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Ulefone Tab A12 Pro w Polsce. Co oferuje nowy tablet za nieco ponad 1000 zł

2026-07-20 00:30

Ulefone Tab A12 Pro w Polsce. Co oferuje nowy tablet za nieco ponad 1000 zł

Ulefone Tab A12 Pro w Polsce. Co oferuje nowy tablet za nieco ponad 1000 zł © fot. mat. prasowe

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Ulefone Tab A12 Pro zadebiutował na polskim rynku. Nowy tablet z 12,2-calowym ekranem IPS 90 Hz, procesorem Unisoc T7300 i systemem Android 16 został zaprojektowany z myślą o pracy, nauce i rozrywce. Urządzenie oferuje 8 GB RAM, 128 GB pamięci z możliwością rozszerzenia do 2 TB, modem 4G LTE oraz baterię o pojemności 9000 mAh. Tablet jest już dostępny w sprzedaży.

Przeczytaj także: Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co oferuje nowy tablet Ulefone Tab A12 Pro?
  • Ile kosztuje i gdzie można go kupić w Polsce?
  • Jakie funkcje sprawiają, że tablet sprawdzi się do pracy, nauki i rozrywki?
Marka Ulefone, znana głównie z pancernych smartfonów, rozszerza swoją ofertę o nowe urządzenie spoza wzmocnionej bańki. Tablet Tab A12 Pro celuje w użytkowników szukających dużego, komfortowego ekranu do pracy, nauki i rozrywki, a przy okazji nie potrzebują wzmocnionego opakowania.

Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T7300, wspierany przez układ graficzny ARM Mali-G57. W parze z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1 (rozszerzalnej kartą microSD do 2 TB) tablet ma obsłużyć wielozadaniowość, przeglądanie internetu i multimedia bez zbędnych przestojów. Za oprogramowanie odpowiada Android 16.
Ulefone Tab A12 Pro - wyświetlacz
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fot. mat. prasowe

Ulefone Tab A12 Pro - wyświetlacz

Certyfikatowi Widevine L1 pozwala cieszyć się wysoką rozdzielczością w trakcie seansów na Netflixie, Disney+ czy Prime Video

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Duży 12,2-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli i odświeżaniu 90 Hz, ma zapewniać płynne przewijanie stron, wygodne oglądanie wideo oraz komfortową pracę z dokumentami i arkuszami. Dodatkowo certyfikat Widevine L1 możemy ma być gwarancją wysokiej rozdzielczości Netflixa, Disney+ czy Prime Video.

Jednym z największych atutów Tab A12 Pro może być bateria o pojemności 9000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie USB Power Delivery do 18 W. Producent zapowiada, że pojemne ogniwo pozwoli na wielogodzinne korzystanie z tabletu bez konieczności częstego podłączania do ładowarki - zarówno w domu, jak i w podróży.

Model oferuje wsparcie dla sieci 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 oraz GPS, co pozwala na korzystanie z internetu i nawigacji również poza zasięgiem domowego routera. Za dokumentowanie chwil odpowiadają obiektyw 13 Mpix oraz aparat przedni 5 Mpix do selfie i wideorozmów.

Dostępność i ceny
Ulefone Tab A12 Pro w wersji 8/128 GB z modemem LTE trafia do sprzedaży w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro oraz Avans, Faxtel i Media Expert. Cena to 1049 złotych
Przeczytaj także: Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: tablety, Ulefone Tab A12 Pro, Ulefone

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