasowe

HAMMER WATCH VENTUS

HAMMER WATCH VENTUS to lżejszy model do codziennej aktywności

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HAMMER WATCH VENTUS wiz. 2
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fot. mat. prasowe

HAMMER WATCH VENTUS wiz. 2

HAMMER WATCH VENTUS dostępny jest w 2 wersjach kolorystycznych

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HAMMER VENTUS z Janem Błachowiczem


W premierę nowej linii zaangażował się również Jan Błachowicz, ambasador marki HAMMER. Smartfon HAMMER VENTUS 5G towarzyszył zawodnikowi podczas przygotowań do najbliższej walki, pokazując możliwości urządzenia w rytmie treningów, odpoczynku i codziennych aktywności.

Promocja na start


Z okazji premiery HAMMER przygotował specjalną ofertę na zestaw obejmujący smartfon HAMMER VENTUS 5G oraz smartwatch HAMMER WATCH VENTUS PRO. W ramach promocji premierowej można go kupić za 1998 zł, czyli o 300 zł taniej niż przy zakupie obu urządzeń osobno.

Dostępność


Premierowe urządzenia z linii HAMMER VENTUS są już dostępne w sklepie internetowym producenta, u partnerów handlowych oraz w ofercie Play, gdzie klienci znajdą smartfon HAMMER VENTUS 5G i zegarek HAMMER WATCH VENTUS PRO.

Przeczytaj także: HAMMER BLADE 4: pancerny smartfon z termometrem i do zdjęć pod wodą HAMMER BLADE 4: pancerny smartfon z termometrem i do zdjęć pod wodą

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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