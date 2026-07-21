Wakacje w Polsce. Mazowsze przyciągnęło turystów, wybrzeże zdominowało noclegi
2026-07-21 00:30
Małopolska przyciąga turystów © pexels
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które województwa odwiedziła największa rzesza turystów?
- Dlaczego to zachodniopomorskie i pomorskie były liderami pod względem liczby noclegów?
- W którym miesiącu wakacji obiekty noclegowe odnotowały najwyższe obłożenie?
- Jakie rodzaje obiektów noclegowych cieszyły się największą popularnością?
Wakacje w Polsce? Mazowsze przyciąga turystów
W okresie od czerwca do września najwięcej osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych odnotowano w województwie mazowieckim. Region odwiedziło 2,91 mln turystów. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (2,64 mln osób), a na trzecim zachodniopomorskie (2,10 mln osób).
fot. pexels
Małopolska przyciąga turystów
Łącznie w całej Polsce z noclegów skorzystało 17,99 mln osób. Wśród nich było 3,67 mln turystów zagranicznych.
Nad morzem padł rekord noclegów
Choć wybierający wakacje w Polsce turyści najtłumniej odwiedzali Mazowsze i Małopolskę, pod względem liczby udzielonych noclegów zdecydowanie wyróżniało się polskie wybrzeże. W województwie zachodniopomorskim odnotowano 9,53 mln noclegów, a w pomorskim 6,40 mln.
Łącznie oba regiony odpowiadały za blisko 16 mln noclegów udzielonych w sezonie wakacyjnym.
Sierpień nie miał sobie równych
Najbardziej intensywnym miesiącem wakacyjnego sezonu był sierpień. Właśnie wtedy z obiektów noclegowych skorzystało 5,14 mln osób, a liczba udzielonych noclegów osiągnęła 14,55 mln.
Był to również miesiąc z najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych. Wskaźnik obłożenia wyniósł 53,1 proc. Dla porównania we wrześniu było to 40,2 proc., a w czerwcu 42,9 proc.
Hotele pozostają pierwszym wyborem
Największą popularnością cieszyły się hotele. W analizowanym okresie skorzystało z nich 10,77 mln osób. W hotelach udzielono także 21,41 mln noclegów. Obiekty te były szczególnie popularne wśród gości zagranicznych, którzy stanowili ponad jedną czwartą wszystkich hotelowych klientów.
Znacznie mniejszą skalę miały pensjonaty i kempingi. W pensjonatach zatrzymało się 265 tys. osób, a na kempingach niespełna 252 tys. turystów.
Gdzie miejsca noclegowe były najbardziej oblegane?
Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwie zachodniopomorskim. Wyniósł on 55,0 proc. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (50,9 proc.) i mazowieckie (50,2 proc.). Najniższe wskaźniki odnotowano natomiast w województwach lubuskim (33,4 proc.) oraz opolskim (36,6 proc.).
Wśród rodzajów obiektów noclegowych najwyższe obłożenie osiągnęły zakłady uzdrowiskowe – aż 83 proc. Dla porównania w hotelach wskaźnik ten wyniósł 52,6 proc.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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