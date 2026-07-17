Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2026

Które marki najczęściej pojawiały się w emitowanych w czerwcu reklamach w Polsce. Najnowsze dane gemiusAdReal pokazują, że w minionym miesiącu prym wiodła branża handlowa, a wśród reklamodawców wyróżniały się Allegro, Media Expert i Temu. Raport obejmuje internet, telewizję i radio, wskazując nie tylko liderów pod względem liczby emisji i zasięgu, ale także największych reklamodawców oraz strukturę wydatków na reklamę.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które marki w czerwcu 2026 były największymi reklamodawcami w internecie, telewizji i radiu?

Dlaczego branża handlowa zdominowała rynek reklamy we wszystkich mediach?

Jak wyglądały w naszym kraju zasięg i skala reklamy internetowej?

Którzy reklamodawcy przeznaczyli najwięcej środków na reklamę w telewizji i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Top reklamodawcy online

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Top reklamodawcy radiowi

Wydatki na reklamę radiową

W czerwcu 2026 odnotowaliśmy 78,5 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2779 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,4 sekundy (9,7 sekundy dla kreacji typu display i 6,7 sekundy dla kreacji wideo).Średnia widoczność kreacji digital w czerwcu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 57%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 67,1% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 54%.Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (32,5 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w czerwcu wyniósł 41,4%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,8 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 56,2%.Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (6,7 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,6% oraz „Leisure time” (4,1mld kontaktów reklamowych i SoV – 7,4%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w czerwcu 2026 została marka Allegro.pl, która wygenerowała 4 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,6% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,7 mld kontaktów i 81% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Temu (1,9 mld kontaktów i zasięg na poziomie 75,1%).Ranking TOP 10 marek zamyka HBO Max z 0,6 mld kontaktów reklamowych.W czerwcu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 13,9 mld kontaktów reklamowych, docierając do 91,2% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w czerwcu wyniósł dla tej branży 21,5%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 20,7 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (11,2 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 17,2% oraz 90,6% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (9,9 mld kontaktów reklamowych, SoV – 15,3% i zasięg – 90,5%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w czerwcu była marka Media Expert. Wygenerowała ona 2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,5% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Lidl (1,8 mld kontaktów reklamowych i 84,5% zasięgu), natomiast na trzecim – Rossmann (1,4 mld kontaktów i 84% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka IKEA z 0,7 mld kontaktów reklamowych i 80,1% zasięgu w populacji 7-75.Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 3,9% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 3,4%. Trzecie miejsce należało do marki Rossmann z udziałem 2,5%.W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w czerwcu była branża „Trade” (8,4 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,5 mld kontaktów reklamowych).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w czerwcu 2026 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,9 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,3% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,7 mld kontaktów reklamowych, 79,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,5 mld kontaktów, 79,9% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (0,3 mld kontaktów i 72,7% zasięgu).Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w czerwcu marka Media Expert (14,8%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,1%) oraz Lidl (2,5%).