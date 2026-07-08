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Badania internetu Gemius/PBI VI 2026

2026-07-08 00:10

Badania internetu Gemius/PBI VI 2026

google.com na szczycie najbardziej klikanych domen na komputerach osobistych © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Które strony i aplikacje najczęściej odwiedzali Polacy? Najnowszy ranking Mediapanel pokazuje, że pozycja liderów pozostaje niezagrożona. Google utrzymał pierwsze miejsce zarówno wśród wydawców, jak i domen, a w czołówce ponownie znalazły się także Meta Platforms i Allegro. Badanie pokazuje również, z jakich aplikacji najchętniej korzystają internauci oraz jak wygląda aktywność użytkowników na komputerach i urządzeniach mobilnych.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Którzy wydawcy i domeny cieszyli się największą popularnością wśród polskich internautów?
  • Jakie aplikacje były najczęściej używane na urządzeniach mobilnych?
  • Jak wyglądał ranking audytowanych odtwarzaczy audio i wideo według badania Mediapanel?

WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia


Majowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
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fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

a pierwszym miejscu jak zwykle Grupa Google, zestawienie zamyka PayPo

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Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp. TOP 5 bez zmian względem maja br.

Komputery osobiste i laptopy


W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 66,43%. Drugie miejsce zajmuje Grupa Allegro (36,32%), a trzecie Grupa Meta Platforms, co oznacza, że srebrny i brązowy medalista z zeszłego miesiąca zamienili się miejscami. Ranking TOP 20 i tym razem zamyka Grupa Paypo.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
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fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Meta Platforms i Allegro, które znowu zamieniły się pozycjami

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Urządzenia mobilne


W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (90,53%), Grupa Meta Platforms (81,93%) oraz Grupa Allegro (66,21%).

Układ i wyniki w zasadzie analogiczne do notowań sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
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fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę podobnie jak w kwietniu zamyka Grupa Żabka Polska

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DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia


W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 87,53%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (58,51%), a na trzecim facebook.com (57,20%).

Kolejne pozycje zajmują interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu tvp.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
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fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI jak zwykle google.com, na 20. - www.tvp.pl

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Komputery osobiste i laptopy


W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (61,31%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (37,55%), a na trzecim facebook.com (33,20%).

Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie netflix.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
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fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka tym razem netflix.com

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Urządzenia mobilne


W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 74,63%. Na kolejnych miejscach – interia.pl, a dalej onet.pl, wp.pl oraz youtube.com. Nic nie zmieniło się względem minionego miesiąca.

Ranking zamyka natomiast temu.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
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fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com, TOP 20 tak jak przed miesiącem zamyka temu.com

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Aplikacje audytowane


Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 30,59%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,82%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,54%. Taki właśnie skład czołówki nie zmienia się od wielu miesięcy.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
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fot. mat. prasowe

TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka Aplikacja CZATeria

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Wszystkie aplikacje


Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 85,30%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (72,97%), a na trzecim Messenger (68,77%).

Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.
Wszystkie aplikacje
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fot. mat. prasowe

Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia tradycyjnie jest Aplikacja Google

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Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo zupełnie bez zaskoczeń – na 1. miejscu pozostaje Grupa Polsat-Interia. Druga pozycja przypadłą w udziale Grupie RAS Polska, a trzecie Agorze. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
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fot. mat. prasowe

Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak na przestrzeni poprzednich miesięcy, liderem jest Grupa Polsat-Interia

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Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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