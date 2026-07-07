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Wiek emerytalny, czyli marzenia o wcześniejszej emeryturze vs rzeczywistość

2026-07-07 00:20

Wiek emerytalny, czyli marzenia o wcześniejszej emeryturze vs rzeczywistość

42 proc. Polaków planuje kontynuować pracę na emeryturze © pexels

Wprawdzie marzeniem wielu Polaków jest wcześniejsza emerytura, jednak coraz więcej osób zakłada, że nie będzie mogło sobie na nią pozwolić. Najnowsze badanie pokazuje, że aż 4 na 10 pracowników planuje pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, głównie z obawy o przyszłe dochody. Wyniki wskazują, że zmienia się nie tylko podejście do emerytury, ale również oczekiwania wobec pracodawców i rynku pracy.

Przeczytaj także: Praca na emeryturze: dlaczego dlaczego firmy powinny zatrudniać seniorów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W jakim wieku Polacy chcą przejść na emeryturę, a kiedy spodziewają się zakończyć pracę zawodową?
  • Dlaczego ponad 4 na 10 Polaków planuje pracować również po osiągnięciu wieku emerytalnego?
  • Jakie obawy finansowe wpływają na decyzje dotyczące emerytury?
  • W jaki sposób pracodawcy wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej?

Wiek emerytalny w Polsce


Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak przy rosnących kosztach życia i niepewności dotyczącej przyszłych świadczeń, dla wielu pracowników moment zakończenia kariery zawodowej przesuwa się w bliżej nieokreśloną przyszłość.

Oczekiwania vs. rzeczywistość


Z międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzonego przez SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 krajach europejskich wynika, że największy odsetek Polaków spodziewa się przejścia na emeryturę w wieku 65 lat (33,5 proc.), podczas gdy 27,8 proc. wskazuje przedział 60–64 lata, a 13,4 proc. liczy na zakończenie pracy zawodowej przed sześćdziesiątką.
42 proc. Polaków planuje kontynuować pracę na emeryturze
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fot. pexels

42 proc. Polaków planuje kontynuować pracę na emeryturze

Wiek emerytalny przestaje być dziś docelową granicą zakończenia kariery, a staje się raczej jednym z możliwych scenariuszy


Jednocześnie przeciętny wiek, w którym rodacy chcieliby przejść na emeryturę, to 58,6 lat, czyli wyraźnie wcześniej niż zakładają, że będzie to faktycznie możliwe. W praktyce jednak przewidują oni zakończenie kariery zawodowej średnio w wieku 63,3 lat. Dla porównania, Europejczycy deklarują chęć przejścia na emeryturę w wieku 59,8 lat, ale spodziewają się, że nastąpi to dopiero w wieku 65,1 lat.

Podejście do aktywności zawodowej na emeryturze


Różnica między aspiracjami a rzeczywistością znajduje odzwierciedlenie w postawach pracowników wobec dalszej aktywności zawodowej. Ponad połowa Polaków (52,6 proc.) przyznaje, że chciałaby przejść na emeryturę wcześniej niż oficjalny wiek emerytalny, jednak aż 42,1 proc. deklaruje jednocześnie chęć do kontynuowania pracy także po jego osiągnięciu. To znacznie więcej niż średnia europejska, gdzie podobną postawę deklaruje zaledwie 26,8 proc. respondentów.

Wiek emerytalny przestaje być dziś docelową granicą zakończenia kariery, a staje się raczej jednym z możliwych scenariuszy. Dane pokazują, że Polacy coraz bardziej realistycznie podchodzą do swojej przyszłości finansowej, ale jednocześnie nie rezygnują z oczekiwań dotyczących jakości życia. To właśnie ten rozdźwięk sprawia, że rośnie gotowość do pracy także po osiągnięciu wieku emerytalnego - komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Źródło obaw


Decyzje te są w dużej mierze podyktowane obawami o bezpieczeństwo finansowe. Aż 62,8 proc. Polaków martwi się, czy będzie dysponować wystarczającymi środkami, by przejść na emeryturę zgodnie z planem. To więcej niż w przypadku pracowników w całej Europie (58,1 proc.). Jednocześnie niemal połowa badanych w Polsce (47,9 proc.) deklaruje, że czuje się pewnie co do terminu przejścia na emeryturę - co pokazuje, że optymizm często opiera się bardziej na indywidualnych założeniach niż realnych kalkulacjach finansowych.

Motywacja do wcześniejszej emerytury


SD Worx zbadał również motywacje stojące za chęcią wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej. Badanie pokazuje, że polscy pracownicy najczęściej wskazują potrzebę większej ilości czasu dla siebie i rodziny (54,4 proc.), chęć zadbania o zdrowie (49,4 proc.) oraz realizację nowych celów życiowych i aktywności (39 proc.).

Wsparcie firm


Dane pokazują również, że organizacje wciąż w ograniczonym stopniu wspierają pracowników w planowaniu zakończenia kariery zawodowej. Tylko 36,3 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca wspiera ich w przygotowaniach do emerytury (34,3 proc. w Europie). Niewiele więcej, bo 38,2 proc., przyznaje, że firma dostosowuje zakres pracy lub obowiązki wraz z wiekiem pracowników.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa oraz rosnącej presji na system emerytalny, wnioski są jednoznaczne: dla pracowników granica między aktywnością zawodową a emeryturą coraz bardziej się przesuwa. Dla pracodawców oznacza to konieczność przemyślenia polityki zatrudnienia i większego wsparcia osób na późniejszych etapach kariery.

Przeczytaj także: Seniorzy chcą czy muszą pracować na emeryturze? Seniorzy chcą czy muszą pracować na emeryturze?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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