82% pracowników boi się powrotu do biura: Skąd bierze się stres pourlopowy?
2026-07-19 00:03
82% pracowników boi się powrotu do biura: Skąd bierze się stres pourlopowy? © wygenerowane przez AI
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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego aż 82% pracowników odczuwa lęk przed powrotem do pracy po urlopie.
- Co to jest syndrom niedzieli i stres pourlopowy oraz skąd biorą się te zjawiska.
- Jak lęk antycypacyjny wpływa na nasze samopoczucie przed powrotem do biura.
- Dlaczego kultura organizacyjna i brak bezpieczeństwa psychologicznego potęgują stres związany z powrotem do pracy.
- Jak FOMO i ciągła dostępność sprawiają, że nie potrafimy odłączyć się od obowiązków zawodowych.
- Dlaczego aż 44% pracowników rozważa zmianę pracy tuż po powrocie z urlopu.
- Jak rozpoznać, że Twoja praca Cię wyczerpuje, i co zrobić, aby poprawić swoją sytuację.
Z badania firmy Adobe przeprowadzonego w 2025 roku wynika, że aż 82 proc. pracowników doświadcza lęku przed początkiem tygodnia. Dane potwierdzają, że niepokój przed powrotem do pracy nie jest jednostkowym doświadczeniem, lecz bardzo powszechnym zjawiskiem. Choć badanie dotyczyło weekendów, dobrze obrazuje również to, co dzieje się z pracownikami tuż przed końcem urlopu. W obu przypadkach mechanizm jest ten sam – psychicznie wracamy do firmy znacznie wcześniej niż fizycznie.
– Wielu z nas zna to uczucie jeszcze z czasów szkolnych. Niedzielny wieczór, koniec ferii zimowych czy ostatni dzień wakacji często uruchamiały myśli o obowiązkach, zaległościach, ocenach, oczekiwaniach i ponownym wejściu w rytm, który nie zawsze był dla nas komfortowy. W dorosłym życiu zmieniają się tylko okoliczności. Zamiast sprawdzianu mamy spotkanie, zamiast dziennika – skrzynkę mailową, a zamiast nauczyciela – przełożonego albo zespół – mówi Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy i współtwórca platformy Enpulse, nowoczesnego narzędzia HR wspierającego organizacje w monitorowaniu i rozwijaniu zaangażowania pracowników.
Kiedy głowa wraca do pracy przed końcem urlopu
Napięcie, które czujemy pod koniec wolnego czasu, psychologowie wiążą z lękiem antycypacyjnym. To reakcja organizmu na samo wyobrażenie nadchodzącej sytuacji. Mózg zaczyna podświadomie obrazować trudne rozmowy, wymagającą atmosferę w zespole czy lawinę nieodczytanych maili. Może też wyolbrzymiać presję przełożonego czy konieczność natychmiastowego nadrobienia wszystkiego, co wydarzyło się podczas naszej nieobecności. W efekcie reakcja stresowa uruchamia się jeszcze zanim faktycznie wrócimy do pracy.
Nie chodzi tylko o pełną skrzynkę mailową
Największym stresorem wywołującym lęk przed powrotem do pracy często nie są same zadania, ale kultura organizacyjna i środowisko, w którym je wykonujemy. Chodzi o firmy, w których brakuje bezpieczeństwa psychologicznego, a codzienność zawodowa generuje stałe napięcie. Dane z raportu Enpulse „Zaangażowanie 2025” sugerują, że problem się pogłębia. Odsetek osób deklarujących, że po prostu nie lubi swojej pracy, wzrósł z 30 proc. w 2024 roku do 35 proc. w 2025 roku. Jednocześnie grupa pracowników otwarcie skarżących się na brak przyjaznej atmosfery w firmie powiększyła się z 31 proc. do 36 proc.
