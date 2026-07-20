Ulefone Tab A12 Pro w Polsce. Co oferuje nowy tablet za nieco ponad 1000 zł © fot. mat. prasowe

Ulefone Tab A12 Pro zadebiutował na polskim rynku. Nowy tablet z 12,2-calowym ekranem IPS 90 Hz, procesorem Unisoc T7300 i systemem Android 16 został zaprojektowany z myślą o pracy, nauce i rozrywce. Urządzenie oferuje 8 GB RAM, 128 GB pamięci z możliwością rozszerzenia do 2 TB, modem 4G LTE oraz baterię o pojemności 9000 mAh. Tablet jest już dostępny w sprzedaży.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co oferuje nowy tablet Ulefone Tab A12 Pro?

Ile kosztuje i gdzie można go kupić w Polsce?

Jakie funkcje sprawiają, że tablet sprawdzi się do pracy, nauki i rozrywki?

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