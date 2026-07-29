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Ranking Kantar: te marki Polacy uważają za liderów zrównoważonego rozwoju

2026-07-29 00:10

Ranking Kantar: te marki Polacy uważają za liderów zrównoważonego rozwoju

Polacy wybrali liderów zrównoważonego rozwoju © pexels

Które marki w oczach polskich konsumentów najlepiej radzą sobie ze zrównoważonym rozwojem? Pierwszy ranking Kantar przynosi kilka zaskoczeń. Na szczycie zestawienia znalazło się LEGO, wyprzedzając m.in. Rossmanna, PLL LOT, Orlen i YouTube. Badanie pokazuje też, że konsumenci oczekują od firm nie tylko deklaracji dotyczących ekologii i kwestii społecznych, ale przede wszystkim wiarygodnych działań, które przekładają się na realny wpływ.

Przeczytaj także: Zrównoważony rozwój a zachowania konsumentów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie marki znalazły się na szczytach zestawień dla Polski i świata?
  • Dlaczego konsumenci coraz mniej ufają komunikacji marek dotyczącej zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzi Lidl?

Lista powstała na podstawie opinii 1500 polskich konsumentów z uwzględnieniem 180 marek, przy użyciu autorskiego wskaźnika Kantar, który uwzględnia wielkość firmy, jak i postrzeganą przez konsumentów wiarygodność oraz wpływ jej działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Polacy wybrali liderów zrównoważonego rozwoju
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fot. pexels

Polacy wybrali liderów zrównoważonego rozwoju

LEGO znalazło się na czele pierwszego rankingu Kantar marek postrzeganych przez konsumentów jako liderzy zrównoważonego rozwoju w Polsce


Top5 najlepszych marek w Polsce:


  1. LEGO
  2. Rossmann
  3. Polskie Linie Lotnicze LOT
  4. Orlen
  5. YouTube

W ramach badania eksperci Kantar ds. zrównoważonego rozwoju przeanalizowali marki osiągające najlepsze wyniki – zarówno na świecie, jak i na każdym z 12 badanych rynków. Pozwoliło to ustalić wspólne zasady przekształcania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju w siłę marki – od budowania marki wokół idei zrównoważonego rozwoju po kreatywną i autentyczną komunikację tych działań.

Izabela Ząbek, Strategic Account Manager ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Kantar, skomentowała to następująco:
Ludzie są głęboko zaniepokojeni kwestiami środowiskowymi i społecznymi, jednak w obliczu nakładających się kryzysów często czują się przytłoczeni i niepewni, a ich uwaga jest ograniczona. Wciąż mamy wysokie oczekiwania wobec marek w kwestii realnego zaangażowania w zrównoważony rozwój, ale zaufanie do komunikacji marek jest coraz trudniejsze do zdobycia przez liczne przypadki greenwashingu.

W takim otoczeniu szczególnie warto przyglądać się markom, które potrafią przekuć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w realną przewagę konkurencyjną.

Marki z pierwszej dziesiątki (Top10) naszego rankingu pokazują, że bez względu na branżę czy skalę działalności, długoterminowy wzrost marki opiera się na budowaniu znaczenia, wiarygodności i istotności dla konsumentów.

W Polsce wśród czołowych marek znalazł się też Lidl, który wyróżnia się jako jeden z liderów w kategorii sieci handlowych i supermarketów. Anna Pulnar, Kierownik ds. Zarządzania Projektami CSR, Lidl Polska, tak opowiada o kluczowych projektach:
Istotnym założeniem jest dla nas dążenie do gospodarowania odpadami w zamkniętym obiegu. Ważnym narzędziem do realizacji tego celu było udostępnienie butelkomatów, które umożliwiają klientom zwrot opakowań we wszystkich sklepach Lidl w Polsce. Już w 2022 r. nasza firma rozpoczęła testy systemu odbioru butelek plastikowych PET, a następnie rozszerzyła go o zbiórkę puszek.

Prowadzimy również kampanię zachęcającą klientów sieci do aktywnego udziału w nowym systemie, która uświadamia, że zwrot butelek oraz puszek może być prosty, szybki i wygodny.

Widzimy, że system nie tylko działa sprawnie, ale stał się stałym elementem wizyty w naszych sklepach. Klienci doceniają komfort oraz możliwość oddania zarówno opakowań kaucyjnych, jak i niekaucyjnych w jednym miejscu, bez względu na to, gdzie dokonali zakupu.

Top10 najlepszych marek na świecie:


  1. Ecover
  2. The Ordinary
  3. Adidas
  4. Mercedes-Benz
  5. Mastercard
  6. YouTube
  7. Back Market
  8. Sony
  9. BYD
  10. LEGO

W światowym Top10 znalazła się marka Back Market, oferująca odnowiony sprzęt elektroniczny. Doceniono ją za kreatywne podejście do promowania zrównoważonego rozwoju. Zamiast przekonywać odbiorców racjonalnymi argumentami, że odnowione produkty są lepszym wyborem, reklamy marki przyciągają uwagę sugestywnymi obrazami, dzięki którym zrównoważony styl życia nabiera atrakcyjności.
Zrównoważony rozwój powinien być podstawą działalności każdej firmy, a dla Back Market jest to jeden z filarów naszej działalności. Naszą misją jest sprawianie, aby sprzęt elektroniczny był bardziej przystępny cenowo i dostępny dla szerszego grona odbiorców, a jednocześnie wspieranie bardziej cyrkularnego modelu korzystania z elektroniki – komentuje Luke Forshaw, Dyrektor ds. Marketingu na Europę w Back Market.

Metodologia
Firma Kantar przeprowadziła wywiady z 18 tys. osób w 12 krajach (Australia, Brazylia, Czechy, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Meksyk, Polska, RPA, Wielka Brytania, USA). Wywiady dotyczyły postrzegania 2160 marek w 12 kategoriach. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2026 roku. Raport został również wzbogacony o komentarze przedstawicieli czołowych marek, m.in. Disney, Back Market, Nationwide, M&S, Mastercard, Magalu, Neoenergia, FroSTA, Terres d’Aventure, które nadają wynikom badania praktyczny kontekst. Ranking odzwierciedla opinie konsumentów na temat marek i nie stanowi niezależnej certyfikacji ani audytu działań środowiskowych czy społecznych poszczególnych firm.

Przeczytaj także: Zrównoważony rozwój przyciąga pracowników Zrównoważony rozwój przyciąga pracowników

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zrównoważony rozwój, ranking marek, najlepsze marki, CSR, działania proekologiczne, greenwashing, społeczna odpowiedzialność biznesu

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