– Za tymi liczbami stoją ludzkie doświadczenia: brak realnego wsparcia ze strony liderów, ocenianie wyłącznie przez pryzmat wyników i strach przed konsekwencjami błędów. W takim środowisku praca nie daje poczucia sensu ani przynależności, tylko stopniowo odbiera energię. Nawet po dwutygodniowym urlopie powrót do takiego miejsca jest trudny. Dużo łatwiej wraca się do biura, w którym relacje opierają się na wzajemnym szacunku, transparentnej komunikacji i zaufaniu do zespołu, a błędy traktuje się jako naturalny element rozwoju, a nie pretekst do wyciągania konsekwencji – wyjaśnia Tomasz Szklarski.
Kiedy urlop zamienia się w dyżur pod telefonem
Kolejnym źródłem napięcia w czasie wolnego jest FOMO, czyli lęk przed odcięciem od informacji, potęgowany przez kulturę ciągłej dostępności. Choć pracownicy formalnie są poza biurem, technologia sprawia, że mentalnie pozostają w trybie gotowości. Z danych SurveyMonkey wynika, że aż 54 proc. pracowników sprawdza służbową skrzynkę w trakcie wolnego, a 32 proc. ma ogromny problem, by nie myśleć o służbowych obowiązkach podczas wypoczynku. Rzadko wynika to z bezpośredniego nakazu szefa. Częściej stoi za tym wewnętrzna presja, potrzeba kontroli i obawa, że brak szybkiej reakcji zostanie źle odebrany.
– Elastyczność pracy miała dać nam więcej swobody, ale sprawiła, że praca rozlała się na czas prywatny. Końcówka urlopu coraz częściej przypomina więc tryb czuwania: niby odpoczywamy, ale co chwilę zerkamy w telefon, sprawdzamy komunikatory i próbujemy zapobiec powstawaniu zaległości. Problem w tym, że każde takie „szybkie sprawdzenie maila” uruchamia w głowie proces myślenia o niedokończonych sprawach. Mózg zaczyna analizować, planować i szukać rozwiązań, nawet jeśli formalnie nadal jesteśmy na wakacjach. W efekcie nie wracamy z urlopu zregenerowani, a już na starcie zmęczeni – mówi Damian Abramowicz, praktyk biznesu, mówca motywacyjny i trener mentalny.
Powrót z urlopu pokazuje, w jakim miejscu naprawdę jesteśmy
Powrót po dłuższej przerwie potrafi bardzo wyraźnie pokazać, na ile zdrowa jest nasza relacja z aktualnym miejscem pracy. To wtedy widać, jak na dłoni, czy wolne dni rzeczywiście nas zregenerowały, czy tylko na chwilę przykryły przewlekły stres. Dla wielu osób dystans zyskany na urlopie staje się momentem otrzeźwienia. Zaczynają dostrzegać, że problemem nie był jeden ciężki tydzień, ale codzienna rzeczywistość zawodowa, do której nie chcą już wracać. Podobny mechanizm pokazują dane firmy Visier – aż 44 proc. pracowników zaczyna poważnie myśleć o zmianie pracy właśnie tuż po powrocie z urlopu.
– Specyficznego lęku i ścisku w żołądku przed powrotem do biura nie warto zagłuszać ani bagatelizować. Taka reakcja często obnaża problemy, które narastały dużo wcześniej – napiętą atmosferę, powierzchowne relacje, brak wsparcia czy zły styl zarządzania. Po urlopie warto uczciwie zapytać samego siebie, z czym właściwie wracamy do firmy – z nową energią i poczuciem sensu czy raczej z frustracją, napięciem i oporem. Odpowiedź może być początkiem ważnej decyzji: postawienia granic, rozmowy o przeciążeniu albo szukania nowego miejsca na rynku pracy – podsumowuje Tomasz Szklarski.
Źródła:
- Adobe — badanie o „Sunday scaries”
https://www.adobe.com/acrobat/resources/sunday-scaries-weekend-stress-research.html
- Enpulse — raport „Zaangażowanie 2025”
https://www.enpulse.eu/raport-zaangazowanie-2025-do-pobrania
- SurveyMonkey — dane o pracy podczas urlopu i trudnościach z odłączeniem się od firmy
https://www.surveymonkey.com/curiosity/work-life-balance-statistics/
- Visier — badanie o myśleniu o zmianie pracy po urlopie
https://www.visier.com/blog/quit-after-vacation/
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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