eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyNowe dane z rynku pracy: które zawody dominują w Polsce i gdzie pracują cudzoziemcy?

Nowe dane z rynku pracy: które zawody dominują w Polsce i gdzie pracują cudzoziemcy?

2026-07-03 00:30

Nowe dane z rynku pracy: które zawody dominują w Polsce i gdzie pracują cudzoziemcy?

Lekarze specjaliści to jedna z "najstarszych" grup zawodowych © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

14,1 mln pracujących, 443 zawody w klasyfikacji i jeden raport, który po raz pierwszy łączy te dane z płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania na poziomie gminy. Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę zróżnicowania zawodów na polskim rynku pracy. Widzimy w niej silny podział na profesje "kobiece" oraz "męskie" oraz likwidacja 4,5 mln miejsc pracy potencjalnie narażonych na automatyzację.

Przeczytaj także: Sama obsługa AI to za mało. Jakie kompetencje zagwarantują Ci miejsce na rynku pracy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które zawody są najbardziej narażone na automatyzację i rozwój sztucznej inteligencji?
  • Jak wygląda na polskim rynku pracy podział zawodów między kobietami i mężczyznami?
  • W jakich zawodach najczęściej pracują cudzoziemcy i które z nich pozostają deficytowe?


Główny Urząd Statystyczny opublikował pracę eksperymentalną „Zróżnicowanie zawodów na rynku pracy w Polsce”, która po raz pierwszy tak szczegółowo opisuje strukturę zawodową Polaków – na poziomie czteroznakowych kodów Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, z podziałem na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Dane pochodzą z rejestrów administracyjnych (m.in. ZUS, Narodowy Spis Powszechny, rejestry branżowe) i pokazują stan na koniec 2024 roku.

Ilu Polaków pracuje i w jakich zawodach


Zbiorowość pracujących w gospodarce narodowej (bez rolnictwa indywidualnego) u schyłku 2024 roku liczyła sobie 14,1 mln osób, a kolejne 1,4 mln stanowiły osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych.

Najpopularniejsze zawody w Polsce:
  • sprzedawcy sklepowi i kasjerzy – 5,3% wszystkich pracujących,
  • kierowcy samochodów ciężarowych – 3,0%,
  • magazynierzy – 2,6%,
  • nauczyciele szkół podstawowych – 2,6%.

Razem te cztery grupy odpowiadają za 13,5% zatrudnienia, mimo że w klasyfikacji KZiS funkcjonuje aż 443 zawodów. To pokazuje, jak duże znaczenie mają usługi codziennego użytku – handel, transport i edukacja.

Rynek pracy w Polsce podzielony według płci


Dane jednoznacznie potwierdzają silny podział zawodów ze względu na płeć. Wśród najbardziej sfeminizowanych zawodów (ponad 99% kobiet) znalazły się położne, specjalistki ds. wychowania małego dziecka oraz asystentki dentystyczne. Wysoki udział kobiet notują też sekretarki (98,8%) i kosmetyczki (98,6%).

Po drugiej stronie są zawody zdominowane przez mężczyzn – tu koncentracja jest jeszcze silniejsza. Aż 19 zawodów ma udział mężczyzn przekraczający 98%, m.in. górnicy (99,6%), murarze (99,5%) czy operatorzy maszyn rolniczych (99,4%). Ponad połowę tej listy stanowią zawody budowlane.

Zrównoważoną strukturę płci (po ok. 50%) mają za to m.in. właściciele sklepów, piekarze i cukiernicy, szefowie kuchni oraz nauczyciele akademiccy.

Wiek pracujących – od 29-latków po 65-latków


Najmłodszą grupą zawodową są pracownicy fast foodów oraz sportowcy i dżokeje – ich średni wiek to zaledwie 29 lat. Blisko nich plasują się modelki, stewardzi i kelnerzy (31–33 lata), a także branża IT, gdzie programiści i specjaliści ds. sieci komputerowych mają średnio 34–36 lat.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w medycynie. Średni wiek lekarzy specjalistów wynosi 56 lat, a lekarzy dentystów specjalistów – 55 lat. To o 20 lat więcej niż w przypadku lekarzy bez specjalizacji. Ponad 66% lekarzy specjalistów ma już ponad 50 lat, co GUS wprost wskazuje jako sygnał ostrzegawczy przed przyszłymi brakami kadrowymi w ochronie zdrowia. Tym bardziej, że lekarz to profesja, która od lat figuruje na liście zawodów deficytowych w większości powiatów.

Osób kontynuujących pracę po przekroczeniu wieku emerytalnego jest w Polsce ponad 619 tysięcy. Kobiety najczęściej pracują wówczas jako nauczycielki, sprzątaczki czy księgowe, mężczyźni – jako kierowcy, ochroniarze i lekarze specjaliści.

Gdzie mieszkają przedstawiciele poszczególnych branż


Analiza dokonana na podstawie miejsca zamieszkania pracowników pokazuje wyraźne wzorce geograficzne:
  • Sektor IT koncentruje się niemal wyłącznie w największych miastach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i konurbacji katowickiej oraz w ich strefach podmiejskich. Prawie 80% gmin notuje tu bardzo niskie wskaźniki koncentracji.
  • Transport, logistyka i magazynowanie (TSL) rozwijają się wzdłuż głównych korytarzy transportowych – zwłaszcza autostrady A2 i A4 – z najsilniejszą koncentracją w województwach łódzkim i mazowieckim.
  • Budownictwo ma rozkład zdecentralizowany, z lokalnymi skupiskami w regionach peryferyjnych i mniejszych miastach, gdzie stanowi większy udział lokalnego rynku pracy niż w metropoliach.
  • Turystyka i hotelarstwo są rozłożone najbardziej równomiernie ze wszystkich analizowanych branż, z naturalnymi skupiskami nad morzem, na Mazurach i w górach.

