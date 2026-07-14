Jak być widocznym w ChatGPT i Gemini? 6 porad na pozycjonowanie AI

Jak pojawić się w odpowiedziach ChatGPT, Gemini i innych narzędzi opartych na dużych modelach językowych? To pytanie zadaje sobie coraz więcej firm. Narzędzia AI nie tylko wyszukują informacje, ale także rekomendują konkretne marki, produkty i usługi. Jeśli firma nie pojawi się w odpowiedziach modeli, może zostać pominięta w procesie zakupowym. Dlatego budowanie autorytetu w LLM-ach staje się obecnie nowym wyzwaniem dla marketingu.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Dlaczego polskie firmy zaczynają walczyć o widoczność w ChatGPT i Gemini?

Jak SEO wpływa na obecność marki w odpowiedziach generowanych przez AI?

Czemu anglojęzyczne treści mogą zwiększać szanse firmy?

Jaką rolę odgrywają rankingi, porównania i publikacje zewnętrzne?

Co firma może zrobić już dziś, aby zwiększyć swoją widoczność w LLM-ach?



Firmy chcą pojawiać się w odpowiedziach AI

Jeszcze niedawno pytania o widoczność w ChatGPT pojawiały się na końcu rozmowy o SEO. Dziś coraz częściej są osobnym punktem briefu. Firmy pytają wprost, co zrobić, żeby modele znały ich markę, rozumiały ofertę i uwzględniały ją w rekomendacjach. Wiedzą też, że takich efektów nie da się zbudować w ciągu kilku tygodni – mówi Agata Tyrcha, szefowa działu Outreach & Digital PR w WhitePress®, platformie wspierającej działania SEO, link buildingu i digital PR oraz budowania widoczności w wyszukiwarkach, AI i LLM-ach.

SEO i widoczność w LLM-ach nie są konkurencją

Nie ma dziś prostego wyboru: SEO albo widoczność w ChatGPT. Systemy AI, gdy szukają informacji w internecie, korzystają z wyników wyszukiwania i źródeł, których pozycja była wcześniej budowana również przez SEO. Dobre pozycjonowanie, mocne treści i obecność w wiarygodnych serwisach są fundamentem widoczności w LLM-ach, a nie jej konkurencją – wyjaśnia Agata Tyrcha.

Język angielski zwiększa pole widoczności

Angielska wersja strony nie jest już wyłącznie narzędziem sprzedaży zagranicznej. Może zwiększać obecność firmy w źródłach analizowanych przez wyszukiwarki i systemy AI. Musi to jednak być pełnowartościowa treść. Samo tłumaczenie kilku podstron ofertowych nie zbuduje rozpoznawalności marki – wskazuje ekspertka WhitePress®.

Własna strona to dopiero początek

Strona firmy pokazuje, jak marka opisuje samą siebie. Niezależne publikacje potwierdzają, czy taki obraz funkcjonuje również poza jej własną domeną. Dlatego digital PR, rankingi i jakościowe porównania zaczynają pełnić podwójną funkcję. Wspierają SEO, a jednocześnie budują kontekst, z którego mogą korzystać narzędzia AI – mówi Agata Tyrcha.

Model potrzebuje odpowiedzi, nie sloganów

dla kogo przeznaczony jest produkt,

czym różni się od innych rozwiązań,

ile kosztuje i co obejmuje cena,

jak wygląda wdrożenie,

jakie są ograniczenia,

jakie istnieją alternatywy,

na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy.

Ekspert radzi: jak zwiększyć widoczność firmy w LLM-ach?

1. Zacznij od technicznych podstaw SEO

2. Odpowiadaj na pełne pytania klientów

3. Buduj autorytet tematyczny

4. Rozwijaj anglojęzyczne treści

5. Pojawiaj się w niezależnych źródłach

6. Monitoruj odpowiedzi, a nie tylko pozycje

czy marka została wymieniona,

w jakim kontekście się pojawiła,

jak została opisana,

jakie źródła wskazało narzędzie,

którzy konkurenci znaleźli się w odpowiedzi.

W ChatGPT nie ma jednego pierwszego miejsca

Widoczności w LLM-ach nie da się włączyć z dnia na dzień. Powstaje z wielu spójnych sygnałów: strony internetowej, pozycji w wyszukiwarce, publikacji, linków, rankingów, danych i eksperckich wypowiedzi. Firmy zaczynają działać teraz, ponieważ wiedzą, że za rok lub dwa trudno będzie szybko nadrobić brak autorytetu budowanego przez dłuższy czas – podsumowuje Agata Tyrcha.