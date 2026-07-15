HONOR Watch 6 debiutuje w Polsce. Nawet 35 dni pracy na jednym ładowaniu
2026-07-15 00:20
HONOR Watch 6 debiutuje w Polsce © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie funkcje oferuje nowy smartwatch HONOR Watch 6 i co wyróżnia go na tle konkurencji?
- Ile wynosi czas pracy baterii oraz jakie tryby sportowe obsługuje urządzenie?
- Jakie funkcje monitorowania zdrowia i rozwiązania oparte na AI znalazły się w nowym smartwatchu?
Bateria do 35 dni i ponad 120 trybów sportowych
Jedną z najważniejszych cech smartwatcha jest bateria o pojemności 980 mAh. Według producenta pozwala ona na pracę urządzenia nawet przez 35 dni na jednym ładowaniu, oczywiście wiele zależy tu od sposobu i intensywności jego użytkowania.
HONOR Watch 6 - czarny
Nowy smartwatch wyposażony został w ponad 120 trybów sportowych, co ma zapewniać kompleksowe monitorowanie aktywności. Użytkownicy zyskują specjalistyczne tryby dedykowane m.in. dla biegów przełajowych (Trail Running), badmintona oraz piłki nożnej. Tryb biegów przełajowych kładzie szczególny nacisk na wydajność w terenie, wspierając biegaczy osobistym trenerem AI, szczegółowymi metrykami dotyczącymi wzniesień i dystansu, a także inteligentnymi alertami o zboczeniu z trasy – a wszystko to śledzone jest przez dwupasmowy, sześciosystemowy GPS z technologią AccuTrack.
HONOR Watch 6 - brązowy
Aby zapewnić bezbłędne działanie w każdych warunkach pogodowych, wyświetlacz wyposażono w zaawansowaną technologię obsługi na mokro (water-touch control), dzięki czemu ma on bezbłędnie reagować nawet przy mokrych dłoniach lub w trakcie deszczu.
W sportach drużynowych i rakietowych smartwatch dostarcza dane na poziomie profesjonalnym – mierzy m.in. prędkość ścięć (smeczów) w badmintonie, śledzi liczbę kolejnych wymian, a w piłce nożnej generuje szczegółowe mapy ciepła i trajektorii ruchu, dając użytkownikom zaawansowane wskazówki umożliwiające podnoszenie umiejętności treningowych.
HONOR Watch 6 - tryb piłka nożna
Urządzenie spełnia normę odporności IP69, a ekran osiąga jasność do 3000 nitów.
Monitorowanie zdrowia i funkcje AI
Smartwatch umożliwia monitorowanie podstawowych parametrów zdrowotnych, takich jak tętno, natlenienie krwi (SpO2), poziom stresu czy sen. Dzięki funkcji szybkiego skanowania zdrowia (Quick Health Scan), użytkownicy mogą otrzymać kompleksową analizę najważniejszych wskaźników fizycznych. Automatyczny raport poranny dostarcza podsumowanie na początku każdego dnia. Z kolei funkcja całodobowego śledzenia zdrowia stale monitoruje kluczowe wskaźniki, takie jak poziom energii życiowej, natlenienie krwi i fazy snu.
HONOR Watch 6 - tryb trening
Za sprawą systemu HONOR IntelliSense – który wykorzystuje bogatszy i bardziej jednolity odbiór sygnału niż tradycyjne moduły PPG – zegarek gwarantować ma precyzyjne śledzenie tętna i przepływu krwi. Monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań.
NFC, dwa telefony i dyktafon AI
Wśród funkcji dostępnych w smartwatchu znalazły się również płatności zbliżeniowe NFC z obsługą kart Mastercard i Visa, możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma smartfonami oraz dyktafon AI, który tworzy tekstowe podsumowania nagrań głosowych.
HONOR Watch 6 - tryb bieganie
Urządzenie obsługuje także sterowanie wybranymi funkcjami za pomocą gestów nadgarstka oraz pozwala ustawić animowaną tarczę zegarka wykorzystującą krótkie filmy lub zdjęcia Live Photos.
Design i wykonanie
Wzornictwo zainspirowane zostało deską rozdzielczą (Racing Dashboard Design), Koperta zegarka została wykonana z ekologicznego, poddanego recyklingowi stopu aluminium i waży zaledwie 41 gramów.
HONOR Watch 6 - 2 wersje kolorystyczne
Wygląd smartwatcha mają podkreślać ścięte krawędzie, dające trójwymiarowy efekt wizualny. Koperta została poddana procesowi piaskowania, co nadaje jej teksturę porównywalną ze stopem tytanu i ma zapewniać przyjemne wrażenia dotykowe.
HONOR Watch 6 - premiera
Cena HONOR Watch 6 w Polsce
HONOR Watch 6 będzie dostępny w dwóch wariantach:
- czarna wersja z silikonowym paskiem – 899 zł,
- brązowa wersja ze skórzanym paskiem – 999 zł.
Sprzedaż rozpocznie się 15 lipca 2026 roku i będzie prowadzona wyłącznie w sklepie internetowym HONORSTORE.pl.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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