Samsung Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2 już oficjalnie. Nowe smartwatche stawiają na AI i zdrowie

Samsung zaprezentował dwa nowe smartwatche - Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2. Oba modele korzystają z platformy Snapdragon Wear Elite, mają jaśniejsze wyświetlacze i większe niż poprzednie generacje baterie Producent rozwija również funkcje związane z monitorowaniem zdrowia, snu, aktywności fizycznej i regeneracji, wykorzystując do analizy danych rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje zdrowotne i sportowe oferują nowe modele Samsung Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2?

Czym różni się Galaxy Watch9 od Galaxy Watch Ultra2 i dla kogo przeznaczono oba smartwatche?

Jak sztuczna inteligencja pomaga analizować dane dotyczące zdrowia, snu, aktywności i regeneracji?

Kiedy Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2 trafią do sprzedaży i w jakich wersjach będą dostępne?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy 47-milimetrowy Galaxy Watch Ultra2 w kolorze Titanium Gray. Galaxy Watch Ultra2 reklamowany jest jako najwydajniejszy i najbardziej zaawansowany zegarek Galaxy Watch w historii marki Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Galaxy Watch Ultra2 dla biegaczy, sportowców i miłośników outdooru

Galaxy Watch Ultra2 monitoruje także nurkowanie

Większa bateria i ekran o jasności 5000 nitów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch Ultra2 w wodzie Gdy użytkownik wchodzi do wody, Galaxy Watch Ultra2 automatycznie monitoruje w czasie rzeczywistym dane dotyczące nurkowania, takie jak głębokość, czas oraz temperatura wody. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Galaxy Watch9 ma być zegarkiem do codziennego monitorowania zdrowia

Galaxy Watch9 i Ultra2 wykorzystują AI do analizy danych zdrowotnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch9 - funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję Wśród funkcji Galaxy Watch znajduje się Vitals, która powiadamia użytkowników o istotnych odchyleniach w stanie zdrowia. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wśród dostępnych funkcji znalazły się:

Bezdech senny – funkcja wykorzystująca algorytmy AI do analizy zaburzeń oddychania podczas snu. Samsung informuje o nowym zatwierdzeniu przez FDA.

– funkcja wykorzystująca algorytmy AI do analizy zaburzeń oddychania podczas snu. Samsung informuje o nowym zatwierdzeniu przez FDA. Stan zdrowia (Vitals) – monitorowanie indywidualnych poziomów bazowych parametrów zdrowotnych podczas snu i informowanie o istotnych odchyleniach.

– monitorowanie indywidualnych poziomów bazowych parametrów zdrowotnych podczas snu i informowanie o istotnych odchyleniach. Zdrowie Serca (Heart Health Score) – ocena kondycji układu sercowo-naczyniowego oraz wskazówki dotyczące stylu życia.

– ocena kondycji układu sercowo-naczyniowego oraz wskazówki dotyczące stylu życia. Dzienne obciążenie kardio (Daily Cardio Load) – informacje pomagające dopasować intensywność treningu i przewidywany czas regeneracji.

– informacje pomagające dopasować intensywność treningu i przewidywany czas regeneracji. Wskaźnik sprawności (Fitness Index) – ocena kondycji fizycznej i propozycje indywidualnych celów.

– ocena kondycji fizycznej i propozycje indywidualnych celów. Słuch (Hearing) – ostrzeżenia o potencjalnie niebezpiecznym poziomie hałasu i raporty dotyczące ekspozycji na dźwięk.

Nowe paski do Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 - kolekcje pasków Zarówno Galaxy Watch Ultra2, jak i Galaxy Watch9 oferują szeroki wybór pasków dopasowanych do różnych stylów życia Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Marine Band – silikonowy pasek przeznaczony m.in. do aktywności w trudniejszych warunkach;

– silikonowy pasek przeznaczony m.in. do aktywności w trudniejszych warunkach; PeakForm Band – pasek wykonany z materiałów hybrydowych, łączący sportowy charakter z bardziej eleganckim wyglądem;

– pasek wykonany z materiałów hybrydowych, łączący sportowy charakter z bardziej eleganckim wyglądem; Trail Band – materiałowy, przewiewny pasek przeznaczony m.in. do biegania i aktywności outdoorowych.

Galaxy Watch9 można natomiast wyposażyć w:

Sports Band – cieńszy, miękki pasek do treningu i codziennego użytkowania;

– cieńszy, miękki pasek do treningu i codziennego użytkowania; Misty Band – silikonowy pasek dostępny w dwukolorowych wariantach;

– silikonowy pasek dostępny w dwukolorowych wariantach; Fabric Band – lekki i oddychający pasek przeznaczony do całodziennego noszenia, również podczas snu.

Samsung Care+ i dodatkowe usługi dla użytkowników

60 dni bezpłatnego dostępu do Stravy, czyli platformy do rejestrowania aktywności i korzystania ze społeczności osób uprawiających sport;

2 miesiące bezpłatnego dostępu do iFIT, oferującego treningi i programy prowadzone przez trenerów.

Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 – dostępność i wersje

Galaxy Watch9 ma być przede wszystkim zegarkiem do codziennego użytkowania i monitorowania zdrowia. Galaxy Watch Ultra2 kierowany jest natomiast do osób uprawiających sport, aktywności outdoorowe i szukających bardziej rozbudowanych funkcji treningowych. Oba urządzenia mają przekształcać gromadzone dane biometryczne w informacje dotyczące kondycji i codziennych nawyków.Galaxy Watch Ultra2 to najbardziej zaawansowany model w nowej serii. Zegarek ma 47-milimetrową kopertę i został zaprojektowany z myślą o aktywnościach sportowych oraz użytkowaniu w trudniejszych warunkach.Jedną z nowych funkcji jest tryb Bieg przełajowy (Trail Run), który analizuje m.in. przewyższenia, postępy podczas podbiegów oraz wpływ nawierzchni na organizm. Ma to pomóc użytkownikowi lepiej ocenić intensywność wysiłku i rozłożyć siły podczas treningu.Zegarek oferuje również funkcję Przypomnienie o nawodnieniu (Nutrition Alert). Na podstawie szacowanej utraty potu w odniesieniu do masy ciała urządzenie może wskazywać, kiedy należy uzupełnić płyny i w jakiej ilości. Funkcja uzupełnia dotychczasowe rozwiązanie Sweat Loss.Samsung rozszerzył możliwości zegarka o funkcje przeznaczone dla osób nurkujących. Galaxy Watch Ultra2 ma klasę odporności IP69K, wodoszczelność 10 ATM oraz certyfikat EN13319.Po wejściu do wody urządzenie może monitorować w czasie rzeczywistym m.in. głębokość, czas nurkowania i temperaturę wody. Użytkownik może również śledzić prędkość zanurzania i wynurzania oraz bezpieczne limity nurkowania.Dedykowana aplikacja Ultra2 Nurkowanie (Diving) ma zostać udostępniona jeszcze w tym roku. Funkcje związane z nurkowaniem powstały we współpracy z firmą Mares, producentem sprzętu nurkowego.Galaxy Watch Ultra2 otrzymał baterię o pojemności 800 mAh, czyli o 35 proc. większą niż w poprzedniej generacji modelu Ultra. Za wydajność urządzenia odpowiada platforma Snapdragon Wear Elite.Wyświetlacz może osiągać jasność do 5000 nitów. Według producenta ma to ułatwiać odczytywanie informacji na ekranie także przy mocnym świetle słonecznym.Koperta zegarka została wykonana z tytanu i jest odporna na wstrząsy. Jednocześnie Samsung zmniejszył grubość konstrukcji o 12 proc. w porównaniu z poprzednią generacją. Komfort noszenia mają poprawiać także lżejsze i bardziej miękkie paski.Drugi z nowych modeli – Galaxy Watch9 – został zaprojektowany jako smartwatch do codziennego użytkowania. Jego zadaniem jest przede wszystkim ciągłe monitorowanie aktywności, snu i wybranych parametrów zdrowotnych.Zegarek ma aluminiową obudowę i charakterystyczną dla serii Galaxy Watch konstrukcję typu cushion. Producent zmienił jej kształt tak, aby urządzenie lepiej przylegało do nadgarstka. Dostępne są również różne rodzaje pasków, w tym modele wykonane z silikonu i lekkich materiałów tekstylnych.Galaxy Watch9 korzysta z platformy Snapdragon Wear Elite. Bateria ma pojemność 390 mAh, a ekran osiąga jasność do 3000 nitów. Dzięki temu informacje mają być czytelne również w jasnym otoczeniu.W obu nowych smartwatchach Samsung wykorzystuje czujnik BioActive, który zbiera dane biometryczne związane m.in. ze snem, aktywnością i funkcjonowaniem organizmu.Zebrane informacje są następnie analizowane, a użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące m.in. codziennej aktywności, regeneracji czy zdrowia układu sercowo-naczyniowego.Samsung podkreśla, że rozwój tych funkcji opiera się również na badaniach prowadzonych we współpracy z uniwersytetami i instytucjami medycznymi.Samsung przygotował również kilka rodzajów pasków przeznaczonych do różnych zastosowań.Do Galaxy Watch Ultra2 dostępne są:Nabywcy nowych zegarków mogą skorzystać z Samsung Care+, czyli programu obejmującego m.in. naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku przypadkowych zdarzeń, rozszerzoną ochronę gwarancyjną oraz pomoc certyfikowanych serwisów.Użytkownicy smartfonów Galaxy z interfejsem One UI 9 mogą zarządzać planem Samsung Care+ z poziomu nowego centrum Warranty and care. W jednym miejscu dostępne są informacje o gwarancji, narzędzia autodiagnostyczne, zgłoszenia napraw oraz zdalne wsparcie.Samsung przygotował także okresy próbne wybranych usług. Użytkownicy nowych zegarków mogą otrzymać:Galaxy Watch Ultra2 będzie dostępny w rozmiarze 47 mm, natomiast Galaxy Watch9 pojawi się w dwóch wariantach – 40 i 44 mm.Galaxy Watch Ultra2 będzie oferowany w kolorach Tytanowy srebrny i Tytanowy czarny. Galaxy Watch9 40 mm będzie dostępny w wersjach Beżowej i Grafitowej, a wariant 44 mm w kolorach Grafitowym i Srebrnym.Przedsprzedaż obu modeli na wybranych rynkach rozpocznie się 22 lipca 2026 roku. Regularna sprzedaż ma ruszyć 7 sierpnia 2026 roku.