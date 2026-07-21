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Wakacje w Polsce. Mazowsze przyciągnęło turystów, wybrzeże zdominowało noclegi

2026-07-21 00:30

Wakacje w Polsce. Mazowsze przyciągnęło turystów, wybrzeże zdominowało noclegi

Małopolska przyciąga turystów © pexels

Gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają na wakacje? Najnowsze dane GUS pokazują, że najwięcej turystów przyciągnęło Mazowsze, jednak pod względem liczby noclegów bezkonkurencyjne okazało się polskie wybrzeże. W sezonie letnim z noclegów skorzystało prawie 18 mln osób, a sierpień przyniósł rekordowe obłożenie obiektów oferujących co najmniej 10 miejsc noclegowych. Sprawdź, które regiony cieszyły się największą popularnością i gdzie hotele były najbardziej oblegane.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które województwa odwiedziła największa rzesza turystów?
  • Dlaczego to zachodniopomorskie i pomorskie były liderami pod względem liczby noclegów?
  • W którym miesiącu wakacji obiekty noclegowe odnotowały najwyższe obłożenie?
  • Jakie rodzaje obiektów noclegowych cieszyły się największą popularnością?

Wakacje w Polsce? Mazowsze przyciąga turystów


W okresie od czerwca do września najwięcej osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych odnotowano w województwie mazowieckim. Region odwiedziło 2,91 mln turystów. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (2,64 mln osób), a na trzecim zachodniopomorskie (2,10 mln osób).
Małopolska przyciąga turystów
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fot. pexels

Małopolska przyciąga turystów

Choć najwięcej turystów odwiedziło Mazowsze i Małopolskę, pod względem liczby udzielonych noclegów zdecydowanie wyróżniało się polskie wybrzeże


Łącznie w całej Polsce z noclegów skorzystało 17,99 mln osób. Wśród nich było 3,67 mln turystów zagranicznych.

Nad morzem padł rekord noclegów


Choć wybierający wakacje w Polsce turyści najtłumniej odwiedzali Mazowsze i Małopolskę, pod względem liczby udzielonych noclegów zdecydowanie wyróżniało się polskie wybrzeże. W województwie zachodniopomorskim odnotowano 9,53 mln noclegów, a w pomorskim 6,40 mln.

Łącznie oba regiony odpowiadały za blisko 16 mln noclegów udzielonych w sezonie wakacyjnym.

Sierpień nie miał sobie równych


Najbardziej intensywnym miesiącem wakacyjnego sezonu był sierpień. Właśnie wtedy z obiektów noclegowych skorzystało 5,14 mln osób, a liczba udzielonych noclegów osiągnęła 14,55 mln.

Był to również miesiąc z najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych. Wskaźnik obłożenia wyniósł 53,1 proc. Dla porównania we wrześniu było to 40,2 proc., a w czerwcu 42,9 proc.

Hotele pozostają pierwszym wyborem


Największą popularnością cieszyły się hotele. W analizowanym okresie skorzystało z nich 10,77 mln osób. W hotelach udzielono także 21,41 mln noclegów. Obiekty te były szczególnie popularne wśród gości zagranicznych, którzy stanowili ponad jedną czwartą wszystkich hotelowych klientów.
Znacznie mniejszą skalę miały pensjonaty i kempingi. W pensjonatach zatrzymało się 265 tys. osób, a na kempingach niespełna 252 tys. turystów.

Gdzie miejsca noclegowe były najbardziej oblegane?


Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwie zachodniopomorskim. Wyniósł on 55,0 proc. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (50,9 proc.) i mazowieckie (50,2 proc.). Najniższe wskaźniki odnotowano natomiast w województwach lubuskim (33,4 proc.) oraz opolskim (36,6 proc.).

Wśród rodzajów obiektów noclegowych najwyższe obłożenie osiągnęły zakłady uzdrowiskowe – aż 83 proc. Dla porównania w hotelach wskaźnik ten wyniósł 52,6 proc.
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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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