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Polskie firmy boją się o przyszłość. Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę

2026-07-22 00:30

Polskie firmy boją się o przyszłość. Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę

Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę © pexels

Czy polskie firmy przetrwają kolejną dekadę? Co czwarty przedsiębiorca ma co do tego poważne wątpliwości. Rosnące koszty, inflacja, wojna w Ukrainie, cyberataki i niepewna sytuacja gospodarcza skłaniają firmy do ograniczania inwestycji i kosztów. Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję - 75 proc. korzysta lub planuje korzystać z AI, choć zdecydowana większość uważa, że decyzje technologii wymagają stałego nadzoru człowieka.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czego najbardziej obawiają się polscy przedsiębiorcy i co może zagrozić przyszłości ich firm?
  • Jak wojna w Ukrainie, inflacja i globalne spowolnienie wpływają na polski biznes?
  • Jakie działania podejmują firmy, aby ograniczyć koszty i zabezpieczyć się przed zagrożeniami?
  • Dlaczego polskie firmy sięgają po sztuczną inteligencję i do czego wykorzystują AI w biznesie?

86% polskich przedsiębiorców boi się o swoją przyszłość biznesową, wynika z najnowszej edycji badania CRIF „Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności”. Co więcej, prawie co czwarty (36%) uważa, że jego firma nie przetrwa najbliższej dekady. Czego zatem najbardziej obawiają się przedsiębiorcy?
Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę
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fot. pexels

Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę

6% polskich przedsiębiorców obawia się o przyszłość swojego biznesu, a 36% uważa, że nie przetrwa kolejnej dekady


Wśród najczęściej wymienianych obaw polskiego biznesu znalazły się wzrost kosztów operacyjnych (wskazało je 39% respondentów), wzrost kosztów ubezpieczenia biznesu (23%), spadek zysków (20%) oraz utrata płynności gotówkowej i ogólne pogorszenie sytuacji finansowej (obie wskazało po 19% przedsiębiorców).
Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę
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fot. pexels

Co 4. przedsiębiorca nie wierzy, że przetrwa dekadę

6% polskich przedsiębiorców obawia się o przyszłość swojego biznesu, a 36% uważa, że nie przetrwa kolejnej dekady


Odrębną kategorią, o której należy wspomnieć są bezpośrednie zagrożenia finansowe z powodu cyberataków i oszustw. 64% polskich przedsiębiorców uważa cyberprzestępczość za jedno z głównych zagrożeń dla swojego biznesu. Na oszustwa wskazuje z kolei 53% przedsiębiorców.

Warto też zauważyć, że 60% styka się z próbami oszustwa regularnie, a 53% obserwuje wzrost ich częstotliwości w ciągu ostatniego roku.
Na te obawy mikroekonomiczne nakładają się także zdarzenia i obawy w skali makro. Jak wynika z naszego badania, 58% polskich przedsiębiorców uważa, że to najtrudniejsze czasy do prowadzenia biznesu jakie pamiętają w kontekście zjawisk ekonomicznych i geopolitycznych. Wchodząc w szczegóły widzimy, że 62% polskich przedsiębiorców uważa, że globalne spowolnienie ma bezpośredni wpływ na ich biznes w ogólnym ujęciu. A 76% uważa, że sytuacja na świecie utrudnia im planowanie długofalowe.

Co więcej, 65% stwierdziło, że z powodu globalnych napięć waha się, czy inwestować w rozwój działalności. To pokazuje, że polskie firmy dojrzale podchodzą do oceny swojego otoczenia biznesowego. Patrzą szerzej, poza rynek lokalny i krajowy, przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych i planowaniu działalności w najbliższych latach – zauważa ekspert CRIF Polska, Kamil Gosławski.

Wojna w Ukrainie i inflacja spędzają sen z powiek przedsiębiorców


Analizując szczegółowo listę obaw makroekonomicznych polskich przedsiębiorców widzimy, że przede wszystkim zwracają oni uwagę na toczące się na świecie konflikty zbrojne oraz napięcia pomiędzy największymi potęgami gospodarczymi. Na czele listy znajduje się wojna w Ukrainie, na którą wskazało 40% respondentów. Na kolejnych miejscach znajdują się z kolei inflacja i rosnące koszty działalności (37%), spowolnienie gospodarcze w Europie (37%) i globalnie (33%) oraz konflikt na Bliskim Wschodzie (32%).
Warto zwrócić uwagę, że polscy przedsiębiorcy sporo uwagi poświęcają też jakości łańcucha dostaw. Prawie co trzeci (28%) wskazał, że obawia się wpływu jaki ma na jego biznes rosnące napięcie na linii Europa-Stany Zjednoczone, a w szczególności rosnące cła wprowadzane przez USA. Równocześnie zwracają także uwagę na rosnącą zależność gospodarki od Chin, na co wskazało 27% badanych.

To dobitnie pokazuje, że współczesny rynek to system naczyń połączonych, które rozciągają się na cały glob i nie możemy funkcjonować w oderwaniu od zdarzeń, które dzieją się nawet na drugim końcu świata – mówi Kamil Gosławski z CRIF Polska.

Jak polski biznes radzi sobie z zagrożeniami?


Raport Banking on Banks analizuje nie tylko opinie na temat zagrożeń i obaw, ale pokazuje, w jaki sposób firmy reagują na zmieniające się otoczenie biznesowe. Do najczęściej wybieranych przez polskich przedsiębiorców metod przeciwdziałania zmianom i zabezpieczenia stabilności należą: rewizja planów rozwoju i wstrzymanie części inwestycji (36%), postawienie na efektywność kosztową ponad inne działania (32%) oraz włączenie AI i nowych technologii do swojej działalności, żeby ograniczyć koszty (25%).

Na kolejnych miejscach znajdują się jeszcze outsourcing usług (24%) oraz wstrzymanie rekrutacji i tworzenia nowych stanowisk pracy (23%).
Istotnym punktem na tej liście działań jest użycie AI i nowych technologii. Z badania wynika, że 75% polskich przedsiębiorców korzysta lub planuje skorzystać ze sztucznej inteligencji w prowadzeniu biznesu w najbliższym czasie. To trend ogólnoświatowy, w który polskie firmy się wpisują.

Warto jednak zaznaczyć, że nie zamierzają „ślepo” ufać technologii. Aż 82% przedsiębiorców uważa, że wyniki pracy i decyzje podejmowane przez AI wymagają stałego nadzoru ludzkiego – dodaje ekspert CRIF.

Dlaczego polskie firmy wykorzystują AI? Prawie połowa (47%) powierza jej obsługę zadań administracyjnych, ponieważ wpływa to na efektywność procesów. 45% widzi w niej narzędzie pozwalające utrzymać konkurencyjność biznesu, 42% automatyzuje za jej pomocą różnego rodzaju codzienne operacje, a 41% wykorzystuje sztuczną inteligencję do personalizacji produktów i usług dla konkretnych klientów.

37% stosuje ją też jako narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem oraz jako dodatkową tarczę ochronną przed oszustami.

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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