Ulefone Tab A12 Pro w Polsce. Co oferuje nowy tablet za nieco ponad 1000 zł
2026-07-20 00:30
Ulefone Tab A12 Pro w Polsce. Co oferuje nowy tablet za nieco ponad 1000 zł © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Co oferuje nowy tablet Ulefone Tab A12 Pro?
- Ile kosztuje i gdzie można go kupić w Polsce?
- Jakie funkcje sprawiają, że tablet sprawdzi się do pracy, nauki i rozrywki?
Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T7300, wspierany przez układ graficzny ARM Mali-G57. W parze z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1 (rozszerzalnej kartą microSD do 2 TB) tablet ma obsłużyć wielozadaniowość, przeglądanie internetu i multimedia bez zbędnych przestojów. Za oprogramowanie odpowiada Android 16.
fot. mat. prasowe
Ulefone Tab A12 Pro - wyświetlacz
Duży 12,2-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli i odświeżaniu 90 Hz, ma zapewniać płynne przewijanie stron, wygodne oglądanie wideo oraz komfortową pracę z dokumentami i arkuszami. Dodatkowo certyfikat Widevine L1 możemy ma być gwarancją wysokiej rozdzielczości Netflixa, Disney+ czy Prime Video.
Jednym z największych atutów Tab A12 Pro może być bateria o pojemności 9000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie USB Power Delivery do 18 W. Producent zapowiada, że pojemne ogniwo pozwoli na wielogodzinne korzystanie z tabletu bez konieczności częstego podłączania do ładowarki - zarówno w domu, jak i w podróży.
Model oferuje wsparcie dla sieci 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 oraz GPS, co pozwala na korzystanie z internetu i nawigacji również poza zasięgiem domowego routera. Za dokumentowanie chwil odpowiadają obiektyw 13 Mpix oraz aparat przedni 5 Mpix do selfie i wideorozmów.
Dostępność i ceny
Ulefone Tab A12 Pro w wersji 8/128 GB z modemem LTE trafia do sprzedaży w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro oraz Avans, Faxtel i Media Expert. Cena to 1049 złotych
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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