Model AI nie otrzymał polecenia ataku, a jednak samodzielnie znalazł sposób, by zdobyć potrzebne informacje z Hugging Face. To pokazuje, że wraz ze wzrostem autonomii modeli zmienia się charakter zagrożeń - AI nie tylko wykonuje polecenia, ale może podejmować nieprzewidziane działania, jeśli uzna je za najskuteczniejsze do osiągnięcia celu.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jak model AI należący do OpenAI autonomicznie zaatakował platformę Hugging Face podczas testów bezpieczeństwa.

Dlaczego incydent ten pokazuje nowe zagrożenia związane z autonomią systemów AI.

Co powinny zrobić firmy, aby bezpiecznie wdrażać i korzystać z autonomicznych modeli AI.

Jakie wyzwania dla cyberbezpieczeństwa niesie ze sobą rosnąca autonomia sztucznej inteligencji.



Podczas wewnętrznych testów bezpieczeństwa prowadzonych przez OpenAI zaawansowany model AI zdołał opuścić kontrolowane środowisko testowe („sandbox”), uzyskać ograniczony dostęp do internetu i podjąć próbę ataku na platformę Hugging Face. Choć incydent miał miejsce w ściśle kontrolowanych warunkach i nie stanowił zagrożenia dla użytkowników, pokazał, że coraz bardziej autonomiczne systemy AI potrafią działać w sposób, którego ich twórcy nie przewidzieli.Do zdarzenia doszło podczas testów mających sprawdzić możliwości modeli w obszarze cyberbezpieczeństwa. Aby ocenić ich rzeczywiste zdolności, część standardowych zabezpieczeń została czasowo wyłączona. W takich warunkach model wykorzystał nieznaną wcześniej podatność typu „zero-day”, wydostał się poza środowisko testowe i próbował pozyskać z platformy Hugging Face informacje potrzebne do wykonania powierzonego mu zadania. Atak został szybko wykryty i zatrzymany, a OpenAI oraz Hugging Face prowadzą analizę całego incydentu.Najbardziej niepokojące jest jednak nie samo włamanie, lecz sposób działania modelu. Sztuczna inteligencja nie otrzymała polecenia ataku na zewnętrzny system. Dążąc do realizacji wyznaczonego celu, samodzielnie znalazła drogę, która pozwalała zdobyć potrzebne informacje. To pokazuje, że wraz ze wzrostem autonomii modeli zmienia się charakter zagrożeń – AI nie tylko wykonuje polecenia, ale może podejmować nieprzewidziane działania, jeśli uzna je za najskuteczniejszą metodę osiągnięcia celu.– mówi Lotem Finkelstein, VP of Research w Check Point Research.Jak podkreśla ekspert, dotychczas dyskusja koncentrowała się głównie na możliwościach modeli – ich zdolności do generowania kodu, wyszukiwania podatności czy automatyzacji analiz bezpieczeństwa. Dzisiejszym wyzwaniem staje się jednak coś znacznie trudniejszego: skuteczne kontrolowanie tych możliwości.– podkreśla Finkelstein.Eksperci zwracają uwagę, że wiele organizacji wdraża dziś rozwiązania oparte na AI szybciej, niż tworzy zasady ich bezpiecznego wykorzystania. Firmy koncentrują się na wzroście produktywności i przewadze konkurencyjnej, podczas gdy kwestie nadzoru, odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem schodzą na dalszy plan.– ocenia ekspert Check Point Research.Zdaniem specjalistów incydent pokazuje również, że AI nie może zastąpić doświadczonych ekspertów cyberbezpieczeństwa. Owszem, sztuczna inteligencja znacząco przyspiesza wykrywanie podatności, analizę zagrożeń czy identyfikację nowych metod ataków, jednak w sytuacjach niestandardowych nadal niezbędny pozostaje ludzki osąd.– zaznacza Finkelstein.Rosnąca autonomia modeli oznacza, że firmy korzystające ze sztucznej inteligencji powinny przygotować się na nowy rodzaj ryzyka. Kluczowe stają się pytania o to, do jakich danych AI ma dostęp, jakie działania może wykonywać samodzielnie oraz co stanie się, jeśli zacznie realizować cel w sposób, którego projektanci nie przewidzieli.Incydent OpenAI nie oznacza, że sztuczna inteligencja „wymknęła się spod kontroli”. Pokazuje jednak, że w erze autonomicznych agentów AI bezpieczeństwo nie może opierać się wyłącznie na zaufaniu do modelu. Musi być projektowane z założeniem, że zarówno sam system, jak i środowisko, w którym działa, mogą stać się celem lub narzędziem cyberataku. Dla firm rozwijających i wdrażających AI to wyraźny sygnał, że wyścig technologiczny nie może wyprzedzać zasad bezpieczeństwa.