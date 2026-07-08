Badania internetu Gemius/PBI VI 2026

Które strony i aplikacje najczęściej odwiedzali Polacy? Najnowszy ranking Mediapanel pokazuje, że pozycja liderów pozostaje niezagrożona. Google utrzymał pierwsze miejsce zarówno wśród wydawców, jak i domen, a w czołówce ponownie znalazły się także Meta Platforms i Allegro. Badanie pokazuje również, z jakich aplikacji najchętniej korzystają internauci oraz jak wygląda aktywność użytkowników na komputerach i urządzeniach mobilnych.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy wydawcy i domeny cieszyli się największą popularnością wśród polskich internautów?

Jakie aplikacje były najczęściej używane na urządzeniach mobilnych?

Jak wyglądał ranking audytowanych odtwarzaczy audio i wideo według badania Mediapanel?

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro, które znowu zamieniły się pozycjami Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę podobnie jak w kwietniu zamyka Grupa Żabka Polska Kliknij, aby przejść do galerii (10)

DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka tym razem netflix.com Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com, TOP 20 tak jak przed miesiącem zamyka temu.com Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo

Majowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp. TOP 5 bez zmian względem maja br.W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 66,43%. Drugie miejsce zajmuje Grupa Allegro (36,32%), a trzecie Grupa Meta Platforms, co oznacza, że srebrny i brązowy medalista z zeszłego miesiąca zamienili się miejscami. Ranking TOP 20 i tym razem zamyka Grupa Paypo.W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (90,53%), Grupa Meta Platforms (81,93%) oraz Grupa Allegro (66,21%).Układ i wyniki w zasadzie analogiczne do notowań sprzed miesiąca.W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 87,53%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (58,51%), a na trzecim facebook.com (57,20%).Kolejne pozycje zajmują interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu tvp.pl.W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (61,31%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (37,55%), a na trzecim facebook.com (33,20%).Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie netflix.com.W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 74,63%. Na kolejnych miejscach – interia.pl, a dalej onet.pl, wp.pl oraz youtube.com. Nic nie zmieniło się względem minionego miesiąca.Ranking zamyka natomiast temu.com.Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 30,59%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,82%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,54%. Taki właśnie skład czołówki nie zmienia się od wielu miesięcy.Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 85,30%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (72,97%), a na trzecim Messenger (68,77%).Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo zupełnie bez zaskoczeń – na 1. miejscu pozostaje Grupa Polsat-Interia. Druga pozycja przypadłą w udziale Grupie RAS Polska, a trzecie Agorze. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.