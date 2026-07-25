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AI w zakupach podbija Polskę. Konsumenci chcą rekomendacji, ale nie oddadzą kontroli

2026-07-25 00:10

AI w zakupach podbija Polskę. Konsumenci chcą rekomendacji, ale nie oddadzą kontroli

AI w zakupach podbija Polskę © pixabay

Czy sztuczna inteligencja może wyręczyć nas w zakupach? Okazuje się, że Polacy są gotowi na taki scenariusz, ale pod pewnymi warunkami. Wprawdzie blisko połowa z nas nie ufa w pełni rekomendacjom AI i obawia się utraty kontroli nad zakupami, 44 proc. pozwoliłoby asystentowi AI przeprowadzić cały proces – aż do finalizacji transakcji. Kluczowe pozostaje jednak to, by człowiek sam zdecydował, czego szuka i według jakich kryteriów.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego Polacy coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji podczas zakupów?
  • Czego konsumenci obawiają się najbardziej, korzystając z rekomendacji AI?
  • Czy Polacy są gotowi powierzyć asystentowi AI cały proces zakupowy?
  • Jaką rolę sztuczna inteligencja może odegrać w przyszłości e-commerce?

Na pierwszy rzut oka te dane płynące z badania Adyen „2026 EMEA Retail Research” mogą wydawać się zaskakujące. Jak pogodzić rosnącą popularność asystentów AI z ograniczonym zaufaniem? Co mówią o tym, w jaki sposób konsumenci chcą korzystać ze sztucznej inteligencji podczas zakupów? Bliższa analiza wyników tegorocznego badania dość wyraźnie pokazuje, że relacja konsumentów z AI jest nieco bardziej złożona.
AI w zakupach podbija Polskę
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fot. pixabay

AI w zakupach podbija Polskę

Polacy szybko oswajają się z nowym sposobem zakupów, ale 47 proc. nie ufa w pełni rekomendacjom generowanym przez sztuczną inteligencję


Zaufanie ma swoje granice


Polacy wciąż wykazują się pewną ostrożnością – 47 proc. nie ufa w pełni rekomendacjom AI co do jakości i ceny produktów. 46 proc. obawia się ryzyka błędów, a 39 proc. martwi się o prywatność i bezpieczeństwo danych. Największą obawą okazuje się jednak utrata kontroli nad procesem zakupowym – wskazuje na nią połowa badanych.

Paradoks polega na tym, że ostrożność nie oznacza odrzucenia technologii. Aż 44 proc. Polaków zgodziłoby się, aby asystent AI przeprowadzał za nich cały proces zakupowy – łącznie z finalizacją zakupu. Warunek jest jeden: wcześniej muszą sami ustalić kryteria wyboru. Najbardziej otwarci na takie rozwiązanie są czterdziestolatkowie (56 proc.).
To pokazuje, że inwestycje w rozwiązania wspierające agentic commerce nie wynikają wyłącznie z chęci wdrażania nowych technologii. Są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów i sposób, w jaki chcą korzystać z zakupów cyfrowych.

To od zdolności rynku do stworzenia rozwiązań, które połączą automatyzację z bezpieczeństwem, przejrzystością i kontrolą po stronie użytkownika będzie zależeć tempo rozwoju nowego modelu zakupów – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

AI jako nowa wyszukiwarka


Konsumenci nie uciekają od wyszukiwarek dlatego, że AI jest modna. Coraz częściej szukają po prostu sposobu na ominięcie reklam, sponsorowanych treści i tysięcy sprzecznych opinii.

Potwierdzają to wyniki badania Adyen. 62 proc. użytkowników wskazuje, że sztuczna inteligencja pozwala im szybciej znaleźć poszukiwane produkty, a 64 proc. uważa, że pomaga przebić się przez szum informacyjny internetu.

Ponadto 56 proc. wykorzystuje AI do odkrywania nowych marek i produktów, których prawdopodobnie nie znalazłoby za pomocą tradycyjnej wyszukiwarki. Niemal połowa badanych (49 proc.) oczekuje, że rekomendacje AI będą dostępne bezpośrednio w sklepach internetowych, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.
Konsumenci nie szukają dziś większej liczby informacji, lecz lepszych odpowiedzi. W świecie przeładowanym informacjami AI staje się narzędziem, które pomaga szybciej zawęzić wybór i dotrzeć do najbardziej trafnych propozycji.

Coraz wyraźniej widać też, że oczekiwania użytkowników wykraczają poza korzystanie z zewnętrznych asystentów AI. Chcą, aby inteligentne rekomendacje były dostępne bezpośrednio na platformach sklepów internetowych i wspierały ich w podejmowaniu decyzji zakupowych w miejscu, w którym rzeczywiście dochodzi do zakupu. AI staje się integralnym elementem nowoczesnego doświadczenia zakupowego – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.

Nie wszystko oddamy algorytmom


Wyniki badania pokazują, że konsumenci nie oczekują od AI zastąpienia człowieka, lecz uproszczenia procesu zakupowego. Chcą szybciej docierać do trafnych rekomendacji i ograniczać szum informacyjny, zachowując jednocześnie kontrolę nad ostateczną decyzją. To właśnie taki model współpracy człowieka z AI ma dziś największy potencjał rozwoju.

O badaniu
Metodologia badania konsumentów
Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w okresie między 6 a 13 maja 2026 r. na próbie 20 000 konsumentów (w wieku 16+) z następujących krajów: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Niderlandy, Niemcy, Czechy, Portugalia oraz Belgia.

Metodologia badania przedsiębiorców

Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w okresie między 5 a 20 maja 2026r. na próbie 3 000 przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski, Francji, Włoch, Szwecji, Niderlandów i Niemiec – w każdym z badanych krajów próba badawcza liczyła 500 respondentów.

Badanie objęło przedstawicieli firm z segmentów: produktów luksusowych, odzieży, akcesoriów, okularów i biżuterii, elektroniki i AGD, wyposażenia domu i mebli oraz kosmetyków. W każdej kategorii produktowej zapewniono udział co najmniej 50 respondentów na każdym z badanych rynków.



Przeczytaj także: ChatGPT na zakupach. W jakim stopniu Polacy ufają rekomendacjom AI i co to oznacza dla handlu? ChatGPT na zakupach. W jakim stopniu Polacy ufają rekomendacjom AI i co to oznacza dla handlu?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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