AI w zakupach podbija Polskę. Konsumenci chcą rekomendacji, ale nie oddadzą kontroli

Czy sztuczna inteligencja może wyręczyć nas w zakupach? Okazuje się, że Polacy są gotowi na taki scenariusz, ale pod pewnymi warunkami. Wprawdzie blisko połowa z nas nie ufa w pełni rekomendacjom AI i obawia się utraty kontroli nad zakupami, 44 proc. pozwoliłoby asystentowi AI przeprowadzić cały proces – aż do finalizacji transakcji. Kluczowe pozostaje jednak to, by człowiek sam zdecydował, czego szuka i według jakich kryteriów.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Polacy coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji podczas zakupów?

Czego konsumenci obawiają się najbardziej, korzystając z rekomendacji AI?

Czy Polacy są gotowi powierzyć asystentowi AI cały proces zakupowy?

Jaką rolę sztuczna inteligencja może odegrać w przyszłości e-commerce?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay AI w zakupach podbija Polskę Polacy szybko oswajają się z nowym sposobem zakupów, ale 47 proc. nie ufa w pełni rekomendacjom generowanym przez sztuczną inteligencję

Zaufanie ma swoje granice

To pokazuje, że inwestycje w rozwiązania wspierające agentic commerce nie wynikają wyłącznie z chęci wdrażania nowych technologii. Są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów i sposób, w jaki chcą korzystać z zakupów cyfrowych.



To od zdolności rynku do stworzenia rozwiązań, które połączą automatyzację z bezpieczeństwem, przejrzystością i kontrolą po stronie użytkownika będzie zależeć tempo rozwoju nowego modelu zakupów – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

AI jako nowa wyszukiwarka

Konsumenci nie szukają dziś większej liczby informacji, lecz lepszych odpowiedzi. W świecie przeładowanym informacjami AI staje się narzędziem, które pomaga szybciej zawęzić wybór i dotrzeć do najbardziej trafnych propozycji.



Coraz wyraźniej widać też, że oczekiwania użytkowników wykraczają poza korzystanie z zewnętrznych asystentów AI. Chcą, aby inteligentne rekomendacje były dostępne bezpośrednio na platformach sklepów internetowych i wspierały ich w podejmowaniu decyzji zakupowych w miejscu, w którym rzeczywiście dochodzi do zakupu. AI staje się integralnym elementem nowoczesnego doświadczenia zakupowego – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.

Nie wszystko oddamy algorytmom

Na pierwszy rzut oka te dane płynące z badania Adyen „2026 EMEA Retail Research” mogą wydawać się zaskakujące. Jak pogodzić rosnącą popularność asystentów AI z ograniczonym zaufaniem? Co mówią o tym, w jaki sposób konsumenci chcą korzystać ze sztucznej inteligencji podczas zakupów? Bliższa analiza wyników tegorocznego badania dość wyraźnie pokazuje, że relacja konsumentów z AI jest nieco bardziej złożona.Polacy wciąż wykazują się pewną ostrożnością – 47 proc. nie ufa w pełni rekomendacjom AI co do jakości i ceny produktów. 46 proc. obawia się ryzyka błędów, a 39 proc. martwi się o prywatność i bezpieczeństwo danych. Największą obawą okazuje się jednak– wskazuje na nią połowa badanych.Paradoks polega na tym, że ostrożność nie oznacza odrzucenia technologii. Aż 44 proc. Polaków zgodziłoby się, aby asystent AI przeprowadzał za nich cały proces zakupowy – łącznie z finalizacją zakupu. Warunek jest jeden: wcześniej muszą sami ustalić kryteria wyboru. Najbardziej otwarci na takie rozwiązanie są czterdziestolatkowie (56 proc.).Konsumenci nie uciekają od wyszukiwarek dlatego, że AI jest modna. Coraz częściej szukają po prostu sposobu na ominięcie reklam, sponsorowanych treści i tysięcy sprzecznych opinii.Potwierdzają to wyniki badania Adyen. 62 proc. użytkowników wskazuje, że sztuczna inteligencja pozwala im szybciej znaleźć poszukiwane produkty, a 64 proc. uważa, że pomaga przebić się przez szum informacyjny internetu.Ponadto 56 proc. wykorzystuje AI do odkrywania nowych marek i produktów, których prawdopodobnie nie znalazłoby za pomocą tradycyjnej wyszukiwarki.Wyniki badania pokazują, że konsumenci nie oczekują od AI zastąpienia człowieka, lecz uproszczenia procesu zakupowego. Chcą szybciej docierać do trafnych rekomendacji i ograniczać szum informacyjny, zachowując jednocześnie kontrolę nad ostateczną decyzją. To właśnie taki model współpracy człowieka z AI ma dziś największy potencjał rozwoju.