eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieProgramyZłodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie?

Złodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie?

2026-07-21 12:14

Złodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie?

Złodzieje tokenów i puchnący kontekst. Jak ograniczyć koszty AI w firmie? © wygenerowane przez AI

Sztuczna inteligencja miała przynieść oszczędności, a tymczasem działy finansowe i IT coraz częściej łapią się za głowę, przeglądając faktury od dostawców LLM. Powód? Generatywna AI ma ukryty cennik oparty na tokenach. Pracownicy nieświadomie drenują budżety, traktując jedno okno czatu jako stałe miejsce pracy i generując zbędne, rozbudowane odpowiedzi. Eksperci podpowiadają, jak dzięki zastosowaniu trzech prostych zasad można uleczyć AI z rozrzutności.

Przeczytaj także: ChatGPT w firmie: dlaczego zakup licencji to nie wdrożenie sztucznej inteligencji

Wklejanie wielkich dokumentów do okna czatu, wielogodzinne dyskusje w jednej sesji z botem i proszenie sztucznej inteligencji o kwieciste opisy – to codzienność w wielu polskich biurach. Choć pracownicy są przekonani, że po prostu sprawnie korzystają z technologii, w rzeczywistości uruchamiają ukryty licznik kosztów. Eksperci Capgemini Polska ostrzegają przed zjawiskiem „puchnącego kontekstu” i wskazują, jak proste nawyki mogą uratować firmowe finanse przed cyfrową rozrzutnością.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do biznesu miało przynieść gigantyczne oszczędności czasu i pieniędzy. I choć efektywność zespołów rośnie, działy finansowe oraz IT coraz częściej łapią się za głowy, przeglądając faktury od dostawców modeli językowych (LLM). Powód? Generatywna AI ma swój niewidzialny cennik oparty na tzw. tokenach, czyli cząstkach tekstu, które model musi przeczytać i zapisać.

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że każde kliknięcie „Wyślij” w oknie czatu kosztuje tym więcej, im dłuższa jest historia naszej rozmowy. To mechanizm, który inżynierowie nazywają ekonomią tokenów. Jeśli nie wiemy, jak działa, w naszych biurach zaczynają grasować ukryci pożeracze budżetu.

Pułapka nieskończonego czatu


Największym grzechem użytkowników AI jest traktowanie jednego okna czatu jako stałego, całodniowego miejsca pracy. Jeśli rozmawiasz z botem przez osiem godzin, przy każdym nowym pytaniu model musi na nowo przeczytać całą historię waszej konwersacji od samego rana – wszystkie wcześniejsze pytania, swoje własne odpowiedzi oraz załączone pliki.

– Każda sesja ze sztuczną inteligencją działa na zasadzie skończonego budżetu pamięci roboczej, czyli tzw. okna kontekstowego – tłumaczy Hubert Nafalski, Project Manager, Insights & Data w Capgemini Polska. – Kiedy prowadzimy jedną, niekończącą się rozmowę, generujemy gigantyczny, niepotrzebny szum. Model nie tylko staje się droższy w utrzymaniu, ale z czasem zaczyna działać mniej stabilnie i gubi wątek. Najprostszym rozwiązaniem, które natychmiast ucina te koszty, jest zasada: nowe zadanie to nowe, czyste okno czatu.

Cyfrowy słowotok kosztuje najwięcej


Kolejnym „złodziejem tokenów” jest sztuczna gadatliwość AI, czyli obudowywanie odpowiedzi treściami, o które nikt nie prosił. Typowy przykład: prosimy o drobną poprawkę w długim dokumencie lub w kodzie, a w zamian dostajemy cały plik przepisany od nowa, z rozbudowanym wstępem i podsumowaniem powtarzającym to, co przed chwilą przeczytaliśmy.

Z punktu widzenia biznesowego to czyste marnotrawstwo. Na większości platform tzw. tokeny wyjściowe (czyli to, co AI dla nas pisze) są znacznie droższe niż tokeny wejściowe (to, co AI czyta). Płacimy więc podwójnie: najpierw za wygenerowanie zbędnej całości, a następnie własnym czasem przeznaczonym na odszukanie pojedynczej zmiany.

