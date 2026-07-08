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Automatyzacja procesów w firmach. Nowe badanie pokazuje, jak przedsiębiorcy wykorzystują AI

2026-07-08 00:20

Automatyzacja procesów w firmach. Nowe badanie pokazuje, jak przedsiębiorcy wykorzystują AI

Automatyzacja procesów w firmach. Nowe badanie pokazuje, jak przedsiębiorcy wykorzystują AI © pexels

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Wprawdzie AI coraz częściej pomaga wykonywać codzienne obowiązki w pracy, jednak w wielu polskich firmach wciąż nie jest standardem. Najnowsze badanie pokazuje, że ponad 40 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje automatyzację procesów i sztuczną inteligencję, podczas gdy co trzecia organizacja nie planuje takich wdrożeń. Pracownicy, którzy już korzystają z nowych technologii, doceniają ją przede wszystkim za szybszą realizację zadań i zmniejszenie liczby rutynowych obowiązków.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak liczna jest rzesza firm, które wykorzystują sztuczną inteligencję i automatyzację procesów?
  • W których branżach AI jest wdrażana najczęściej, a gdzie nadal pozostaje rzadkością?
  • Jakie korzyści z wykorzystania AI i automatyzacji dostrzegają pracodawcy oraz pracownicy?
  • Dlaczego rozwój kompetencji pracowników jest kluczowy dla skutecznego wdrażania sztucznej inteligencji?

Automatyzacja i AI w firmach małych, średnich i dużych


Choć automatyzacja i sztuczna inteligencja stają się stałym elementem strategii firm, wciąż pozostają przede wszystkim narzędziem optymalizacji wybranych procesów, a nie całego modelu operacyjnego.

Jak wynika z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding z rozwiązań tych korzysta 42,2% organizacji. Tylko 12,2% z nich stosuje je na szeroką skalę, a 30% wykorzystuje je jedynie w wybranych obszarach i dostrzega przestrzeń do rozwoju. Wdrożenie tych rozwiązań w najbliższym czasie planuje 22,5% firm, a 35% nie korzysta z nich i nie planuje ich implementacji.
Automatyzacja i AI przestały być rozwiązaniami zarezerwowanymi dla nielicznych firm. Wyniki badania pokazują jednak, że tylko niewielka część z nich wykorzystuje automatyzację i AI na szeroką skalę, podczas gdy dla wielu organizacji pozostają one narzędziem wspierającym wybrane procesy – wyjaśnia Antonio Carvelli, Prezes Zarządu Gi Group. 
Korzystanie z automatyzacji i AI
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fot. mat. prasowe

Korzystanie z automatyzacji i AI

Wdrożenie tych rozwiązań w najbliższym czasie planuje 22,5% firm, a 35% nie korzysta z nich i nie planuje ich implementacji

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Zakres wykorzystania automatyzacji i AI różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa


  • Wśród dużych firm szerokie wykorzystanie tych technologii deklaruje 14% respondentów, wobec blisko 12% w firmach średnich i 10,6% w małych. Częściowe wdrożenia deklaruje 31,2% dużych przedsiębiorstw, 30,6% małych i 28,2% średnich.
  • Wśród firm, które jeszcze nie korzystają z automatyzacji i AI, plany ich wdrożenia relatywnie najczęściej deklarują przedsiębiorstwa średniej wielkości (26,5%). W małych firmach odsetek ten wynosi 23%, a w dużych 17,6%.
  • Największy odsetek przedsiębiorstw, które nie stosują tych rozwiązań i nie planują ich wdrożenia, odnotowano wśród dużych firm (37,1%), wobec 35,9% w małych i 33,5% w średnich.

