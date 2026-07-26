Pułapki w sklepach. Na te triki zakupowe nabiera się aż 69 proc. Polaków

Wielkie „-50 proc.”, promocja tylko z aplikacją, kupon, który zaraz straci ważność, a może produkt ustawiony dokładnie na wysokości wzroku? Sklepowe triki działają na Polaków skuteczniej, niż mogłoby się wydawać. Aż 69 proc. konsumentów przyznaje, że pod wpływem promocji lub ekspozycji sięga po produkty, których nie zamierzało kupić. Najłatwiej skłonić do takich zakupów najmłodszych – w grupie 18-24 lata odsetek ten sięga 81 proc.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie sklepowe triki najczęściej skłaniają Polaków do nieplanowanych zakupów?

Dlaczego promocje dostępne tylko z aplikacją lub kartą lojalnościową są tak skuteczne?

Które grupy konsumentów najłatwiej ulegają sklepowym sztuczkom?

Jak nie dać się nabrać na promocje i kupować bardziej świadomie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Wyprzedaże Kolor cenówki, wysokość rabatu, ustawienie produktu na półce nie są przypadkowe

Sklep to dziś nie tylko miejsce, w którym klient sięga po produkty z listy zakupów. To przestrzeń zaprojektowana tak, aby kierować jego uwagą, skracać czas decyzji i podpowiadać wybór. Kolor cenówki, wysokość rabatu, ustawienie produktu na półce, komunikat „tylko z aplikacją” czy kupon ważny przez kilka dni nie są przypadkowe.

Takie mechanizmy działają szczególnie wtedy, gdy konsument jest w pośpiechu, porównuje wiele podobnych produktów albo ma poczucie, że może stracić okazję – mówi Agnieszka Belusiak, dyrektor ds. trade marketingu, Cursor.

Dlatego coraz ważniejsza jest edukacja zakupowa. Konsument powinien sprawdzać nie tylko kolor cenówki czy wysokość rabatu, ale też cenę jednostkową, warunki promocji, termin ważności kuponu i to, czy dany produkt rzeczywiście jest mu potrzebny – wyjaśnia Agnieszka Belusiak.

TOP 10 sklepowych trików, na które łapią się Polacy

1. Promocja tylko z aplikacją lub kartą lojalnościową

2. Wielkie procenty zamiast realnej oszczędności

3. Żółte, czerwone i duże cenówki

4. Kupony, punkty i rabaty, które zaraz przepadną

5. Rabat dopiero od wysokiej kwoty zakupów

6. Cena 9,99 zł zamiast 10 zł

7. Marka własna obok znanej marki

8. Przestawianie produktów w sklepie

9. Słodycze, napoje i drobiazgi przy kasie

10. Droższe produkty na wysokości wzroku

Najmłodsi konsumenci są przyzwyczajeni do aplikacji, powiadomień, limitowanych ofert i szybkich okazji, dlatego łatwiej reagują na komunikaty, które obiecują natychmiastową korzyść. Starsi kupujący częściej mają wypracowane rutyny zakupowe, lepiej pamiętają ceny i rzadziej traktują sam komunikat „promocja” jako wystarczający powód do zakupu.



Dla rynku to ważny sygnał. Skuteczna sprzedaż nie powinna polegać wyłącznie na wywoływaniu impulsu, ale na czytelnej komunikacji, uczciwej ekspozycji i realnej wartości dla kupującego – dodaje Agnieszka Belusiak z Cursora.

