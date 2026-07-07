Wiek emerytalny, czyli marzenia o wcześniejszej emeryturze vs rzeczywistość

Wprawdzie marzeniem wielu Polaków jest wcześniejsza emerytura, jednak coraz więcej osób zakłada, że nie będzie mogło sobie na nią pozwolić. Najnowsze badanie pokazuje, że aż 4 na 10 pracowników planuje pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, głównie z obawy o przyszłe dochody. Wyniki wskazują, że zmienia się nie tylko podejście do emerytury, ale również oczekiwania wobec pracodawców i rynku pracy.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim wieku Polacy chcą przejść na emeryturę, a kiedy spodziewają się zakończyć pracę zawodową?

Dlaczego ponad 4 na 10 Polaków planuje pracować również po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Jakie obawy finansowe wpływają na decyzje dotyczące emerytury?

W jaki sposób pracodawcy wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej?

Wiek emerytalny w Polsce

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels 42 proc. Polaków planuje kontynuować pracę na emeryturze Wiek emerytalny przestaje być dziś docelową granicą zakończenia kariery, a staje się raczej jednym z możliwych scenariuszy

Podejście do aktywności zawodowej na emeryturze



Wiek emerytalny przestaje być dziś docelową granicą zakończenia kariery, a staje się raczej jednym z możliwych scenariuszy. Dane pokazują, że Polacy coraz bardziej realistycznie podchodzą do swojej przyszłości finansowej, ale jednocześnie nie rezygnują z oczekiwań dotyczących jakości życia. To właśnie ten rozdźwięk sprawia, że rośnie gotowość do pracy także po osiągnięciu wieku emerytalnego - komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Źródło obaw

Motywacja do wcześniejszej emerytury

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