Skala wdrożeń AI i automatyzacji różni się w zależności od branży


  • Najwyższy odsetek firm szeroko wykorzystujących automatyzację i AI odnotowano w handlu i usługach – odpowiednio 15,4% i 14%. W transporcie i logistyce jest to 13,6%, w sektorze publicznym 10,9%, a w przemyśle 9,1%.
  • Z kolei częściowe wykorzystanie najczęściej deklarują przedsiębiorstwa z sektora przemysłu oraz transportu i logistyki – po 36,4%. W usługach odsetek ten wynosi 29,5%, w sektorze publicznym 28,2%, a w handlu 24,8%.
  • Na etapie planowania wdrożeń są głównie firmy z handlu oraz sektora publicznego (25,5%). W usługach odsetek ten wynosi 21,5%, w przemyśle 19%, a w transporcie i logistyce 14,5%. Jednocześnie ponad jedna trzecia firm w każdej z analizowanych branż nie wykorzystuje automatyzacji i AI oraz nie planuje ich wdrożenia.

Pragmatyczne podejście do automatyzacji. Cel? Usprawnienie procesów


Najczęściej wskazywanym przez firmy efektem wdrożenia automatyzacji i AI jest usprawnienie i przyspieszenie procesów (42,3%). Na drugim miejscu znalazło się ograniczenie kosztów (32,6%), a na trzecim zmiana organizacji pracy lub zakresu obowiązków pracowników (27%). Rozwój nowych usług, produktów lub obszarów działalności wskazało natomiast 23,7% organizacji.

Rzadziej przedsiębiorcy deklarowali wzrost tempa pracy lub presji na wyniki (15,8%) oraz ograniczenie zapotrzebowania na pracowników (14,4%). Trudności organizacyjne lub wdrożeniowe sygnalizowało 6,5% firm.
Wpływ automatyzacji i AI na firmę
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fot. mat. prasowe

Wpływ automatyzacji i AI na firmę

Najczęściej wskazywanym przez firmy efektem wdrożenia automatyzacji i AI jest usprawnienie i przyspieszenie procesów

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Ocena efektów wdrożenia automatyzacji i AI różni się w zależności od branży. Usprawnienie procesów najczęściej wskazywały firmy z handlu (47%) i usług (46%). Przemysł podkreślał natomiast ograniczenie kosztów (48%), a firmy usługowe – zmiany organizacji pracy (32%). Z kolei podmioty z sektora publicznego częściej niż pozostałe wskazywały na rozwój nowych obszarów działalności (30%). Wzrost tempa pracy i presji na wyniki odnotował głównie transport i logistyka (22%). Branża ta, obok handlu, najczęściej wskazywała również ograniczenie zapotrzebowania na pracowników – odpowiednio 22% i 19%. Z kolei trudności z wdrażaniem nowych rozwiązań zgłaszały przede wszystkim firmy usługowe (11%).
Wdrożenie automatyzacji i AI - obszary
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fot. mat. prasowe

Wdrożenie automatyzacji i AI - obszary

Usprawnienie procesów najczęściej wskazywały firmy z handlu (47%) i usług (46%)

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Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w produkcji i logistyce będzie coraz bardziej zależeć od tego, czy firmy połączą inwestycje w automatyzację z rozwojem kompetencji na stanowiskach operacyjnych. Trendy rynkowe wskazują, że technologie będą w coraz większym stopniu wspierać procesy w magazynach i halach produkcyjnych, a to oznacza zmianę zakresu zadań pracowników, którzy muszą zdobywać nowe umiejętności – wyjaśnia Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group. 

Pracownicy: AI nadal nie jest powszechnym narzędziem pracy


Z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding wynika, że ponad 23% pracowników korzysta z narzędzi automatyzujących zadania lub wykorzystujących sztuczną inteligencję. Kolejne 20% wskazuje, że rozwiązania te są stosowane w ich firmie, jednak sami ich nie używają. Z kolei blisko 46% respondentów pracuje w organizacjach, w których automatyzacja i AI nie są wdrożone. Pokazuje to, że z perspektywy pracowników wykorzystanie tych technologii jest ograniczone i nierównomierne.
Korzystanie z automatyzacji i AI - pracownicy
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fot. mat. prasowe

Korzystanie z automatyzacji i AI - pracownicy

46% respondentów pracuje w organizacjach, w których automatyzacja i AI nie są wdrożone

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Wśród osób korzystających z takich usprawnień dominują pozytywne oceny. Najczęściej wskazywanym efektem jest ułatwienie lub przyspieszenie wykonywania obowiązków (52%). Z kolei po 24,4% respondentów deklaruje, że automatyzacja i AI ograniczają liczbę powtarzalnych zadań i umożliwia im skupienie się na bardziej wymagających lub kreatywnych obowiązkach. Jednocześnie 20,6% badanych wskazuje, że wykorzystanie automatyzacji i AI wiąże się ze wzrostem tempa pracy lub presji na wyniki, a 19% podkreśla konieczność zdobycia nowych umiejętności.

