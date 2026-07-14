Brak studiów nie oznacza bezrobocia. Doświadczenie i kompetencje ważniejsze niż dyplom

Brak studiów nie zamyka drogi do kariery. Ponad połowa pracujących Polaków nie ma studiów, a rynek pracy pokazuje, że brak dyplomu nie oznacza gorszych perspektyw. W I kwartale 2026 r. pracowało 9,706 mln osób bez wyższego wykształcenia, co stanowiło 56 proc. wszystkich aktywnych zawodowo. Pracodawcy coraz częściej doceniają kompetencje i doświadczenie bardziej niż formalne wykształcenie. Coraz ważniejsze stają się też gotowość do uczenia się, zdobywanie nowych kompetencji i dostosowywanie się do zmian.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Ile osób w Polsce pracuje bez wyższego wykształcenia i jakie stanowiska zajmują.

Dlaczego pracodawcy coraz częściej cenią doświadczenie i kompetencje bardziej niż dyplom.

Jakie czynniki najczęściej decydują o zatrudnieniu kandydata według badania Grupy Progres.

Jakie branże i zawody nie wymagają wyższego wykształcenia.

Jakie możliwości rozwoju zawodowego mają osoby bez studiów.



Papier nadal ważny, ale

Studia nadal mają ogromną wartość i w wielu profesjach są konieczne. Dają solidne podstawy merytoryczne i rozwijają kompetencje, których trudno nauczyć się wyłącznie w praktyce. Nie można jednak zakładać, że sam dyplom gwarantuje dziś dobrą pracę albo wysokie zarobki.



Rynek zmienia się szybciej niż programy nauczania, dlatego coraz większego znaczenia nabierają gotowość do ciągłego uczenia się, zdobywanie nowych umiejętności i praktyczne doświadczenie. Ostatecznie to właśnie kompetencje, zaangażowanie i umiejętność dostosowania się do zmian coraz częściej decydują o sukcesie zawodowym – niezależnie od tego, czy ktoś ukończył studia, czy rozwijał się inną ścieżką – mówi Anna Pietraszko, Dyrektor Projektów Consultingowych, HR i Szkoleniowych w Grupie Progres.

Pracodawcy coraz częściej doceniają kompetencje, nie tylko formalne wykształcenie

Dzisiejszy rynek pracy wymaga ciągłego rozwoju, dlatego coraz większe znaczenie ma nie tylko to, jakie doświadczenie i kwalifikacje kandydat posiada w momencie aplikowania, lecz także jego potencjał oraz gotowość do zdobywania nowych umiejętności. Pracodawcy, którzy tworzą przestrzeń do nauki i podnoszenia kwalifikacji, mogą skuteczniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby biznesu i budować zaangażowane zespoły.



Coraz częściej obserwujemy również, że osoba bez wyższego wykształcenia rozpoczyna pracę na stanowisku juniorskim lub operacyjnym, a następnie awansuje dzięki szkoleniom, zdobywanemu doświadczeniu i wsparciu przełożonych, z czasem obejmując stanowiska specjalistyczne, koordynatorskie, a nawet menedżerskie – dodaje Anna Pietraszko.

Wiele ofert pracy nie wymaga studiów. Przyszłość należy do osób, które potrafią się rozwijać

Na stanowiska specjalistyczne, eksperckie i menedżerskie nadal najczęściej aplikują osoby z wyższym wykształceniem i w wielu profesjach jest ono niezbędne. Zdarza się jednak, że do procesu rekrutacyjnego trafia kandydat bez dyplomu uczelni, ale z bogatym doświadczeniem, imponującym portfolio i umiejętnościami zdobywanymi przez lata. Taka osoba potrafi skutecznie konkurować z absolwentami studiów, a niekiedy nawet się wyróżnia dzięki determinacji, samodzielności i konsekwencji w rozwoju zawodowym.



Dla wielu pracodawców to właśnie kompetencje potwierdzone praktyką stają się dziś argumentem przesądzającym o zaproszeniu na rozmowę – podsumowuje Anna Pietraszko, Dyrektor Projektów Consultingowych, HR i Szkoleniowych w Grupie Progres.