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy


Wśród obcokrajowców pracujących w Polsce zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy – to niemal 68% wszystkich cudzoziemców w zatrudnieniu, kolejne miejsca zajmują Białorusini (13%), Hindusi, Gruzini, Wietnamczycy, Rosjanie i Turcy.

Najpopularniejszym zawodem wśród mężczyzn-cudzoziemców jest kierowca samochodu ciężarowego. Jest to jednocześnie profesja wskazywana przez „Barometr zawodów” jako deficytowa. Kobiety (37% wszystkich pracujących cudzoziemców) najczęściej pracują jako sprzedawczynie, magazynierki i sprzątaczki. Co ciekawe, struktura zawodowa mocno różni się w zależności od narodowości – wśród Białorusinek i Hindusek dominują programistki i analityczki systemów komputerowych, a wśród Gruzinek – pracownice przemysłu spożywczego.

Które zawody są najbardziej zagrożone przez sztuczną inteligencję


Raport odnosi się też do dwóch niezależnych analiz (NASK-PIB z ILO oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego) dotyczących wpływu generatywnej AI na rynek pracy. Zestawienie tych wyników z danymi GUS pokazuje, że:
  • ponad 4,5 mln osób pracuje w zawodach podatnych na częściową automatyzację,
  • ponad 640 tys. osób wykonuje zawody o najwyższym ryzyku automatyzacji,
  • w grupie zawodów najbardziej zagrożonych kobiety stanowią aż 77,2%, a ich średni wiek to niecałe 40 lat.

Najbardziej narażone są zawody oparte na powtarzalnym przetwarzaniu informacji i zadaniach biurowych – m.in. sekretarki (98,8% kobiet w tej grupie) czy pracownicy finansowo-statystyczni. Najmniej zagrożone pozostają zawody wymagające wysokich kompetencji społecznych i manualnych: lekarze, fryzjerzy, hydraulicy czy elektrycy.

Dlaczego te dane mają znaczenie


Do tej pory tak szczegółowe dane o zawodach (na poziomie elementarnych grup KZiS) były zbierane raz na dziesięć lat, podczas spisu powszechnego. Wykorzystanie rejestrów administracyjnych – przede wszystkim danych ZUS – pozwala GUS-owi na znacznie częstszą i bardziej szczegółową aktualizację tego obrazu, co ma kluczowe znaczenie dla polityki zatrudnienia, edukacji zawodowej i planowania regionalnego rozwoju gospodarczego.

Przeczytaj także: Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji? Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, struktura zawodowa, zawody przyszłości, automatyzacja

Przeczytaj także

Zawody zagrożone przez AI. Nowy raport pokazuje, kto może stracić pracę

Zawody zagrożone przez AI. Nowy raport pokazuje, kto może stracić pracę

AI zabierze Ci pracę? Sprawdź, jak się przygotować na zawodową rewolucję

AI zabierze Ci pracę? Sprawdź, jak się przygotować na zawodową rewolucję

Praca w IT: gdzie spada popyt, a gdzie rosną wynagrodzenia

Praca w IT: gdzie spada popyt, a gdzie rosną wynagrodzenia

Rynek pracy w Polsce: między automatyzacją, niepewnością a potrzebą stabilności

Rynek pracy w Polsce: między automatyzacją, niepewnością a potrzebą stabilności

Technostres i FOBO: w 2026 r. technologie znowu zmienią rynek pracy

Technostres i FOBO: w 2026 r. technologie znowu zmienią rynek pracy

AI zabiera proste stanowiska. Co czeka juniorów na rynku pracy?

AI zabiera proste stanowiska. Co czeka juniorów na rynku pracy?

AI zabiera i daje pracę: które zawody znikną, a które dopiero się pojawią

AI zabiera i daje pracę: które zawody znikną, a które dopiero się pojawią

Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

AI zmienia zasady gry na rynku pracy: zagrożenie czy szansa dla pracowników?

AI zmienia zasady gry na rynku pracy: zagrożenie czy szansa dla pracowników?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mieszkanie dla studenta - kupić czy wynająć? Co opłaca się bardziej w 2026 roku

Mieszkanie dla studenta - kupić czy wynająć? Co opłaca się bardziej w 2026 roku

Ile kosztuje wesele w 2026 i jak zaoszczędzić na przyjęciu?

Ile kosztuje wesele w 2026 i jak zaoszczędzić na przyjęciu?

Inflacja spadła do 2,5%, ale Polacy wciąż kupują obligacje jak w czasach drożyzny

Inflacja spadła do 2,5%, ale Polacy wciąż kupują obligacje jak w czasach drożyzny

Faktury scamowe w KSeF. Dlaczego ich ignorowanie to błąd, który drogo kosztuje?

Faktury scamowe w KSeF. Dlaczego ich ignorowanie to błąd, który drogo kosztuje?

Nowe przepisy przeciwpożarowe: czujniki dymu obowiązkowe w wynajmie krótkoterminowym

Nowe przepisy przeciwpożarowe: czujniki dymu obowiązkowe w wynajmie krótkoterminowym

Estoński CIT vs klasyczny CIT: co wybrać i co się zmieni od 2027 r.?

Estoński CIT vs klasyczny CIT: co wybrać i co się zmieni od 2027 r.?

Rynek pracy USA pod presją oczekiwań

Rynek pracy USA pod presją oczekiwań

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: