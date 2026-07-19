82% pracowników boi się powrotu do biura: Skąd bierze się stres pourlopowy?

Ostatni dzień wolnego przed powrotem do pracy bywa pełen sprzeczności: teoretycznie wciąż odpoczywamy, ale nasze myśli krążą już wokół zaległych maili, zaplanowanych spotkań i piętrzących się zadań. Z badania firmy Adobe wynika, że aż 82% pracowników doświadcza lęku przed powrotem do obowiązków. Zjawisko to, zwane syndromem niedzieli lub stresem pourlopowym, pokazuje, jak trudno jest nam odłączyć się od pracy. Dowiedz się, skąd bierze się ten lęk i jak sobie z nim radzić.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dlaczego aż 82% pracowników odczuwa lęk przed powrotem do pracy po urlopie.

Co to jest syndrom niedzieli i stres pourlopowy oraz skąd biorą się te zjawiska.

Jak lęk antycypacyjny wpływa na nasze samopoczucie przed powrotem do biura.

Dlaczego kultura organizacyjna i brak bezpieczeństwa psychologicznego potęgują stres związany z powrotem do pracy.

Jak FOMO i ciągła dostępność sprawiają, że nie potrafimy odłączyć się od obowiązków zawodowych.

Dlaczego aż 44% pracowników rozważa zmianę pracy tuż po powrocie z urlopu.

Jak rozpoznać, że Twoja praca Cię wyczerpuje, i co zrobić, aby poprawić swoją sytuację.



Kiedy głowa wraca do pracy przed końcem urlopu

Nie chodzi tylko o pełną skrzynkę mailową

Kiedy urlop zamienia się w dyżur pod telefonem

Powrót z urlopu pokazuje, w jakim miejscu naprawdę jesteśmy

Z badania firmy Adobe przeprowadzonego w 2025 roku wynika, że aż 82 proc. pracowników doświadcza lęku przed początkiem tygodnia. Dane potwierdzają, że niepokój przed powrotem do pracy nie jest jednostkowym doświadczeniem, lecz bardzo powszechnym zjawiskiem. Choć badanie dotyczyło weekendów, dobrze obrazuje również to, co dzieje się z pracownikami tuż przed końcem urlopu. W obu przypadkach mechanizm jest ten sam – psychicznie wracamy do firmy znacznie wcześniej niż fizycznie.– mówi Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy i współtwórca platformy Enpulse, nowoczesnego narzędzia HR wspierającego organizacje w monitorowaniu i rozwijaniu zaangażowania pracowników.Napięcie, które czujemy pod koniec wolnego czasu, psychologowie wiążą z lękiem antycypacyjnym. To reakcja organizmu na samo wyobrażenie nadchodzącej sytuacji. Mózg zaczyna podświadomie obrazować trudne rozmowy, wymagającą atmosferę w zespole czy lawinę nieodczytanych maili. Może też wyolbrzymiać presję przełożonego czy konieczność natychmiastowego nadrobienia wszystkiego, co wydarzyło się podczas naszej nieobecności. W efekcie reakcja stresowa uruchamia się jeszcze zanim faktycznie wrócimy do pracy.Największym stresorem wywołującym lęk przed powrotem do pracy często nie są same zadania, ale kultura organizacyjna i środowisko, w którym je wykonujemy. Chodzi o firmy, w których brakuje bezpieczeństwa psychologicznego, a codzienność zawodowa generuje stałe napięcie. Dane z raportu Enpulse „Zaangażowanie 2025” sugerują, że problem się pogłębia. Odsetek osób deklarujących, że po prostu nie lubi swojej pracy, wzrósł z 30 proc. w 2024 roku do 35 proc. w 2025 roku. Jednocześnie grupa pracowników otwarcie skarżących się na brak przyjaznej atmosfery w firmie powiększyła się z 31 proc. do 36 proc.– wyjaśnia Tomasz Szklarski.Kolejnym źródłem napięcia w czasie wolnego jest FOMO, czyli lęk przed odcięciem od informacji, potęgowany przez kulturę ciągłej dostępności. Choć pracownicy formalnie są poza biurem, technologia sprawia, że mentalnie pozostają w trybie gotowości. Z danych SurveyMonkey wynika, że aż 54 proc. pracowników sprawdza służbową skrzynkę w trakcie wolnego, a 32 proc. ma ogromny problem, by nie myśleć o służbowych obowiązkach podczas wypoczynku. Rzadko wynika to z bezpośredniego nakazu szefa. Częściej stoi za tym wewnętrzna presja, potrzeba kontroli i obawa, że brak szybkiej reakcji zostanie źle odebrany.– mówi Damian Abramowicz, praktyk biznesu, mówca motywacyjny i trener mentalny.Powrót po dłuższej przerwie potrafi bardzo wyraźnie pokazać, na ile zdrowa jest nasza relacja z aktualnym miejscem pracy. To wtedy widać, jak na dłoni, czy wolne dni rzeczywiście nas zregenerowały, czy tylko na chwilę przykryły przewlekły stres. Dla wielu osób dystans zyskany na urlopie staje się momentem otrzeźwienia. Zaczynają dostrzegać, że problemem nie był jeden ciężki tydzień, ale codzienna rzeczywistość zawodowa, do której nie chcą już wracać. Podobny mechanizm pokazują dane firmy Visier – aż 44 proc. pracowników zaczyna poważnie myśleć o zmianie pracy właśnie tuż po powrocie z urlopu.– podsumowuje Tomasz Szklarski.