Urlop bez odpoczynku? Ponad jedna trzecia pracowników wciąż myśli o pracy

Wyjeżdżamy na wakacje, zamykamy laptopa, ale praca i tak jedzie z nami. Telefon leży pod ręką, służbowe sprawy czekają, a w głowie pojawia się pytanie: co zastanę po powrocie? Tylko co czwarty respondent deklaruje, że podczas urlopu w ogóle nie myśli o pracy. Dla pozostałych postawienie granicy między wypoczynkiem a obowiązkami zawodowymi okazuje się znacznie trudniejsze.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego pracownikom coraz trudniej odciąć się od pracy podczas urlopu?

Co najczęściej przeszkadza w spokojnym i regenerującym wypoczynku?

Czym jest kultura „always on” i jakie ma konsekwencje?

Dlaczego powrót do pracy po urlopie może wiązać się ze stresem?

Smartfon sprawił, że granica między życiem zawodowym a prywatnym stała się wyjątkowo cienka. Nawet podczas urlopu wielu osobom trudno całkowicie odciąć się od pracy – komentuje Monika Piądło, Regional Manager w Grafton Recruitment. I dodaje:



Wyniki ankiety pokazują, że choć większość pracowników stara się nie myśleć wtedy o sprawach służbowych, pełne „wylogowanie się” nie jest standardem. Ponad jedna trzecia respondentów przyznaje, że obowiązki zawodowe towarzyszą im przez znaczną część wypoczynku. Wpisuje się to w trend utrzymującej się kultury ciągłej dostępności – podsumowuje ekspertka.

Zjawisko „always on” – gdy głowa nie bierze urlopu

Co nie pozwala nam się odciąć podczas urlopu

Zabieranie pracy na urlop jest błędem, nawet jeśli sprowadza się tylko do odbierania telefonów. Jedno sprawdzenie służbowej poczty szybko zamienia się w kolejne, a mózg nie przechodzi w tryb odpoczynku. Dlatego przed wyjazdem warto przekazać obowiązki, włączyć automatyczną odpowiedź „Out of Office” i wyciszyć służbowe powiadomienia – komentuje Tomasz Tarabuła, Dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group Holding. I podkreśla, jak ważna jest organizacja pracy przed wakacjami:



Skuteczna polityka urlopowa nie powinna się koncentrować wyłącznie na ograniczaniu kontaktu z pracownikiem, ale na zapewnieniu odpowiedniego zastępstwa. Bez tego trudno o spokojny i naprawdę regenerujący urlop.

Syndrom powakacyjnego powrotu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Która odpowiedź najlepiej opisuje twój pierwszy dzień po urlopie? Tylko 22,5% respondentów przyznało, że ich pierwszy dzień powrotu do pracy przebiega spokojnie Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zarówno wyniki badań, jak i obserwacja rynku pokazują, że work-life balance w wielu polskich firmach wciąż częściej jest deklaracją niż rzeczywistością. Nie potrafimy odpoczywać bez obaw o to, co zastaniemy w pracy po wakacjach. Rolą ekspertów HR i liderów jest tworzenie kultury organizacyjnej, która ułatwia spokojny powrót do obowiązków, w której pierwszy dzień po urlopie powinien być traktowany jako czas na wdrożenie, a nie natychmiastowy sprint i nadrabianie zaległości – podsumowuje Karolina Popiel, Partner w Wyser Executive Search.

Wyjeżdżamy na wakacje, zmieniamy otoczenie, wyłączamy komputer. A mimo to wielu z nas nadal zostaje myślami w pracy. Z ankiet przeprowadzonych przez Gi Group Holding wynika, że w świecie ciągłej dostępności coraz trudniej nam odpocząć.Tylko co czwarta osoba (24,8%) w ogóle nie myśli o zawodowych obowiązkach podczas urlopu, z drugiej strony aż ponad jedna trzecia respondentów (35,3%) przyznaje, że o pracy myśli często lub cały czas, z czego co dziesiąty pracownik w ogóle nie potrafi się odciąć od służbowych spraw. Najwięcej respondentów, bo aż 39,9% na pytanie, jak często myśli o pracy podczas wakacji, odpowiedziało, że robi to sporadycznie.Takie zjawisko ma swoją nazwę: kultura „always on”. To model funkcjonowania, w którym pozostajemy w ciągłej gotowości, także do pracy – odbieramy telefony, sprawdzamy pocztę i odpowiadamy na wiadomości. Niestety również wtedy, gdy jesteśmy na zasłużonych wakacjach. Nie jest to wyłącznie kwestia technologii. Na wakacje wyjeżdżamy zmęczeni, nie odpoczywamy w pełni, próbując nadrobić miesiące funkcjonowania pod presją.Potwierdzają to wyniki tegorocznego „Barometru rynku pracy” Gi Group Holding. Wśród pracowników w wieku 25-44 lata 39% wskazuje przemęczenie lub stres jako główną barierę efektywnej pracy, a 37% mówi o nadmiarze obowiązków i konieczności równoczesnej realizacji wielu zadań. W grupie 45-54 lata odsetek osób deklarujących przemęczenie lub stres wzrasta do 43%, osiągając najwyższy poziom spośród wszystkich badanych grup wiekowych.Jeszcze niedawno pytaliśmy, dokąd wyjechać i na jak długo. Dziś coraz ważniejsze wydaje się inne pytanie: co najczęściej utrudnia nam pełne oderwanie się od pracy podczas urlopu? Choć w ankietach GI Group Holding 33,8% osób przyznało, że nie widzi przeszkód, by odpocząć na wakacjach, już jednej czwartej respondentów spokojny wypoczynek zakłóca brak zastępstwa na czas nieobecności.Niemal identyczny odsetek ankietowanych twierdzi, że przeszkodą są niezamknięte sprawy zawodowe, a 14,2% wskazuje na telefony od współpracowników, które uniemożliwiają psychiczny detoks.Jednak prawdziwy sprawdzian letniej regeneracji nadchodzi wraz z momentem, w którym plażowy leżak ponownie zamieniamy na biurowy fotel. To właśnie wtedy może nas dotknąć syndrom nagłego spadku nastroju, w literaturze psychologicznej coraz częściej nazywany „post-vacation blues”. Najczęściej to naturalna reakcja organizmu na drastyczną zmianę tempa życia i utratę niedawnej autonomii.Odzwierciedlają to odpowiedzi ankiety – tylko 22,5% respondentów przyznało, że ich pierwszy dzień powrotu do pracy przebiega spokojnie. Co piąta osoba nerwowo nadrabia zaległości, 40,4% wyznacza priorytety, a 15,9% twierdzi, że powrót do obowiązków wiąże się dla nich z większym stresem niż przed wyjazdem.