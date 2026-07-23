Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 - nowe składane smartfony Samsunga

Samsung zaprezentował nową generację składanych smartfonów Galaxy Z. W serii znalazły się trzy modele: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra oraz Galaxy Z Flip8. Każdy z nich ma odpowiadać na inne potrzeby użytkowników.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym różnią się nowe składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Flip8?

Co oferuje Galaxy Z Fold8 Ultra i jakie możliwości fotograficzne zapewnia jego aparat 200 MP?

Jakie funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI wykorzystują nowe składane smartfony Samsunga?

Kiedy rozpoczyna się przedsprzedaż Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra i Flip8?

Galaxy Z Fold8 jest lżejszy i ma nowe proporcje ekranu

Samsung zmienił konstrukcję składanego ekranu

Galaxy Z Fold8 ma dwa aparaty 50 MP i funkcje dla twórców

Galaxy Z Fold8 Ultra debiutuje jako składany smartfon klasy Ultra

Aparat 200 MP i nagrywanie w 8K. Co potrafi Galaxy Z Fold8 Ultra?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Seria Samsung Galaxy Z - fot. 6 Duży ekran został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o pracy wielozadaniowej, tworzeniu treści i korzystaniu z wymagających aplikacji Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Galaxy Z Flip8 to najlżejszy i najcieńszy Flip w historii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy Z Flip8 Jedną z głównych funkcji Flip8 jest FlexCam, czyli zestaw rozwiązań wykorzystujących składaną konstrukcję telefonu podczas fotografowania Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Galaxy Z Flip8 stawia na selfie i nagrywanie bez użycia rąk

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Seria Samsung Galaxy Z - fot. 7 Aparat 50 MP z technologią ProVisual Engine ma umożliwiać wykonywanie szczegółowych portretów i zdjęć z naturalnym odwzorowaniem kolorów skóry oraz rozmyciem tła Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Galaxy AI ma działać na wszystkich trzech składanych smartfonach

Smartfony Galaxy Z mają współpracować z zegarkami i innymi urządzeniami

Samsung stawia na większą kontrolę nad danymi AI

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 – kolory, przedsprzedaż i dodatkowe usługi

