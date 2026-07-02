AI w pracy: wysokie zaufanie, niska dojrzałość firm i workslop

Czy AI faktycznie zmienia sposób pracy, czy tylko stwarza pozory nowoczesności? Badanie Hays Poland ujawnia, że choć aż 54% specjalistów korzysta ze sztucznej inteligencji codziennie, jej zastosowanie wciąż ogranicza się głównie do prostych, powtarzalnych zadań. Aż 55% badanych deklaruje przy tym wysokie zaufanie do jakości wyników generowanych przez AI. Eksperci Hays ostrzegają jednak przed pułapką pozornej produktywności i niską dojrzałością organizacji w wykorzystaniu tej technologii.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek polskich specjalistów korzysta z narzędzi AI w pracy?

Do jakich zadań pracownicy najczęściej wykorzystują sztuczną inteligencję?

Czym są zjawiska „tokenmaxxingu” i „workslopu” i dlaczego mogą zwiększać ilość pracy?

Jak duże jest zaufanie pracowników do jakości i niezawodności wyników generowanych przez AI?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels AI w pracy Polacy ufają AI w pracy, choć rzadko wykorzystują ją do zadań strategicznych

Współcześnie wielu pracownikom i firmom brakuje świadomego, rozsądnego podejścia do wykorzystywania AI w pracy. Nadmierna koncentracja na tym, aby jej używać dla samego faktu jej używania, i brak rozeznania w realnych potrzebach czy możliwościach, sprawiają, że dzięki sztucznej inteligencji specjaliści czasami zamiast mniej – mają więcej pracy. – twierdzi Alicja Malok, Senior Director w Hays Poland.

AI jako powszechne narzędzie pracy

Jak często korzystasz z narzędzi AI w pracy?

Codziennie - 54%

Kilka razy w tygodniu - 24%

Kilka razy w miesiącu - 8%

Rzadziej niż raz w miesiącu - 3%

W ogóle nie korzystam z AI - 11%

Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec 2026.

Wysoka adopcja, lecz niska dojrzałość

Do czego najczęściej wykorzystujesz AI w pracy?

Analiza danych - 28%

Research/ porządkowanie informacji - 24%

Wsparcie w pisaniu/ parafrazowaniu tekstów – 21%

Podsumowywanie tekstów - 17%

Wsparcie w podejmowaniu decyzji - 16%

Eksperymentalnie – z ciekawości - 15%

Automatyzacja zadań administracyjnych - 13%

Definiowanie pojęć lub zagadnień - 12%

Tworzenie treści wizualnych - 11%

Generowanie kreatywnych pomysłów - 11%

Pisanie lub debugowanie kodu - 7%

Inne – 1%

Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.

Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec 2026.

Wiele organizacji znajduje się dziś na wczesnym etapie dojrzałości AI. Oznacza to, że w firmach są obecne narzędzia sztucznej inteligencji, jednak funkcjonują obok istniejących procesów, zamiast je automatyzować lub transformować. Obecnie sformułowanie „AI-driven” w biznesie bywa często po prostu chwytliwym frazesem. Sama obecność narzędzia nie oznacza jeszcze realnej zmiany sposobu pracy. – zauważa Alicja Malok z Hays.



Zbyt duże zaufanie do AI?

Zazwyczaj w jakim stopniu wyniki pracy generowane przez AI (treści, rekomendacje) wymagają od Ciebie dodatkowej pracy, zanim je wykorzystasz?

Wymagają wiele pracy, łatwiej to zrobić samodzielnie - 9%

Wymagają dużych poprawek - 14%

Wymagają umiarkowanego dopracowania - 55%

Wymagają pojedynczych zmian - 19%

Są gotowe do użycia - 3%

Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec 2026.

W praktyce wielu profesjonalistów wciąż nie ma wystarczającej wiedzy na temat sztucznej inteligencji i tego, jak działa „wewnątrz”. Nawet jeśli pracodawcy oferują swoim zatrudnionym narzędzia AI, to pracownicy pozostają często nieodpowiednio wyszkoleni i nieświadomi możliwości oraz ryzyk związanych z tą technologią.



Korzystanie z AI wymaga bowiem odpowiednich kompetencji – tak w zakresie formułowania poleceń, jak i weryfikowania efektów. Zwłaszcza, że wielu pracodawców oczekuje, że pracownik wspierany przez AI będzie bardziej efektywny – dodaje ekspertka Hays.