Jak uleczyć AI z rozrzutności? 3 proste zasady


Aby skutecznie okiełznać koszty sztucznej inteligencji w firmie, nie trzeba wdrażać skomplikowanych systemów nadzoru. Wystarczy zmiana kilku podstawowych nawyków podczas codziennej pracy z technologią:
  1. Poprawiasz kod lub dokument? Proś wyłącznie o zmieniony fragment – bez generowania całości i zbędnych wstępów. O wyjaśnienia pytaj osobno, gdy masz czas na ich analizę.
  2. Krótkie cięcie zamiast całych plików: zamiast wklejać do okna AI całe bazy danych czy kilkunastostronicowe pliki, wycinaj i wysyłaj tylko te funkcje i akapity, które bezpośrednio dotyczą Twojego problemu.
  3. Zrywaj z botem regularnie: kończysz pisać raport finansowy i zabierasz się za analizę marketingu? Zamknij stare okno i otwórz nową sesję. Pozwoli to sztucznej inteligencji skupić całą uwagę na nowym problemie, bez obciążania pamięci (i budżetu) starym kontekstem.

Sztuczna inteligencja staje się dojrzałym narzędziem biznesowym, a to oznacza, że czas zacząć patrzeć na nią przez pryzmat efektywności kosztowej. Przemyślane, precyzyjne korzystanie z czatów to nie tylko lepsze wyniki, ale przede wszystkim realne oszczędności, które w skali całej organizacji mogą sięgać setek tysięcy złotych rocznie.

Przeczytaj także: Strategia AI w biznesie - dlaczego firmy przegrywają mimo nowoczesnych narzędzi? Strategia AI w biznesie - dlaczego firmy przegrywają mimo nowoczesnych narzędzi?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI, sztuczna inteligencja, narzędzia AI, wdrożenia AI, nowe technologie

Przeczytaj także

PKB Polski może wzrosnąć o 12 proc. do 2035 r. dzięki AI - raport Banku Światowego

PKB Polski może wzrosnąć o 12 proc. do 2035 r. dzięki AI - raport Banku Światowego

Magia AI? Tylko jeśli masz uporządkowane dane i procesy - inaczej to tylko kosztowny eksperyment

Magia AI? Tylko jeśli masz uporządkowane dane i procesy - inaczej to tylko kosztowny eksperyment

Odzyskiwanie danych po błędzie AI: tylko 40% firm jest w stanie szybko cofnąć skutki

Odzyskiwanie danych po błędzie AI: tylko 40% firm jest w stanie szybko cofnąć skutki

Gotowość polskich firm na AI. Wyniki badania Salesforce zaskakują

Gotowość polskich firm na AI. Wyniki badania Salesforce zaskakują

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

AI nie jest tylko dla IT. Dlaczego wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga zaangażowania całej firmy?

AI nie jest tylko dla IT. Dlaczego wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga zaangażowania całej firmy?

AI w biznesie: 95% firm ma strategię, ale tylko 8% osiąga realny zwrot. Co robią inaczej?

AI w biznesie: 95% firm ma strategię, ale tylko 8% osiąga realny zwrot. Co robią inaczej?

Agentic harness - fundament skutecznego działania agentów AI

Agentic harness - fundament skutecznego działania agentów AI

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Czy AI naprawdę działa? W 2026 r. boom spotyka się z rzeczywistością - czas na sprawdzenie efektów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 czerwca 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 czerwca 2026

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Spada rentowność wynajmu mieszkań. Oto trzy najważniejsze powody

Spada rentowność wynajmu mieszkań. Oto trzy najważniejsze powody

Płatność telefonem lub zegarkiem? Zobacz, jak nie stracić pieniędzy

Płatność telefonem lub zegarkiem? Zobacz, jak nie stracić pieniędzy

Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców?

Deregulacja 2.0 - jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców?

Pół roku KSeF. System działa stabilniej, ale przedsiębiorców czekają kolejne zmiany

Pół roku KSeF. System działa stabilniej, ale przedsiębiorców czekają kolejne zmiany

Wynagrodzenia R&D 2026. Kto zarabia najwięcej w centrach badań i rozwoju?

Wynagrodzenia R&D 2026. Kto zarabia najwięcej w centrach badań i rozwoju?

Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku

Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku

XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie

XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: