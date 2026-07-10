eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetHakerzy nie zwalniają. Liczba cyberataków na Polskę ponownie rośnie

Hakerzy nie zwalniają. Liczba cyberataków na Polskę ponownie rośnie

2026-07-10 00:30

Hakerzy nie zwalniają. Liczba cyberataków na Polskę ponownie rośnie

Liczba udokumentowanych ataków ransomware wzrosła o 33 proc. rok do roku © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Ponad 3100 cyberataków tygodniowo na polski sektor rządowy to dość dobitne potwierdzenie, że hakerzy nie myślą o ograniczaniu swojej aktywności. Coraz częściej na celowniku znajdują się także firmy, które muszą mierzyć się nie tylko z rosnącą liczbą ataków ransomware, ale również z nowym zagrożeniem związanym z generatywną sztuczną inteligencją. Eksperci ostrzegają, że nieostrożne korzystanie z AI może prowadzić do wycieku poufnych danych i zwiększać ryzyko poważnych incydentów.

Przeczytaj także: 2100 cyberataków na instytucje rządowe i wojskowe tygodniowo

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego sektor rządowy w Polsce pozostaje głównym celem cyberataków?
  • Jak zmienia się aktywność grup ransomware i która z nich dominuje obecnie na świecie?
  • Dlaczego korzystanie z generatywnej AI może zwiększać ryzyko wycieku danych firmowych?
  • Które branże są dziś najbardziej narażone na cyberataki i incydenty bezpieczeństwa?

Dla zarządów firm najbardziej niepokojącym może być fakt, że obserwowany przyrost nie ogranicza się do jednego regionu czy branży. Atakujący szeroko zarzucają sieci, testując odporność niemal każdego sektora gospodarki. W niechlubnej czołówce celów wciąż znajduje się edukacja, zmagająca się z 4745 atakami tygodniowo, tuż przed sektorem rządowym (2748) i telekomunikacją (2817). Potężny wzrost ataków - o 27 proc. – odnotowała Ameryka Południowa, podczas gdy Europa skoczyła w górę o 22 procent rok do roku.

W Polsce sytuacja wygląda niepokojąco, szczególnie dla sektora rządowego. Tu, po raz pierwszy w tym roku, widzimy ponad 3100 ataków tygodniowo. Obok sektora rządowo-administracyjnego, do najczęściej atakowanych branż należą energetyka (ponad 1840) i usługi biznesowe (ponad 1640) należą. Średnia dla wszystkich sektorów jest na szczęście znacznie niższa - dane telemetryczne Check Pointa wskazują na średnio 1775 ataków w skali tygodnia i 3-proc. wzrost w stosunku do zeszłego roku.
Najbardziej narażone sektory
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najbardziej narażone sektory

W minionym miesiącu w sektor rządowy wycelowanych było ponad 3100 ataków tygodniowo

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Dane z czerwca pokazują szeroki wzrost aktywności cybernetycznej, a nie pojedynczy, odosobniony wzrost. Atakujący poszerzają swój zasięg w regionach i branżach, a grupy ransomware nadal się reorganizują i skalują – mówi Omer Dembinsky, menedżer ds. analiz danych w Check Point Research.

Biznes na celowniku nowego kartelu ransomware


Choć wydawało się, że rynek cyfrowych wymuszeń osiągnął już swoje apogeum, to statystyki z czerwca drastycznie zweryfikowały ten pogląd. Liczba udokumentowanych ataków ransomware sięgnęła 646, co oznacza skok aż o 33 proc. rok do roku – raportuje Check Point Research. Największe straty operacyjne ponosi obecnie sektor usług biznesowych, który stanowi aż 31 proc. wszystkich ofiar.

Jednocześnie cyfrowe podziemie ma nowego, bezlitosnego lidera. Grupa znana jako The Gentlemen brutalnie zdetronizowała dotychczasowych graczy, odpowiadając za 17 procent upublicznionych ataków i spychając dotąd najaktywniejszy syndykat Qilin (11 procent) na drugą pozycję.

Nowi królowie ransomware zbudowali swoje imperium w niespełna rok, błyskawicznie skalując operacje dzięki zaoferowaniu swoim partnerom zautomatyzowanego dostępu do kilkunastu tysięcy już zinfiltrowanych urządzeń brzegowych. Zmiana taktyki i rosnąca agresja sprawiają, że krajobraz zagrożeń ewoluuje z zawrotną prędkością. Wyraźnie widać to w regionie APAC, gdzie odsetek globalnych ofiar ransomware wystrzelił z 16,8 procent w kwietniu do 22,6 procent w czerwcu.
Awans grupy The Gentlemen na szczyt rankingu ransomware jest wyraźnym sygnałem, że nowi operatorzy mogą szybko stać się poważnymi globalnymi zagrożeniami. Organizacje potrzebują zabezpieczeń opartych na sztucznej inteligencji, które stawiają na prewencję i chronią sieci, użytkowników, dane i przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, zanim ataki będą mogły wyrządzić szkody – zauważa Omer Dembinsky.

Sztuczna Inteligencja: twój najlepszy pracownik i największy punkt krytyczny


Podczas gdy decydenci inwestują miliony w zabezpieczanie zewnętrznych granic sieci, ciche zagrożenie dojrzewa wewnątrz organizacji. Generatywna Sztuczna Inteligencja (GenAI) stała się codziennym narzędziem w wielu firmach. Niestety, to właśnie tam kryje się dziś potężna luka. Problem nie leży w technologicznych wadach modeli AI, lecz przede wszystkim w niefrasobliwości pracowników, którzy bezrefleksyjnie wprowadzają do nich poufne dane korporacyjne.

Skala zjawiska jest alarmująca. Statystyki Check Pointa udowadniają, że jedno na dwadzieścia sześć zapytań kierowanych do GenAI z sieci firmowych niosło ze sobą wysokie ryzyko wycieku danych, co przekłada się na globalny wskaźnik na poziomie 3,9 procent.

Aż 85 procent organizacji regularnie korzystających z tych narzędzi zostało dotkniętych incydentami wysokiego ryzyka. Co dokładnie wycieka z firm? W 80 procentach przypadków są to dane osobowe, ale do otwartych promptów trafiają również krytyczne informacje o architekturze sieci i IT (62 procent), zawiłości prawne (61 procent) oraz wrażliwe dane finansowe (60 procent).

Pracownicy traktują narzędzia AI jak zaufanego powiernika, przez co sektory takie jak ochrona zdrowia (niechlubny lider z wynikiem 5,7 procent promptów wysokiego ryzyka), telekomunikacja i usługi biznesowe notują gigantyczną ekspozycję na wyprowadzenie firmowych sekretów.

Przeczytaj także: Cyberataki kosztują firmy średnio 5,34 miliona dolarów rocznie Cyberataki kosztują firmy średnio 5,34 miliona dolarów rocznie

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: cyberataki, cyberzagrożenia, ataki hakerów, ataki hakerskie, cyberprzestępcy, cyberbezpieczeństwo, ransomware, ataki ransomware, wyciek danych

Przeczytaj także

Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

Polska w TOP3 krajów narażonych na cyberataki, pod ostrzałem m.in. energetyka

Infrastruktura krytyczna coraz częściej celem cyberataków

Infrastruktura krytyczna coraz częściej celem cyberataków

Cyberzagrożenia w IV kw. 2024 według Cisco Talos

Cyberzagrożenia w IV kw. 2024 według Cisco Talos

Ransomware znowu atakuje: email bombing i oszustwa na Teams

Ransomware znowu atakuje: email bombing i oszustwa na Teams

35 lat ransomware

35 lat ransomware

Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja

Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Szkoły i uczelnie wciąż są jednym z głównych celów cyberataków

Szkoły i uczelnie wciąż są jednym z głównych celów cyberataków

Edukacja pod ostrzałem cyberprzestępców

Edukacja pod ostrzałem cyberprzestępców

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zakup mieszkania: w zielonej okolicy, z klimatyzacją i z dala od miejskiej wyspy ciepła

Zakup mieszkania: w zielonej okolicy, z klimatyzacją i z dala od miejskiej wyspy ciepła

Inflacja na urlopie. Jak wzrosły ceny w krajach odwiedzanych przez Polaków?

Inflacja na urlopie. Jak wzrosły ceny w krajach odwiedzanych przez Polaków?

Ile może zarobić dziecko w 2026 r., by rodzice nie stracili ulg podatkowych?

Ile może zarobić dziecko w 2026 r., by rodzice nie stracili ulg podatkowych?

Płyty OSB i drewno coraz droższe. Ceny materiałów budowlanych odbiły najmocniej od wielu miesięcy

Płyty OSB i drewno coraz droższe. Ceny materiałów budowlanych odbiły najmocniej od wielu miesięcy

Nowe uprawnienia PIP: Jakie kryteria decydują o zakwestionowaniu umowy cywilnoprawnej?

Nowe uprawnienia PIP: Jakie kryteria decydują o zakwestionowaniu umowy cywilnoprawnej?

Jak bezpiecznie wynająć samochód na wakacjach w UE? Poradnik dla podróżnych

Jak bezpiecznie wynająć samochód na wakacjach w UE? Poradnik dla podróżnych

Ubezpieczenie turystyczne. Czy karta EKUZ wystarczy na wakacje za granicą?

Ubezpieczenie turystyczne. Czy karta EKUZ wystarczy na wakacje za granicą?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: