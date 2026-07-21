Wakacje w Polsce. Mazowsze przyciągnęło turystów, wybrzeże zdominowało noclegi

Gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają na wakacje? Najnowsze dane GUS pokazują, że najwięcej turystów przyciągnęło Mazowsze, jednak pod względem liczby noclegów bezkonkurencyjne okazało się polskie wybrzeże. W sezonie letnim z noclegów skorzystało prawie 18 mln osób, a sierpień przyniósł rekordowe obłożenie obiektów oferujących co najmniej 10 miejsc noclegowych. Sprawdź, które regiony cieszyły się największą popularnością i gdzie hotele były najbardziej oblegane.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które województwa odwiedziła największa rzesza turystów?

Dlaczego to zachodniopomorskie i pomorskie były liderami pod względem liczby noclegów?

W którym miesiącu wakacji obiekty noclegowe odnotowały najwyższe obłożenie?

Jakie rodzaje obiektów noclegowych cieszyły się największą popularnością?

Wakacje w Polsce? Mazowsze przyciąga turystów

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Małopolska przyciąga turystów Choć najwięcej turystów odwiedziło Mazowsze i Małopolskę, pod względem liczby udzielonych noclegów zdecydowanie wyróżniało się polskie wybrzeże

Nad morzem padł rekord noclegów

Sierpień nie miał sobie równych

Hotele pozostają pierwszym wyborem

Gdzie miejsca noclegowe były najbardziej oblegane?

W okresie od czerwca do września najwięcej osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych odnotowano w województwie mazowieckim. Region odwiedziło 2,91 mln turystów. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (2,64 mln osób), a na trzecim zachodniopomorskie (2,10 mln osób).Łącznie w całej Polsce z noclegów skorzystało 17,99 mln osób. Wśród nich było 3,67 mln turystów zagranicznych.Choć wybierający wakacje w Polsce turyści najtłumniej odwiedzali Mazowsze i Małopolskę, pod względem liczby udzielonych noclegów zdecydowanie wyróżniało się polskie wybrzeże. W województwie zachodniopomorskim odnotowano 9,53 mln noclegów, a w pomorskim 6,40 mln.Łącznie oba regiony odpowiadały za blisko 16 mln noclegów udzielonych w sezonie wakacyjnym.Najbardziej intensywnym miesiącem wakacyjnego sezonu był sierpień. Właśnie wtedy z obiektów noclegowych skorzystało 5,14 mln osób, a liczba udzielonych noclegów osiągnęła 14,55 mln.Był to również miesiąc z najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych. Wskaźnik obłożenia wyniósł 53,1 proc. Dla porównania we wrześniu było to 40,2 proc., a w czerwcu 42,9 proc.Największą popularnością cieszyły się hotele. W analizowanym okresie skorzystało z nich 10,77 mln osób. W hotelach udzielono także 21,41 mln noclegów. Obiekty te były szczególnie popularne wśród gości zagranicznych, którzy stanowili ponad jedną czwartą wszystkich hotelowych klientów.Znacznie mniejszą skalę miały pensjonaty i kempingi. W pensjonatach zatrzymało się 265 tys. osób, a na kempingach niespełna 252 tys. turystów.Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwie zachodniopomorskim. Wyniósł on 55,0 proc. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (50,9 proc.) i mazowieckie (50,2 proc.). Najniższe wskaźniki odnotowano natomiast w województwach lubuskim (33,4 proc.) oraz opolskim (36,6 proc.).Wśród rodzajów obiektów noclegowych najwyższe obłożenie osiągnęły zakłady uzdrowiskowe – aż 83 proc. Dla porównania w hotelach wskaźnik ten wyniósł 52,6 proc.