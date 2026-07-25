AI w zakupach podbija Polskę. Konsumenci chcą rekomendacji, ale nie oddadzą kontroli
2026-07-25 00:10
AI w zakupach podbija Polskę © pixabay
Przeczytaj także: Trendy e-commerce 2026. AI, BLIK i TikTok zmieniają zakupy online
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego Polacy coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji podczas zakupów?
- Czego konsumenci obawiają się najbardziej, korzystając z rekomendacji AI?
- Czy Polacy są gotowi powierzyć asystentowi AI cały proces zakupowy?
- Jaką rolę sztuczna inteligencja może odegrać w przyszłości e-commerce?
Na pierwszy rzut oka te dane płynące z badania Adyen „2026 EMEA Retail Research” mogą wydawać się zaskakujące. Jak pogodzić rosnącą popularność asystentów AI z ograniczonym zaufaniem? Co mówią o tym, w jaki sposób konsumenci chcą korzystać ze sztucznej inteligencji podczas zakupów? Bliższa analiza wyników tegorocznego badania dość wyraźnie pokazuje, że relacja konsumentów z AI jest nieco bardziej złożona.
fot. pixabay
AI w zakupach podbija Polskę
Zaufanie ma swoje granice
Polacy wciąż wykazują się pewną ostrożnością – 47 proc. nie ufa w pełni rekomendacjom AI co do jakości i ceny produktów. 46 proc. obawia się ryzyka błędów, a 39 proc. martwi się o prywatność i bezpieczeństwo danych. Największą obawą okazuje się jednak utrata kontroli nad procesem zakupowym – wskazuje na nią połowa badanych.
Paradoks polega na tym, że ostrożność nie oznacza odrzucenia technologii. Aż 44 proc. Polaków zgodziłoby się, aby asystent AI przeprowadzał za nich cały proces zakupowy – łącznie z finalizacją zakupu. Warunek jest jeden: wcześniej muszą sami ustalić kryteria wyboru. Najbardziej otwarci na takie rozwiązanie są czterdziestolatkowie (56 proc.).
To pokazuje, że inwestycje w rozwiązania wspierające agentic commerce nie wynikają wyłącznie z chęci wdrażania nowych technologii. Są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów i sposób, w jaki chcą korzystać z zakupów cyfrowych.
To od zdolności rynku do stworzenia rozwiązań, które połączą automatyzację z bezpieczeństwem, przejrzystością i kontrolą po stronie użytkownika będzie zależeć tempo rozwoju nowego modelu zakupów – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.
AI jako nowa wyszukiwarka
Konsumenci nie uciekają od wyszukiwarek dlatego, że AI jest modna. Coraz częściej szukają po prostu sposobu na ominięcie reklam, sponsorowanych treści i tysięcy sprzecznych opinii.
Potwierdzają to wyniki badania Adyen. 62 proc. użytkowników wskazuje, że sztuczna inteligencja pozwala im szybciej znaleźć poszukiwane produkty, a 64 proc. uważa, że pomaga przebić się przez szum informacyjny internetu.
Ponadto 56 proc. wykorzystuje AI do odkrywania nowych marek i produktów, których prawdopodobnie nie znalazłoby za pomocą tradycyjnej wyszukiwarki. Niemal połowa badanych (49 proc.) oczekuje, że rekomendacje AI będą dostępne bezpośrednio w sklepach internetowych, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.
Konsumenci nie szukają dziś większej liczby informacji, lecz lepszych odpowiedzi. W świecie przeładowanym informacjami AI staje się narzędziem, które pomaga szybciej zawęzić wybór i dotrzeć do najbardziej trafnych propozycji.
Coraz wyraźniej widać też, że oczekiwania użytkowników wykraczają poza korzystanie z zewnętrznych asystentów AI. Chcą, aby inteligentne rekomendacje były dostępne bezpośrednio na platformach sklepów internetowych i wspierały ich w podejmowaniu decyzji zakupowych w miejscu, w którym rzeczywiście dochodzi do zakupu. AI staje się integralnym elementem nowoczesnego doświadczenia zakupowego – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.
Nie wszystko oddamy algorytmom
Wyniki badania pokazują, że konsumenci nie oczekują od AI zastąpienia człowieka, lecz uproszczenia procesu zakupowego. Chcą szybciej docierać do trafnych rekomendacji i ograniczać szum informacyjny, zachowując jednocześnie kontrolę nad ostateczną decyzją. To właśnie taki model współpracy człowieka z AI ma dziś największy potencjał rozwoju.
O badaniu
Metodologia badania konsumentów
Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w okresie między 6 a 13 maja 2026 r. na próbie 20 000 konsumentów (w wieku 16+) z następujących krajów: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Niderlandy, Niemcy, Czechy, Portugalia oraz Belgia.
Metodologia badania przedsiębiorców
Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w okresie między 5 a 20 maja 2026r. na próbie 3 000 przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski, Francji, Włoch, Szwecji, Niderlandów i Niemiec – w każdym z badanych krajów próba badawcza liczyła 500 respondentów.
Badanie objęło przedstawicieli firm z segmentów: produktów luksusowych, odzieży, akcesoriów, okularów i biżuterii, elektroniki i AGD, wyposażenia domu i mebli oraz kosmetyków. W każdej kategorii produktowej zapewniono udział co najmniej 50 respondentów na każdym z badanych rynków.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
AI w zakupach podbija Polskę. Konsumenci chcą rekomendacji, ale nie oddadzą kontroli
-
Czy AI może stać się cyberprzestępcą? Model OpenAI autonomicznie zaatakował Hugging Face
-
Samsung Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2 już oficjalnie. Nowe smartwatche stawiają na AI i zdrowie
-
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 - nowe składane smartfony Samsunga