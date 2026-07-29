HAMMER VENTUS 5G i nowe smartwatche. Polska marka pokazała nową serię urządzeń

Polska marka HAMMER wprowadza na rynek nową serię urządzeń VENTUS, w której znalazły się smartfon HAMMER VENTUS 5G oraz dwa smartwatche - HAMMER WATCH VENTUS PRO i HAMMER WATCH VENTUS. Główny model linii łączy smukłą konstrukcję z odpornością IP69 i zgodnością ze standardem MIL-STD-810H. Smartfon oferuje m.in. ekran AMOLED 120 Hz, baterię 5000 mAh, aparat 108 Mpix i kamerę noktowizyjną.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie urządzenia znalazły się w nowej linii HAMMER VENTUS?

Jakie parametry i funkcje oferuje smartfon HAMMER VENTUS 5G?

Czym różnią się smartwatche HAMMER WATCH VENTUS PRO i HAMMER WATCH VENTUS?

Ile kosztują urządzenia z serii HAMMER VENTUS i na czym polega oferta premierowa?

AMOLED, bateria węglowo-krzemowa i aparat noktowizyjny

BumpAIR, czyli autorska ochrona w zestawie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HAMMER VENTUS 5G wiz. 3 W zestawie ze smartfonem znajduje się etui ochronne z autorską technologią BumpAIR i certyfikatem MIL-STD-810H Kliknij, aby przejść do galerii (15)

HAMMER WATCH VENTUS PRO – smartwatch na trasę, trening i regenerację

HAMMER VENTUS z Janem Błachowiczem

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