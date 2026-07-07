Ceny kakao spadły o 61 procent. Dlaczego czekolada wciąż jest droga?

Światowy rynek kakao doświadczył w latach 2024–2025 jednego z największych szoków cenowych w swojej historii. Choć ceny kakao wyraźnie spadły już z rekordowych poziomów, konsumenci nie odczuli tego jeszcze w cenach czekolady. Powód jest prosty – za podwyżkami nie stał gwałtowny wzrost popytu na czekoladę, lecz załamanie produkcji kakao. Dodatkowo zmiany cen surowców przenoszą się na ceny gotowych produktów z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Z okazji Światowego Dnia Czekolady, przypadającego 7 lipca, przyjrzeliśmy się czynnikom wpływającym na ceny kakao i czekolady.

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W skrócie:

Światowy rynek kakao doświadczył jednego z największych szoków cenowych w historii: ceny spadły o 61 proc. względem rekordu z stycznia 2025 r., ale wciąż pozostają o 34 proc. wyższe niż 10 lat temu.

Powodem gwałtownego wzrostu cen kakao były problemy po stronie podaży, w tym susze, choroby kakaowców oraz niskie zapasy w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które odpowiadają za ponad 60 proc. światowej produkcji.

Spadek cen kakao nie przekłada się od razu na ceny czekolady ze względu na opóźnienie w przenoszeniu kosztów surowców, długoterminowe kontrakty producentów oraz wysokie koszty produkcji, takie jak cukier, mleko, energia i opakowania.

W 2025 r. ceny czekolady w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 17,9 proc., a w Polsce – o ponad 32 proc., co wynika z odmiennej struktury rynku i tempa przenoszenia kosztów na ceny detaliczne.

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Cena kakao osiągnęła historyczny rekord w styczniu 2025 r., sięgając 10.710 dolarów za tonę. Była wówczas ponad trzykrotnie wyższa niż dwa lata wcześniej. Tak gwałtowny wzrost nie wynikał z rosnącej konsumpcji czekolady, lecz z problemów po stronie podaży. Połączenie suszy, niekorzystnych warunków pogodowych, chorób kakaowców oraz niskich zapasów doprowadziło do znacznego spadku zbiorów w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które odpowiadają łącznie za ponad 60 proc. światowej produkcji kakao. Ponieważ globalny rynek jest silnie uzależniony od dostaw z tych dwóch krajów, niedobory bardzo szybko przełożyły się na rekordowe ceny.Skutki były widoczne również w bilansie światowego rynku. W sezonie 2023/2024 globalny deficyt kakao wyniósł około 492 tys. ton i był jednym z największych w ostatnich latach. Wysokie ceny zmusiły jednocześnie producentów do ograniczenia przetwórstwa kakao, które spadło rok do roku o 3,8 proc.Sytuacja zaczęła się jednak stopniowo stabilizować. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Kakao światowa produkcja w sezonie 2024/2025 wzrosła o 8,3 proc., do 4,72 mln ton. Rynek przeszedł z głębokiego deficytu do niewielkiej nadwyżki wynoszącej około 48 tys. ton. Znalazło to odzwierciedlenie także w cenach. Do maja 2026 r. cena kakao spadła do około 4142 dolarów za tonę, czyli o 61 proc. względem historycznego maksimum. Nadal jednak pozostaje o około 34 proc. wyższa niż dziesięć lat temu.Spadek cen kakao nie oznacza jednak automatycznego obniżenia cen czekolady. Cena surowca na giełdzie stanowi jedynie część kosztów produkcji. Istotne znaczenie mają również ceny cukru, mleka, energii, opakowań, transportu oraz rosnące koszty pracy. Ponadto producenci często kupują kakao w ramach długoterminowych kontraktów, dlatego tańszy surowiec wpływa na ich koszty dopiero po pewnym czasie.Dlatego ceny czekolady dla konsumentów w Unii Europejskiej wzrosły w 2025 r. średnio o 17,9 proc., mimo że notowania kakao zaczęły już wcześniej spadać. W Polsce wzrost cen był wyraźnie wyższy niż na Słowacji i wyniósł ponad 32 proc. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami wynikają z odmiennej struktury rynku, polityki handlowej sieci detalicznych oraz tempa przenoszenia kosztów produkcji na ceny detaliczne.Perspektywy na najbliższe lata są bardziej optymistyczne. Bank Światowy prognozuje, że średnia cena kakao w 2026 r. spadnie do około 3.800 dolarów za tonę, czyli o ponad połowę względem średniej z 2025 r. W 2027 r. oczekiwany jest jej niewielki wzrost do około 4.200 dolarów za tonę. Oznacza to, że okres ekstremalnego szoku cenowego prawdopodobnie dobiegł końca. Nie należy jednak oczekiwać powrotu do poziomów sprzed kilku lat – kakao pozostaje droższe niż przed pandemią, a producenci nadal mierzą się z wysokimi kosztami w wielu obszarach działalności.Historia kakao pokazuje, jak lokalne problemy mogą szybko przerodzić się w globalny szok cenowy. Ponieważ zdecydowana większość światowej produkcji pochodzi z jednego regionu, niekorzystna pogoda czy choroby kakaowców mogą w ciągu kilku miesięcy wpłynąć zarówno na ceny na światowych giełdach, jak i na ceny czekolady na sklepowych półkach. Jednocześnie, choć ceny surowca potrafią spadać stosunkowo szybko, konsumenci odczuwają te zmiany z opóźnieniem i zazwyczaj tylko częściowo.