Przyszłość SaaS należy do agentów AI. Otwiera się rynek wart 200 mld dolarów

Rozwój sztucznej inteligencji opartej na autonomicznych agentach może otworzyć przed dostawcami oprogramowania Software-as-a-Service (SaaS) rynek o wartości nawet 200 mld dolarów – wynika z raportu Bain & Company. Eksperci wskazują, że nowa generacja AI nie zastąpi modelu SaaS, lecz znacząco poszerzy jego możliwości, automatyzując procesy realizowane pomiędzy wieloma systemami. Największy potencjał zmian dotyczy obsługi klienta, finansów, HR oraz badań i rozwoju.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których obszarach biznesu autonomiczni agenci AI mają największy potencjał automatyzacji?

Jakie działania rekomenduje się dostawcom oprogramowania SaaS?

Dlaczego eksperci uważają, że AI nie zastąpi modelu SaaS, lecz otworzy nowy etap jego rozwoju?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Przyszłość SaaS należy do agentów AI Wbrew obawom branży, AI oparta na autonomicznych agentach nie oznacza schyłku modelu SaaS

Przez dwie dekady firmy SaaS budowały przewagę konkurencyjną wokół systemów zapisu danych (systems of record), czyli systemów gromadzących i przechowujących dane organizacji. Nasze badanie identyfikuje duży potencjał w nowym segmencie rynku, w którym przewagą staje się zdolność do rozumienia, interpretowania i koordynowania procesów przebiegających pomiędzy wieloma systemami jednocześnie.



Firmy, które jako pierwsze stworzyły rozwiązania oparte na agentach AI posiadających te kompetencje, dynamicznie zagospodarowują tę niszę, szybko zwiększając skalę działalności – powiedział Paweł Szreder, Partner Bain & Company.

Obsługa klienta oraz badania i rozwój mają najwyższy potencjał automatyzacji

Trzyetapowe podejście

Dla firm SaaS czas na strategiczne ruchy liczy się dziś w kwartałach, nie w latach. Startupy budowane od podstaw wokół AI z każdym wdrożeniem powiększają przewagę, której fundamentem są dane. Kto nie przyspieszy inwestycji w agentową AI, ryzykuje, że odpadnie z gry o rynek wart nawet 200 mld dolarów – dodaje Jakub Seta, Associate Partner Bain & Company.