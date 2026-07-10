Roboty humanoidalne coraz bliżej, ale to Chiny wyznaczają standardy dla Physical AI

Roboty humanoidalne już nie tylko wykonują polecenia, ale także rozumieją otoczenie, podejmują decyzje i współpracują z ludźmi. Coraz częściej też są postrzegane jako kolejny etap rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji. Zanim jednak humanoidy na szeroką skalę trafią do fabryk czy szpitali, świat musi odpowiedzieć na pytania o bezpieczeństwo, odpowiedzialność i wspólne standardy. Pierwszy ruch w tym zakresie już wykonały Chiny.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest Physical AI i czym różni się od dotychczasowych systemów sztucznej inteligencji?

Dlaczego roboty humanoidalne są uznawane za przyszłość przemysłu, logistyki i usług?

Jakie bariery technologiczne i regulacyjne spowalniają upowszechnienie humanoidów?

Co spowodowało, że Chiny jako pierwsze opracowały standardy dla robotów humanoidalnych i jakie znaczenie ma to dla globalnego rynku?

Od AI na ekranie do działania w świecie fizycznym

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Chiny przyspieszają rozwój robotów humanoidalnych Chiny opublikowały pierwszy narodowy system standardów dla robotów humanoidalnych i embodied AI

Humanoidy budzą wyobraźnię, ale skala wymaga czasu

Technologia to dopiero początek. Stawką jest zaufanie

Physical AI nie jest po prostu sztuczną inteligencją przeniesioną do realnego świata. To moment, w którym błąd przestaje być wirtualny i staje się kwestią bezpieczeństwa, ochrony oraz zgodności z regulacjami. Prawdziwym wyzwaniem nie jest dziś samo tworzenie inteligentnych robotów, ale sprawienie, by były wystarczająco niezawodne, aby działać w środowiskach, których nie da się w pełni kontrolować.



W kolejnej dekadzie przewagę zyskają nie ci, którzy będą mieć najinteligentniejsze modele, lecz ci, którzy wbudują zaufanie i zgodność w każdą warstwę systemu – mówi Marcin Kwiatkowski, Lead Application Technical Architect ABL NCE w Capgemini Polska.

Chiny jako pierwszy ruch w grze o reguły

Kto zamieni potencjał w przewagę?

Physical AI oznacza przejście od systemów, które opisują świat, do systemów, które potrafią w nim działać. Trzeba jednak zachować trzeźwe spojrzenie. Robotyka ma długą historię nadmiernych obietnic, gdy pierwsze przełomy tworzyły oczekiwania, których technologia nie była jeszcze w stanie spełnić.



Dziś różnicę robi nie sam entuzjazm, lecz zbieżność dojrzałości AI, danych i inżynierii. Szansa jest realna, pod warunkiem że skupimy się na tym, co działa w skali, a nie tylko na tym, co dobrze wygląda podczas demonstracji – mówi Marcin Kwiatkowski, Lead Application Technical Architect ABL NCE w Capgemini Polska.

Ostatnie lata w technologii kojarzą się głównie z rewolucją cyfrową – analizą danych czy generowaniem treści. W tym samym czasie zaawansowana robotyka, napędzana klasycznym uczeniem maszynowym, uczyła już maszyny autonomii w terenie.Dziś te dwa światy się łączą. Kolejny etap rozwoju, określany jako Physical AI, nadaje sztucznej inteligencji prawdziwie materialny wymiar. Dzięki integracji robotyki z modelami generatywnymi (GenAI), maszyny zyskały niespotykaną dotąd zdolność do głębokiego rozumienia kontekstu, interpretowania otoczenia i podejmowania samodzielnych decyzji w dynamicznych warunkach.To właśnie ten skok jakościowy odróżnia nową generację maszyn od tradycyjnej automatyzacji. Klasyczne roboty przemysłowe wykonywały jedynie sztywno zaprogramowane sekwencje, a wczesne systemy autonomiczne wymagały żmudnego wdrażania algorytmów dla każdego nowego zadania.Physical AI przesuwa te granice. Wykorzystanie potężnych modeli językowych i multimodalnych pozwala nowoczesnym urządzeniom na intuicyjną komunikację poprzez rozumienie poleceń wydawanych mową naturalną. Maszyny znacznie szybciej adaptują się do nowych ról dzięki wyciąganiu wniosków z symulacji oraz demonstracji, a także potrafią efektywnie współpracować i wymieniać się wiedzą w ramach całych flot.Według raportu 67% menedżerów uważa physical AI za technologię przełomową dla swojej branży, a 64% sądzi, że stanie się ona krytycznym czynnikiem konkurencyjności. Organizacje spodziewają się przede wszystkim wzrostu produktywności, efektywności kosztowej i jakości. Jednocześnie technologia ma odpowiadać na bardziej strukturalne wyzwania: niedobory pracowników, rosnące koszty pracy, presję na bezpieczeństwo oraz potrzebę zwiększania odporności operacyjnej.Wśród różnych form robotów to właśnie humanoidy przyciągają dziś najwięcej uwagi. W założeniu mogą działać w środowiskach zaprojektowanych dla ludzi, korzystać z istniejących narzędzi i pracować w brownfieldach bez kosztownych zmian infrastrukturalnych.Z raportu wynika, że 67% przedstawicieli kadry zarządzającej wierzy w transformacyjny wpływ humanoidów na ich branżę. Jako ich główne zalety wskazywane są: możliwość pracy w środowiskach zaprojektowanych dla ludzi (75%), potencjalna uniwersalność (72%) oraz zdolność korzystania z istniejących narzędzi, sprzętu i interfejsów (55%).Te deklaracje nie oznaczają jednak, że masowe wdrożenia są tuż za rogiem. 78% firm spodziewa się, że w przyszłości będzie wykorzystywać humanoidy na większą skalę, ale średni horyzont takich wdrożeń wynosi około siedmiu lat. Tylko 30% badanych uważa, że w ciągu trzech do pięciu lat humanoidy staną się realnie zdolne do pracy jako uniwersalni pracownicy.W krótszej perspektywie wzrost rynku będzie więc opierał się przede wszystkim na bardziej sprawdzonych formach robotów, takich jak autonomiczne roboty mobilne, ramiona przemysłowe, coboty czy mobilne manipulatory.Największe bariery dla physical AI nie sprowadzają się wyłącznie do mocy obliczeniowej czy jakości algorytmów – roboty działające w świecie fizycznym muszą bowiem spełniać inne wymagania niż systemy cyfrowe. Błąd modelu nie jest tu tylko nietrafną odpowiedzią na ekranie. Może oznaczać zagrożenie dla człowieka, uszkodzenie sprzętu, zatrzymanie linii produkcyjnej albo naruszenie procedur bezpieczeństwa.Raport wskazuje trzy istotne ograniczenia technologiczne: niezawodność, zręczność oraz dostęp do danych z realnych interakcji fizycznych. Modele coraz lepiej rozpoznają obiekty i interpretują sceny, ale nadal mają trudność z pewnym szacowaniem właściwości fizycznych, takich jak odległość, orientacja czy rozmiar. Manipulacja przedmiotami także pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza przy miękkich materiałach, nieregularnych kształtach lub nieprzewidzianych odchyleniach.Im większa autonomia robotów, tym pilniejsze staje się pytanie o standardy: kto określi granice dopuszczalnego ryzyka, odpowiedzialność za decyzje maszyn, wymagania bezpieczeństwa, zasady testowania i warunki wdrażania humanoidów w przestrzeniach, w których pracują ludzie.Raport wskazuje, że regulacje nie nadążają jeszcze za tempem rozwoju physical AI. Większość istniejących ram prawnych dla sztucznej inteligencji i robotyki nie była projektowana z myślą o systemach, które podejmują probabilistyczne decyzje i wykonują autonomiczne działania w świecie fizycznym.Na tym tle Chiny wyróżniają się jako jeden z pierwszych graczy porządkujących ten obszar. Kraj opublikował pierwszy narodowy system standardów dla robotów humanoidalnych i embodied AI, obejmujący cały łańcuch przemysłowy oraz pełny cykl życia tej technologii, z bezpieczeństwem i etyką jako kluczowymi elementami.Europa również buduje własne podejście. Akt o sztucznej inteligencji obejmuje systemy AI wykorzystywane w wybranych zastosowaniach wysokiego ryzyka, w których awarie mogą prowadzić do szkód fizycznych, m.in. w transporcie czy infrastrukturze krytycznej. Równolegle unijne przepisy dotyczące maszyn aktualizują zasady bezpieczeństwa produktów, aby lepiej odpowiadały na rozwój urządzeń autonomicznych i współpracujących robotów.Physical AI przesuwa robotykę z obszaru pojedynczych maszyn wykonujących konkretne zadania w kierunku współdzielonych platform inteligencji. W takim modelu roboty korzystają ze wspólnych modeli, danych, symulacji i doświadczeń z kolejnych wdrożeń. To może zmienić sposób skalowania automatyzacji – od odizolowanych pilotaży do rozwiązań rozwijających się wraz z całą flotą.Wyścig o robotykę przyszłości nie będzie więc jedynie rywalizacją o najbardziej spektakularnego humanoida – będzie konkurencją o niezawodność, bezpieczeństwo, dane, standardy, zdolność integracji z istniejącymi procesami oraz zaufanie ludzi. Chiny wykonały jeden z pierwszych ruchów w obszarze standaryzacji.Teraz pytanie brzmi, kto potrafi połączyć technologiczną ambicję z odpowiedzialnym wdrażaniem – i dzięki temu zamienić physical AI z obietnicy w trwałą przewagę konkurencyjną.