Galaxy Z Fold8 został zaprojektowany z myślą o korzystaniu z treści na większym, składanym ekranie. Galaxy Z Fold8 Ultra łączy dużą przestrzeń roboczą z rozbudowanym zestawem aparatów i podzespołami przeznaczonymi do bardziej wymagających zadań. Z kolei Galaxy Z Flip8 jest mniejszym i lżejszym urządzeniem, które po złożeniu zajmuje mniej miejsca i wykorzystuje zewnętrzny ekran FlexWindow do szybkiej obsługi wybranych funkcji.Wszystkie trzy smartfony korzystają z funkcji Galaxy AI dostosowanych do ich konstrukcji. W modelach Fold większy ekran ma ułatwiać wielozadaniowość i pracę z treściami, natomiast w Flip8 część funkcji AI jest dostępna bezpośrednio z poziomu zewnętrznego ekranu.Galaxy Z Fold8 otrzymał zmienioną konstrukcję i proporcje wyświetlaczy. Po złożeniu ekran zewnętrzny ma proporcje 10:16, co ma ułatwiać wykonywanie codziennych czynności, takich jak pisanie wiadomości, korzystanie z mediów społecznościowych czy przeglądanie internetu.Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje ekran główny o proporcjach 4:3. Większa powierzchnia ma sprawdzać się podczas oglądania filmów, grania i korzystania z aplikacji. Po obróceniu urządzenia proporcje ekranu są również wygodne podczas czytania artykułów i e-booków.Galaxy Z Fold8 waży 201 g, co czyni go najlżejszym modelem Fold w historii serii. Za jego wydajność odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a bateria ma pojemność 4800 mAh.W nowej serii Galaxy Z Samsung zastosował technologię Flex Titanium. W konstrukcji wyświetlacza wykorzystano folię ze stopu tytanu oraz udoskonaloną płytę tytanową. Rozwiązanie ma zwiększać odporność konstrukcji na nacisk i uderzenia, a także ograniczać widoczność zagięcia ekranu w czasie użytkowania.Producent zmodyfikował również mechanizm zawiasu, napięcie wyświetlacza i sposób działania magnesów. Ma to sprawić, że otwieranie i zamykanie urządzenia będzie wymagało mniejszej siły.Ekran główny Galaxy Z Fold8 osiąga jasność do 3000 nitów. Technologia Vision Booster i powłoka ograniczająca odbicia mają poprawiać czytelność obrazu podczas korzystania ze smartfona na zewnątrz.Galaxy Z Fold8 wyposażono w dwa aparaty o rozdzielczości 50 MP – szerokokątny i ultraszerokokątny. Mają one zapewniać szczegółowe zdjęcia w różnych warunkach.Funkcja Dual Recording pozwala jednocześnie nagrywać obraz z obu stron urządzenia. Użytkownik może przy tym obserwować własny kadr na ekranie zewnętrznym.Kolejnym rozwiązaniem jest My FanCam, która automatycznie śledzi wybrany obiekt i dostosowuje kadr do wybranych proporcji obrazu. Funkcja może być przydatna przede wszystkim podczas nagrywania dynamicznych materiałów przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych.Galaxy Z Fold8 Ultra to nowość w składanej linii Samsunga. Model ma łączyć rozwiązania znane z urządzeń Ultra z konstrukcją składanego smartfona.Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje 8-calowy ekran główny. Urządzenie ma 4,1 mm grubości po rozłożeniu i waży 215 g.Duży ekran został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o pracy wielozadaniowej, tworzeniu treści i korzystaniu z wymagających aplikacji. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a bateria ma pojemność 5000 mAh.Samsung zastosował także dwutorową architekturę ładowania oraz szybkie ładowanie o mocy 45 W. Za odprowadzanie ciepła odpowiada powiększona grafitowa struktura chłodząca.Największą różnicą między Fold8 a Fold8 Ultra jest system aparatów.Główny aparat Galaxy Z Fold8 Ultra ma rozdzielczość 200 MP i obsługuje HDR w trybie 200 MP. Smartfon wyposażono również w nowy aparat ultraszerokokątny 50 MP, który ma sprawdzać się podczas fotografowania krajobrazów, wnętrz, grup oraz zdjęć makro.Samsung rozbudował także funkcje fotografowania i nagrywania w słabym świetle. Udoskonalona technologia Nightography ma poprawiać jakość zdjęć i filmów wykonywanych po zmroku.Smartfon pozwala nagrywać wideo w rozdzielczości 8K z wykorzystaniem kodeka APV. Funkcja Cine LUT umożliwia natomiast zastosowanie kinowej kolorystyki i regulowanie tonacji obrazu bezpośrednio na urządzeniu.Galaxy Z Flip8 jest najmniejszym z nowych składanych smartfonów Samsunga. Waży 180 g i ma 6,1 mm grubości po rozłożeniu.Urządzenie wykorzystuje zewnętrzny ekran FlexWindow, który służy nie tylko do wyświetlania powiadomień, ale także do korzystania z wybranych aplikacji, funkcji AI i wykonywania części zadań bez otwierania telefonu.Na ekranie FlexWindow działa funkcja Now Brief, która wyświetla spersonalizowane informacje i rekomendacje. Użytkownik może także korzystać z automatyzacji oferowanych przez Gemini Intelligence, uruchamiając je za pomocą przycisku bocznego lub poleceń głosowych.Jedną z głównych funkcji Flip8 jest, czyli zestaw rozwiązań wykorzystujących składaną konstrukcję telefonu podczas fotografowania.Aparat 50 MP z technologiąma umożliwiać wykonywanie szczegółowych portretów i zdjęć z naturalnym odwzorowaniem kolorów skóry oraz rozmyciem tła.pozwala ustawić telefon pod różnymi kątami i fotografować bez użycia rąk. Podczas nagrywania można korzystać również z Camcorder Grip z przełącznikiem Zoom Rocker.została rozszerzona o opcję Horizontal Lock, która ma pomagać utrzymać stabilny obraz podczas nagrywania w ruchu.pozwala personalizować wygląd ekranu FlexWindow podczas wykonywania lustrzanych selfie. Z kolei Mirror View wyświetla obraz przypominający odbicie w lustrze, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić wygląd przed wykonaniem zdjęcia.Samsung rozwija funkcje sztucznej inteligencji w całej serii Galaxy Z. Ich zakres różni się w zależności od konstrukcji urządzenia.dostarcza spersonalizowanych informacji dotyczących codziennych aktywności, zainteresowań i potrzeb użytkownika. Funkcja może również informować o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i prywatnością.ma pomagać w przechodzeniu od informacji do konkretnych działań. Przykładowo, jeśli podczas rozmowy pojawi się plan spotkania, AI może zaproponować sprawdzenie kalendarza, znalezienie lokalizacji lub zapisanie jej.umożliwia wykonywanie zadań na podstawie poleceń tekstowych, głosowych oraz kontekstu dostarczonego w postaci obrazu lub zawartości ekranu.Automatyzacje mogą działać w ponad 40 obsługiwanych aplikacjach i usługach. Wśród zastosowań wymieniono m.in. wyszukiwanie biletów, znajdowanie restauracji i dokonywanie rezerwacji.Użytkownicy mogą także korzystać z Gemini Notebook, które pozwala gromadzić w jednym miejscu notatki, obrazy, nagrania, pliki i dokumenty. Funkcja przeciągania i upuszczania w trybie podzielonego ekranu umożliwia dodawanie wielu plików i obrazów oraz wykorzystywanie ich do tworzenia m.in. podsumowań, raportów, infografik czy dokumentów.Samsung rozwija funkcje AI również w ramach swojego ekosystemu urządzeń. Nowe smartfony Galaxy Z mogą współpracować m.in. z Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9 oraz zapowiadanymi okularami Intelligent Eyewear.W praktyce ma to umożliwiać wymianę informacji między urządzeniami, m.in. w zakresie zdrowia, dobrego samopoczucia i codziennych aktywności.Wraz z rozwojem funkcji sztucznej inteligencji Samsung rozbudowuje również zabezpieczenia dotyczące danych użytkowników.System Samsung Knox chroni urządzenia na poziomie sprzętowym i programowym. W przypadku funkcji AI za personalizację odpowiada Personal Data Engine (PDE), a Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) tworzy szyfrowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji. Knox Vault zapewnia dodatkową ochronę poufnych danych.W One UI 9.0 pojawił się również panel AI Assistant Activity, który pozwala sprawdzić działania wykonywane przez AI w jednym miejscu. Użytkownik może zobaczyć aktywność funkcji sztucznej inteligencji i przejść do ustawień poszczególnych agentów.Seria Galaxy Z8 otrzymała także dodatkowe alerty dotyczące prywatności. Mają one informować m.in. o potencjalnie niepotrzebnych próbach uzyskania uprawnień przez aplikacje działające w tle.Ochronę uzupełniają rozwiązania znane z wcześniejszych urządzeń Galaxy, takie jak Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing i Secure Wi-Fi.Nowe składane smartfony Galaxy Z są dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach od 22 lipca 2026 roku.Wszystkie trzy modele występują w kolorach grafitowym i białym. Dodatkowo Galaxy Z Fold8 Ultra jest dostępny w kolorze fioletowym, Galaxy Z Fold8 w lawendowym, a Galaxy Z Flip8 w różowym. Zielone wersje każdego z modeli są dostępne wyłącznie w sprzedaży internetowej na samsung.pl.Do nowych smartfonów Samsung dołącza sześciomiesięczny bezpłatny okres próbny Google AI Pro z 5 TB przestrzeni w chmurze. Wartość usługi określono na 587 zł.Samsung uprościł także przenoszenie danych z innych urządzeń. Zaktualizowana aplikacja Smart Switch pozwala użytkownikom iPhone'ów zeskanować kod QR i bezprzewodowo przenieść dane bez instalowania dodatkowych aplikacji. Możliwe jest również przenoszenie m.in. haseł, kluczy dostępu, historii połączeń, ustawień ułatwień dostępu i danych eSIM.Nowa wersja Quick Share jest kompatybilna z AirDrop, co pozwala przesyłać pliki między urządzeniami Galaxy i sprzętem z systemem iOS.Dostępny jest również program Samsung Care+, obejmujący m.in. ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami, rozszerzoną gwarancję i wsparcie serwisowe. Osoby, które kupią nowy składany smartfon na Samsung.com i wybiorą miesięczny plan Samsung Care+, otrzymają pierwsze trzy miesiące ochrony bez dodatkowych opłat.Wraz z One UI 9 użytkownicy mogą korzystać z centrum Warranty and care, w którym znajdują się informacje o gwarancji, narzędzia autodiagnostyczne, zgłoszenia napraw i zdalne wsparcie.