Zmianę zakresu obowiązków deklaruje 6% pracowników, natomiast blisko 4% wskazuje, że nowe narzędzia utrudniły pracę lub wymagały dodatkowej weryfikacji efektów. Z kolei 11% pracujących Polaków nie dostrzega wpływu zaawansowanych technologii na swoje obowiązki.
Wpływ automatyzacji i AI na pracę - pracownicy
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fot. mat. prasowe

Wpływ automatyzacji i AI na pracę - pracownicy

Najczęściej wskazywanym efektem jest ułatwienie lub przyspieszenie wykonywania obowiązków

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Oceny pracowników różnią się w zależności od branży i stanowiska


Wpływ automatyzacji i AI na codzienną pracę nie jest taki sam dla wszystkich osób korzystających z tych rozwiązań. To, jak oceniane są nowe technologie, zależy zarówno od branży, jak i zajmowanego stanowiska. Jedni dostrzegają przede wszystkim ograniczenie rutynowych zadań, inni zwracają uwagę na wzrost tempa pracy, zmianę zakresu obowiązków czy konieczność zdobycia nowych kompetencji.
  • Ułatwienie i przyspieszenie pracy akcentują przede wszystkim pracownicy niższego szczebla (70%) oraz osoby zatrudnione w sektorze publicznym (66,7%) i usługach (60,4%).
  • Ograniczenie liczby powtarzalnych zadań najczęściej wskazują młodsi specjaliści (30,6%) i kadra kierownicza (29%), a branżowo – transport i logistyka (40%) oraz przemysł (33,3%).
  • Możliwość skoncentrowania się na bardziej wymagających lub kreatywnych zadaniach najczęściej wymieniają pracownicy fizyczni (33,3%) oraz kadra kierownicza (31,6%), a także osoby zatrudnione w transporcie i logistyce (40%) oraz handlu (31%).
  • Wzrost tempa pracy lub presji na wyniki najczęściej odczuwają pracownicy niższego szczebla (30%) oraz osoby pracujące w usługach (24,5%).
  • Konieczność zdobycia nowych kompetencji najczęściej deklarują pracownicy fizyczni (41,7%) oraz zatrudnieni w przemyśle (27,8%).
  • Zmianę zakresu obowiązków relatywnie najczęściej podkreślają młodsi specjaliści (11%), a w podziale na branże – pracownicy transportu i logistyki (20%) oraz przemysłu (16,7%).

Analiza danych pokazuje, że pracownicy nie boją się samej technologii, lecz tego, czy ich umiejętności będą wystarczające w starciu z coraz szybszym tempem zmian. Dlatego skuteczność wprowadzania nowych rozwiązań wymaga strategii i odpowiedzialnego podejścia liderów. 

Firmy, które korzystają z automatyzacji i sztucznej inteligencji, nie tylko inwestują w narzędzia, ale też rozwijają kompetencje zespołów i budują środowisko, w którym zmiana jest czymś, co warto zrozumieć, a nie budzącym obawy – podkreśla Daniel Piaszczyk, Senior Partner, w Wyser Executive Search.

O raporcie:
„Barometr Rynku Pracy 2026” to już 20. edycja raportu przygotowywanego od 2014 roku. Został opracowany przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badanie wśród pracodawców zostało zrealizowane metodą CATI (25.02–09.03.2026 r.), a wśród pracowników metodą CAWI (23.02–03.03.2026 r.). Partnerami raportu są: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Forum HR oraz Konfederacja Lewiatan.

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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