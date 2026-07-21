Złodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie?

Sztuczna inteligencja miała przynieść oszczędności, a tymczasem działy finansowe i IT coraz częściej łapią się za głowę, przeglądając faktury od dostawców LLM. Powód? Generatywna AI ma ukryty cennik oparty na tokenach. Pracownicy nieświadomie drenują budżety, traktując jedno okno czatu jako stałe miejsce pracy i generując zbędne, rozbudowane odpowiedzi. Eksperci podpowiadają, jak dzięki zastosowaniu trzech prostych zasad można uleczyć AI z rozrzutności.

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Pułapka nieskończonego czatu

Cyfrowy słowotok kosztuje najwięcej

Jak uleczyć AI z rozrzutności? 3 proste zasady

Poprawiasz kod lub dokument? Proś wyłącznie o zmieniony fragment – bez generowania całości i zbędnych wstępów. O wyjaśnienia pytaj osobno, gdy masz czas na ich analizę. Krótkie cięcie zamiast całych plików: zamiast wklejać do okna AI całe bazy danych czy kilkunastostronicowe pliki, wycinaj i wysyłaj tylko te funkcje i akapity, które bezpośrednio dotyczą Twojego problemu. Zrywaj z botem regularnie: kończysz pisać raport finansowy i zabierasz się za analizę marketingu? Zamknij stare okno i otwórz nową sesję. Pozwoli to sztucznej inteligencji skupić całą uwagę na nowym problemie, bez obciążania pamięci (i budżetu) starym kontekstem.

Wklejanie wielkich dokumentów do okna czatu, wielogodzinne dyskusje w jednej sesji z botem i proszenie sztucznej inteligencji o kwieciste opisy – to codzienność w wielu polskich biurach. Choć pracownicy są przekonani, że po prostu sprawnie korzystają z technologii, w rzeczywistości uruchamiają ukryty licznik kosztów. Eksperci Capgemini Polska ostrzegają przed zjawiskiem „puchnącego kontekstu” i wskazują, jak proste nawyki mogą uratować firmowe finanse przed cyfrową rozrzutnością.Wprowadzenie sztucznej inteligencji do biznesu miało przynieść gigantyczne oszczędności czasu i pieniędzy. I choć efektywność zespołów rośnie, działy finansowe oraz IT coraz częściej łapią się za głowy, przeglądając faktury od dostawców modeli językowych (LLM). Powód? Generatywna AI ma swój niewidzialny cennik oparty na tzw. tokenach, czyli cząstkach tekstu, które model musi przeczytać i zapisać.Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że każde kliknięcie „Wyślij” w oknie czatu kosztuje tym więcej, im dłuższa jest historia naszej rozmowy. To mechanizm, który inżynierowie nazywają ekonomią tokenów. Jeśli nie wiemy, jak działa, w naszych biurach zaczynają grasować ukryci pożeracze budżetu.Największym grzechem użytkowników AI jest traktowanie jednego okna czatu jako stałego, całodniowego miejsca pracy. Jeśli rozmawiasz z botem przez osiem godzin, przy każdym nowym pytaniu model musi na nowo przeczytać całą historię waszej konwersacji od samego rana – wszystkie wcześniejsze pytania, swoje własne odpowiedzi oraz załączone pliki.– Każda sesja ze sztuczną inteligencją działa na zasadzie skończonego budżetu pamięci roboczej, czyli tzw. okna kontekstowego – tłumaczy Hubert Nafalski, Project Manager, Insights & Data w Capgemini Polska. – Kiedy prowadzimy jedną, niekończącą się rozmowę, generujemy gigantyczny, niepotrzebny szum. Model nie tylko staje się droższy w utrzymaniu, ale z czasem zaczyna działać mniej stabilnie i gubi wątek. Najprostszym rozwiązaniem, które natychmiast ucina te koszty, jest zasada: nowe zadanie to nowe, czyste okno czatu.Kolejnym „złodziejem tokenów” jest sztuczna gadatliwość AI, czyli obudowywanie odpowiedzi treściami, o które nikt nie prosił. Typowy przykład: prosimy o drobną poprawkę w długim dokumencie lub w kodzie, a w zamian dostajemy cały plik przepisany od nowa, z rozbudowanym wstępem i podsumowaniem powtarzającym to, co przed chwilą przeczytaliśmy.Z punktu widzenia biznesowego to czyste marnotrawstwo. Na większości platform tzw. tokeny wyjściowe (czyli to, co AI dla nas pisze) są znacznie droższe niż tokeny wejściowe (to, co AI czyta). Płacimy więc podwójnie: najpierw za wygenerowanie zbędnej całości, a następnie własnym czasem przeznaczonym na odszukanie pojedynczej zmiany.Aby skutecznie okiełznać koszty sztucznej inteligencji w firmie, nie trzeba wdrażać skomplikowanych systemów nadzoru. Wystarczy zmiana kilku podstawowych nawyków podczas codziennej pracy z technologią:Sztuczna inteligencja staje się dojrzałym narzędziem biznesowym, a to oznacza, że czas zacząć patrzeć na nią przez pryzmat efektywności kosztowej. Przemyślane, precyzyjne korzystanie z czatów to nie tylko lepsze wyniki, ale przede wszystkim realne oszczędności, które w skali całej organizacji mogą sięgać setek tysięcy złotych rocznie.