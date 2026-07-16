Sztuczna inteligencja w życiu dzieci. ChatGPT to tylko część większego zjawiska

Czy dzieci stykają się z AI jedynie przy okazji korzystania z aplikacji ChatGPT? Najnowszy raport „Internet dzieci 2026” pokazuje, że nic bardziej błędnego. Sztuczna inteligencja coraz częściej towarzyszy najmłodszym podczas przeglądania mediów społecznościowych, wyszukiwania informacji w Google, edycji filmów czy rozmów na WhatsAppie i Messengerze. Dane wskazują, że ChatGPT jest jedynie najbardziej widoczną częścią znacznie szerszego zjawiska.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często dzieci w wieku 7–14 lat korzystają z ChatGPT i innych narzędzi AI?

Dlaczego sztuczna inteligencja jest obecna w życiu dzieci znacznie częściej, niż pokazują statystyki dotyczące ChatGPT?

W jakich aplikacjach i serwisach internetowych dzieci najczęściej spotykają funkcje oparte na AI?

Jak sztuczna inteligencja wpływa na codzienne aktywności najmłodszych użytkowników internetu?

AI coraz bliżej codziennych relacji

Najważniejsze dane z raportu

43% dzieci w wieku 7–14 lat korzystało z ChatGPT (aplikacja lub WWW) przynajmniej raz w miesiącu

Średnio każdego dnia 15% dzieci korzysta z tego narzędzia.

Co najmniej jedna trzecia dzieci ma zainstalowaną aplikację ChatGPT, a 18% używa jej regularnie

CapCut, wykorzystujący rozwiązania AI, osiąga 23% zasięgu w grupie 7–14 lat.

Około 2 mln dzieci regularnie korzysta z komunikatorów WhatsApp i Messenger, w których dostępne są chaty z botem AI.

Aktywne korzystanie z aplikacji typu AI companion pozostaje marginalne i wynosi około 2%.

Najnowszy raport „Internet dzieci 2026” pokazuje, że jedna trzecia dzieci w wieku 7–14 lat uruchomiła aplikację ChatGPT przynajmniej raz w ciągu miesiąca. Łączny zasięg ChatGPT – uwzględniający aplikację i stronę internetową – wynosi 43% (a licząc tylko wśród dzieci korzystających z internetu – ponad połowa), a dziennie korzysta z niego 15% dzieci.Po zastosowaniu kryterium regularnego korzystania okazuje się, że aktywnymi użytkownikami jest 18% badanej grupy. Jednocześnie wśród dzieci i młodzieży wyraźnie dominuje korzystanie z aplikacji mobilnej, a nie wersji przeglądarkowej.Jadwiga Przewłocka, ekspertka ds. analizy danych w Gemius zwraca jednak uwagę, że ChatGPT jest tylko najbardziej widocznym przejawem obecności sztucznej inteligencji w internecie dzieci. AI jest dziś obecna w treściach oglądanych przez dzieci każdego dnia. Media społecznościowe i serwisy wideo są dziś pełne niskiej jakości materiałów tworzonych przez narzędzia sztucznej inteligencji – tzw. AI slop, czyli „cyfrowej papki”.Tymczasem, jak pokazuje raport, to właśnie te platformy odpowiadają za większość czasu spędzanego przez dzieci online. Sztuczna inteligencja jest również elementem popularnych aplikacji kreatywnych. Przykładem jest CapCut, wykorzystywany do obróbki materiałów wideo, którego zasięg wśród dzieci w wieku 7–14 lat wynosi 23%.Coraz częściej AI staje się także częścią wyszukiwania informacji – między innymi za sprawą funkcji generatywnych odpowiedzi pojawiających się w wyszukiwarce Google.Raport zwraca uwagę na jeszcze jedno zjawisko: sztuczna inteligencja przestaje funkcjonować jako oddzielne narzędzie, a zaczyna pojawiać się w tych samych przestrzeniach cyfrowych, które dzieci wykorzystują do kontaktów społecznych.Choć aplikacje typu „AI companion”, stworzone do prowadzenia rozmów i budowania relacji z chatbotami, pozostają niszowe i osiągają aktywny zasięg na poziomie zaledwie 2%, funkcje AI są już dostępne w najpopularniejszych komunikatorach: w WhatsAppie czy Messengerze chaty z botem AI pojawiają się obok rozmów z rodziną i przyjaciółmi.Raport „Internet dzieci” pokazuje zaś, że z tych aplikacji regularnie korzysta około 2 mln dzieci w wieku 7–14 lat. Warto przy okazji przypomnieć, że zgodnie z regulaminami narzędzia te dostępne są dla osób od 13. roku życia.To ważna zmiana w sposobie obecności technologii w życiu najmłodszych. W poprzednich latach kontakt ze sztuczną inteligencją wymagał świadomego wejścia do konkretnej aplikacji. Dziś AI coraz częściej jest po prostu elementem środowiska cyfrowego, w którym dzieci uczą się, komunikują i spędzają wolny czas.Raport „Internet dzieci 2026” pokazuje, że debata o obecności sztucznej inteligencji w życiu najmłodszych nie powinna ograniczać się wyłącznie do popularności ChatGPT. Coraz częściej AI jest bowiem niewidoczną warstwą internetu, z którą dzieci stykają się podczas oglądania treści, wyszukiwania informacji, tworzenia materiałów wideo oraz komunikowania się z innymi użytkownikami.