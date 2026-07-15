HONOR Watch 6 debiutuje w Polsce. Nawet 35 dni pracy na jednym ładowaniu

Na polski rynek trafia HONOR Watch 6 - nowy smartwatch wyposażony w baterię zapewniającą nawet 35 dni pracy na jednym ładowaniu, ponad 120 trybów sportowych oraz wspierane przez AI funkcje monitorowania zdrowia. Urządzenie oferuje dwupasmowy GPS, płatności NFC, ekran o jasności 3000 nitów i odporność IP69. Smartwatch jest dostępny od 15 lipca.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje oferuje nowy smartwatch HONOR Watch 6 i co wyróżnia go na tle konkurencji?

Ile wynosi czas pracy baterii oraz jakie tryby sportowe obsługuje urządzenie?

Jakie funkcje monitorowania zdrowia i rozwiązania oparte na AI znalazły się w nowym smartwatchu?

Bateria do 35 dni i ponad 120 trybów sportowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR Watch 6 - tryb piłka nożna Nowy smartwatch wyposażony został w ponad 120 trybów sportowych, co ma zapewniać kompleksowe monitorowanie aktywności Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Monitorowanie zdrowia i funkcje AI

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR Watch 6 - tryb trening Koperta zegarka została wykonana z ekologicznego, poddanego recyklingowi stopu aluminium i waży zaledwie 41 gramów Kliknij, aby przejść do galerii (8)

NFC, dwa telefony i dyktafon AI

Design i wykonanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR Watch 6 - 2 wersje kolorystyczne Smartwatch HONOR Watch 6 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych dopasowanych do różnych stylów Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR Watch 6 - premiera Urządzenie wejdzie do oficjalnej sprzedaży 15 lipca 2026 roku i będzie dostępne wyłącznie w sklepie internetowym HONORSTORE.pl Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Cena HONOR Watch 6 w Polsce

czarna wersja z silikonowym paskiem – 899 zł,

brązowa wersja ze skórzanym paskiem – 999 zł.

Jedną z najważniejszych cech smartwatcha jest bateria o pojemności 980 mAh. Według producenta pozwala ona na pracę urządzenia nawet przez 35 dni na jednym ładowaniu, oczywiście wiele zależy tu od sposobu i intensywności jego użytkowania.Nowy smartwatch wyposażony został w ponad 120 trybów sportowych, co ma zapewniać kompleksowe monitorowanie aktywności. Użytkownicy zyskują specjalistyczne tryby dedykowane m.in. dla biegów przełajowych (Trail Running), badmintona oraz piłki nożnej. Tryb biegów przełajowych kładzie szczególny nacisk na wydajność w terenie, wspierając biegaczy osobistym trenerem AI, szczegółowymi metrykami dotyczącymi wzniesień i dystansu, a także inteligentnymi alertami o zboczeniu z trasy – a wszystko to śledzone jest przez dwupasmowy, sześciosystemowy GPS z technologią AccuTrack.Aby zapewnić bezbłędne działanie w każdych warunkach pogodowych, wyświetlacz wyposażono w zaawansowaną technologię obsługi na mokro (water-touch control), dzięki czemu ma on bezbłędnie reagować nawet przy mokrych dłoniach lub w trakcie deszczu.W sportach drużynowych i rakietowych smartwatch dostarcza dane na poziomie profesjonalnym – mierzy m.in. prędkość ścięć (smeczów) w badmintonie, śledzi liczbę kolejnych wymian, a w piłce nożnej generuje szczegółowe mapy ciepła i trajektorii ruchu, dając użytkownikom zaawansowane wskazówki umożliwiające podnoszenie umiejętności treningowych.Urządzenie spełnia normę odporności IP69, a ekran osiąga jasność do 3000 nitów.Smartwatch umożliwia monitorowanie podstawowych parametrów zdrowotnych, takich jak tętno, natlenienie krwi (SpO2), poziom stresu czy sen. Dzięki funkcji szybkiego skanowania zdrowia (Quick Health Scan), użytkownicy mogą otrzymać kompleksową analizę najważniejszych wskaźników fizycznych. Automatyczny raport poranny dostarcza podsumowanie na początku każdego dnia. Z kolei funkcja całodobowego śledzenia zdrowia stale monitoruje kluczowe wskaźniki, takie jak poziom energii życiowej, natlenienie krwi i fazy snu.Za sprawą systemu HONOR IntelliSense – który wykorzystuje bogatszy i bardziej jednolity odbiór sygnału niż tradycyjne moduły PPG – zegarek gwarantować ma precyzyjne śledzenie tętna i przepływu krwi. Monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań.Wśród funkcji dostępnych w smartwatchu znalazły się również płatności zbliżeniowe NFC z obsługą kart Mastercard i Visa, możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma smartfonami oraz dyktafon AI, który tworzy tekstowe podsumowania nagrań głosowych.Urządzenie obsługuje także sterowanie wybranymi funkcjami za pomocą gestów nadgarstka oraz pozwala ustawić animowaną tarczę zegarka wykorzystującą krótkie filmy lub zdjęcia Live Photos.Wzornictwo zainspirowane zostało deską rozdzielczą (Racing Dashboard Design), Koperta zegarka została wykonana z ekologicznego, poddanego recyklingowi stopu aluminium i waży zaledwie 41 gramów.Wygląd smartwatcha mają podkreślać ścięte krawędzie, dające trójwymiarowy efekt wizualny. Koperta została poddana procesowi piaskowania, co nadaje jej teksturę porównywalną ze stopem tytanu i ma zapewniać przyjemne wrażenia dotykowe.HONOR Watch 6 będzie dostępny w dwóch wariantach:Sprzedaż rozpocznie się 15 lipca 2026 roku i będzie prowadzona wyłącznie w sklepie internetowym HONORSTORE.pl.