Zdecydowana większość polskich konsumentów nie wychodzi ze sklepu tylko z tym, co miała na liście zakupów.Aż 69% Polaków przyznaje się do nieplanowanych zakupów pod wpływem promocji czy ekspozycji w sklepach, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cursor. Na promocje z haczykiem, czyli produkty dostępne tylko z aplikacją lub kartą lojalnościową, łapie się 28% badanych. Co czwartego klienta kuszą wysokie rabaty procentowe, a co piątego czerwone lub duże cenówki.Eksperci Cursor zwracają uwagę, że na sklepowe triki częściej dają się złapać kobiety niż mężczyźni, 73% wobec 65%. Zdecydowanie bardziej podatni są także najmłodsi konsumenci. W grupie 18-24 lata aż 81% badanych przyznaje, że kupuje produkty, których wcześniej nie planowało.Ekspertka podkreśla jednocześnie, że nie każda promocja jest pułapką, a w działaniach marketingowych niekoniecznie trzeba doszukiwać się manipulacji Problem ma zaczynać się dopiero wówczas, gdy klient nie rozumie warunków oferty albo podejmuje decyzję pod wpływem impulsu, a nie realnej potrzeby czy faktycznej oszczędności.Promocje dostępne tylko z aplikacją, kartą lojalnościową lub po spełnieniu dodatkowych warunków skłaniają do nieplanowanych zakupów 28% konsumentów. Kobiety i mężczyźni reagują na nie podobnie, odpowiednio 28% i 27%.Na drugim miejscu znalazły się wysokie rabaty procentowe, np. „-50%”, pokazywane zamiast realnej kwoty oszczędności. Ten mechanizm działa na 23% Polaków. Częściej ulegają mu kobiety niż mężczyźni, 26% wobec 21%. Szczególnie podatni są najmłodsi konsumenci. W grupie 18-24 lata takie rabaty wskazało aż 37% badanych, podczas gdy wśród osób 55+ było to 19%.Kolorowe lub powiększone cenówki sugerujące promocję skłaniają do nieplanowanego zakupu 21% konsumentów. Częściej działają na kobiety, 23%, niż na mężczyzn, 18%. Najwyższy wynik widać wśród najmłodszych badanych, 27% w grupie 18-24 lata, oraz wśród osób 55+, 24%.Co piąty Polak wskazuje, że do nieplanowanych zakupów skłaniają go punkty, kupony lub rabaty z krótkim terminem ważności. Częściej reagują na niego kobiety niż mężczyźni, 22% wobec 17%.13% badanych przyznaje, że do dodatkowych zakupów skłaniają ich promocje wymagające osiągnięcia określonej wartości koszyka, np. 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 200 zł. Ten mechanizm nieco częściej działa na mężczyzn niż na kobiety, 14% wobec 13%.Ceny kończące się na 99 groszy nadal mają znaczenie, choć nie są już tak silnym bodźcem jak aplikacje czy duże rabaty. Wskazuje je 8% konsumentów. Najczęściej reagują na nie osoby młode: w grupie 18-24 lata oraz 25-34 lata ten mechanizm wskazało po 12% badanych.7% Polaków przyznaje, że do zakupu skłania ich ustawianie sklepowych marek własnych obok znanych marek, szczególnie jeśli opakowania są podobne kolorystycznie lub wizualnie. W grupie 18-24 lata wskazało go 13% badanych, podczas gdy wśród osób 55+ było to 5%.Częste zmiany układu sklepu lub lokalizacji produktów wskazuje 6% badanych. Ten wynik jest niższy niż w przypadku promocji cenowych, ale mechanizm działa na innym poziomie. Klient, który nie znajduje produktu w dotychczasowym miejscu, przechodzi przez większą część sklepu i widzi więcej ekspozycji.Produkty impulsowe przy kasach, takie jak słodycze, napoje, baterie czy zabawki, wskazuje 5% konsumentów. To klasyczny mechanizm ostatniej chwili: klient stoi w kolejce, czeka na płatność i ma przed sobą drobne produkty, które łatwo dorzucić do koszyka. Najczęściej reagują na niego najmłodsi badani.Ustawianie droższych produktów na wysokości wzroku również wskazuje 5% badanych. To jeden z mniej oczywistych mechanizmów, bo klient nie zawsze ma świadomość, że wybiera produkt, który został ustawiony w najbardziej dostępnym i widocznym miejscu.