RugOne Xever 8 debiutuje w Polsce. Pancerny smartfon z wymienną baterią

RugOne Xever 8 chce przekonać użytkowników, że wytrzymały smartfon nie musi oznaczać kompromisów. Producent postawił na pancerną konstrukcję, technologię hot-swap umożliwiającą wymianę baterii bez przerywania pracy, aparat z noktowizją oraz bogaty zestaw akcesoriów w komplecie. Nowy model właśnie trafia do sprzedaży w Polsce i ma zainteresować zarówno osoby pracujące w terenie, jak i miłośników aktywności outdoorowych.

Przeczytaj także: Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nowości oferuje pancerny smartfon RugOne Xever 8 względem poprzedniej generacji.

Na czym polega technologia wymiennej baterii hot-swap i jakie daje możliwości.

Jakie certyfikaty odporności oraz podzespoły otrzymał nowy model.

Ile kosztuje RugOne Xever 8 oraz gdzie będzie dostępny w sprzedaży.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe RugOne Xever 8 - głośnik Wśród nowości znajduje się też głośnik SonicX o szczytowym poziomie głośności 117 dB i komorze akustycznej 2,6 cc. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ceny, akcesoria, dostępność

Smartphone RugOne Xever 8 8GB/128GB (Black) 1599 zł

Smartphone RugOne Xever 8 8GB/128GB (Sand Dune) 1599 zł

Smartphone RugOne Xever 8 8GB/256GB (Black) 1899 zł

Smartphone RugOne Xever 8 8GB/256GB (Sand Dune) 1899 zł

Marka RugOne deklaruje, że wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów. W najnowszym, premierowym modelu zdecydowała, aby zachować funkcjonalności z dobrze już znanego modelu RugOne Xever 7, ulepszając jednocześnie dotychczasową formułę i zwiększając jego możliwości, zachowując atrakcyjność cenową urządzenia.Model serii ósmej wyposażono w technologię wymiany baterii hot-swap, umożliwiającą podmianę ogniwa bez konieczności wyłączania czy restartowania smartfonu. Ponadto system został ulepszony do wersji 2.0, która, w porównaniu do poprzednika, nie wygasza już ekranu w trakcie wymiany. Dzięki temu można prowadzić rozmowy telefoniczne czy oglądać wideo bez przerw.Wśród nowości znajduje się też głośnik SonicX o szczytowym poziomie głośności 117 dB i komorze akustycznej 2,6 cc. Wbudowany przetwornik odtwarza powiadomienia oraz połączenia głośniej, podobnie jak ostrzeżenia awaryjne. Całość wspomagana jest przez technologię Tuner AI, która wzmacnia wokale i basy oraz umożliwia odtwarzanie przestrzenne 360 stopni.Za pracę smartfonu odpowiada procesor MediaTek Helio G200 wsparty 8 GB RAM oraz od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie wyposażono w dwa aparaty - główny, 64 Mpix, z sensorem Sony IMX682 CMOS, oraz noktowizyjny, 20 Mpix, z sensorem Sony IMX350 CMOS. Z przodu znajduje się kamera punch-hole z matrycą o rozdzielczości 32 Mpix Samsung GC32E1.Standardowo w przypadku smartfonów wzmocnionych, Xever 8 posiada certyfikaty IP68, IP69K, a także MIL-STD-810H. Wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass 3. Urządzenie można zanurzyć na głębokości do 2 metrów, na czas do 30 minut. Ta opcja z pewnością spodoba się fanom fotografii podwodnej, ponieważ główny aparat ma specjalny tryb dedykowany takim zdjęciom.Smartfon RugOne Xever 8 dostępny będzie w ciągu najbliższych dni w sieciach sklepów Media Expert, Faxtel oraz w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro. W pudełku oprócz smartfona znajdą się: metrowy kabel USB-C, dwie wymienne baterie, dwie pokrywy baterii, stacja dokująca 4 w 1, dedykowane szkło hartowane i pasek. Ceny znajdują się poniżej: