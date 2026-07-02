AI w pracy: wysokie zaufanie, niska dojrzałość firm i workslop
2026-07-02 00:30
AI w pracy © pexels
Czy AI faktycznie zmienia sposób pracy, czy tylko stwarza pozory nowoczesności? Badanie Hays Poland ujawnia, że choć aż 54% specjalistów korzysta ze sztucznej inteligencji codziennie, jej zastosowanie wciąż ogranicza się głównie do prostych, powtarzalnych zadań. Aż 55% badanych deklaruje przy tym wysokie zaufanie do jakości wyników generowanych przez AI. Eksperci Hays ostrzegają jednak przed pułapką pozornej produktywności i niską dojrzałością organizacji w wykorzystaniu tej technologii.
Przeczytaj także: Odzyskiwanie danych po błędzie AI: tylko 40% firm jest w stanie szybko cofnąć skutki
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jaki odsetek polskich specjalistów korzysta z narzędzi AI w pracy?
- Do jakich zadań pracownicy najczęściej wykorzystują sztuczną inteligencję?
- Czym są zjawiska „tokenmaxxingu” i „workslopu” i dlaczego mogą zwiększać ilość pracy?
- Jak duże jest zaufanie pracowników do jakości i niezawodności wyników generowanych przez AI?
fot. pexels
AI w pracy
Współcześnie wielu pracownikom i firmom brakuje świadomego, rozsądnego podejścia do wykorzystywania AI w pracy. Nadmierna koncentracja na tym, aby jej używać dla samego faktu jej używania, i brak rozeznania w realnych potrzebach czy możliwościach, sprawiają, że dzięki sztucznej inteligencji specjaliści czasami zamiast mniej – mają więcej pracy. – twierdzi Alicja Malok, Senior Director w Hays Poland.
AI jako powszechne narzędzie pracy
Pracownicy testują AI i zauważają, że wiele zadań – szczególnie tych prostych czy powtarzalnych – łatwo jest zlecić narzędziom sztucznej inteligencji. W rezultacie jej wykorzystanie w pracy stale rośnie. Potwierdzają to wyniki najnowszego badania agencji doradztwa personalnego Hays Poland, przeprowadzonego w czerwcu 2026 roku wśród ponad 700 profesjonalistów.
Aż 54% specjalistów i menedżerów przyznaje, że codziennie wykorzystuje sztuczną inteligencję w pracy, a kolejne 24% używa jej kilka razy w tygodniu. To pokazuje, że AI szybko przestała być postrzegana jako nowinka technologiczna i stała się podstawowym narzędziem pracy w wielu branżach i na różnych poziomach stanowisk.
Jak często korzystasz z narzędzi AI w pracy?
- Codziennie - 54%
- Kilka razy w tygodniu - 24%
- Kilka razy w miesiącu - 8%
- Rzadziej niż raz w miesiącu - 3%
- W ogóle nie korzystam z AI - 11%
Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec 2026.
Jednocześnie wciąż co dziesiąty ankietowany zadeklarował, że wcale nie korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy. Może to wynikać z faktu, że stanowiska pełnione przez tę grupę respondentów nie są i nigdy nie będą miały ekspozycji na AI lub ich firmy do dziś nie wykupiły licencji biznesowych dla pracowników. Nie oznacza to jednak, że specjaliści nie używają tej technologii na własną rękę, wykraczając w celach zawodowych poza narzędzia AI dostarczane przez pracodawców.
Wysoka adopcja, lecz niska dojrzałość
Wysoki poziom wykorzystania AI w pracy rodzi pytania o możliwy zakres i skuteczność wykorzystania tej technologii. Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście wspiera efektywność pracowników, czy raczej pełni funkcję pomocniczą lub eksperymentalną?
Wyniki badania Hays pokazują, że wśród zadań powierzanych AI dominują zadania stosunkowo proste – analiza danych, szukanie i porządkowanie informacji czy też pisanie lub parafrazowanie tekstów. Profesjonaliści zdecydowanie rzadziej używają AI do zaawansowanych i strategicznych projektów, które wymagają wykorzystania umiejętności technicznych (tworzenie treści wizualnych, pisanie lub debugowanie kodu) czy też kreatywności (generowanie pomysłów).
Do czego najczęściej wykorzystujesz AI w pracy?
- Analiza danych - 28%
- Research/ porządkowanie informacji - 24%
- Wsparcie w pisaniu/ parafrazowaniu tekstów – 21%
- Podsumowywanie tekstów - 17%
- Wsparcie w podejmowaniu decyzji - 16%
- Eksperymentalnie – z ciekawości - 15%
- Automatyzacja zadań administracyjnych - 13%
- Definiowanie pojęć lub zagadnień - 12%
- Tworzenie treści wizualnych - 11%
- Generowanie kreatywnych pomysłów - 11%
- Pisanie lub debugowanie kodu - 7%
- Inne – 1%
Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.
Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec 2026.
To wpisuje się w szerszy obraz rynku.
Wiele organizacji znajduje się dziś na wczesnym etapie dojrzałości AI. Oznacza to, że w firmach są obecne narzędzia sztucznej inteligencji, jednak funkcjonują obok istniejących procesów, zamiast je automatyzować lub transformować. Obecnie sformułowanie „AI-driven” w biznesie bywa często po prostu chwytliwym frazesem. Sama obecność narzędzia nie oznacza jeszcze realnej zmiany sposobu pracy. – zauważa Alicja Malok z Hays.
W tym kontekście pojawia się także ryzyko zjawiska znanego globalnie jako „tokenmaxxing”. Odnosi się do sytuacji, w której pracownicy, świadomi rosnącej presji na wykorzystanie AI, faktycznie częściej pracują z narzędziami sztucznej inteligencji. Jednak w rzeczywistości bywa to bardziej performatywne lub deklaratywne, a rezultaty współpracy ze sztuczną inteligencją nie zawsze przynoszą firmie wartość dodaną. W praktyce bowiem wyniki generowane przez AI bywają powierzchowne, niedopasowane do kontekstu lub wymagające dalszej, specjalistycznej pracy, stając się tzw. „workslopem”.
Zbyt duże zaufanie do AI?
Fakt, że AI nie zawsze ułatwia czy skraca pracę potwierdzają też odpowiedzi respondentów na pytanie o jakość wyników generowanych przez tę technologię. 14% badanych twierdzi, że treści czy rekomendacje narzędzi sztucznej inteligencji zazwyczaj wymagają dużych poprawek, a 9% – że łatwiej byłoby wykonać zadanie samodzielnie. To oznacza, że przesuwa się ciężar z tworzenia treści na ich weryfikację, edycję i odpowiedzialność za końcowy efekt.
Jednocześnie jednak badanie wykazało, że duża grupa specjalistów wykazuje się dość optymistycznym podejściem do niezawodności i jakości AI. Najwięcej, bo aż 55% profesjonalistów uważa, że wyniki pracy generowane przez AI wymagają jedynie umiarkowanego dopracowania, a 19% – pojedynczych zmian.
Częściowo może to wynikać z faktu, iż pracownicy wykorzystują sztuczną inteligencję głównie do prostych zadań. Wciąż jednak rodzi to pytania o zaufanie do technologii i poziom krytycznego myślenia oraz kontroli AI.
Zazwyczaj w jakim stopniu wyniki pracy generowane przez AI (treści, rekomendacje) wymagają od Ciebie dodatkowej pracy, zanim je wykorzystasz?
- Wymagają wiele pracy, łatwiej to zrobić samodzielnie - 9%
- Wymagają dużych poprawek - 14%
- Wymagają umiarkowanego dopracowania - 55%
- Wymagają pojedynczych zmian - 19%
- Są gotowe do użycia - 3%
Źródło: badanie Hays Poland, czerwiec 2026.
W praktyce wielu profesjonalistów wciąż nie ma wystarczającej wiedzy na temat sztucznej inteligencji i tego, jak działa „wewnątrz”. Nawet jeśli pracodawcy oferują swoim zatrudnionym narzędzia AI, to pracownicy pozostają często nieodpowiednio wyszkoleni i nieświadomi możliwości oraz ryzyk związanych z tą technologią.
Korzystanie z AI wymaga bowiem odpowiednich kompetencji – tak w zakresie formułowania poleceń, jak i weryfikowania efektów. Zwłaszcza, że wielu pracodawców oczekuje, że pracownik wspierany przez AI będzie bardziej efektywny – dodaje ekspertka Hays.
Nie oznacza to jednak, że z AI nie warto korzystać. Wręcz przeciwnie – dzięki sprecyzowaniu aktualnych potrzeb w zakresie korzystania z tej technologii, a następnie odpowiednim, praktycznym szkoleniom, pracownicy i firmy mogą realnie skorzystać z potencjału sztucznej inteligencji.
Rekomendacją dla obu stron pozostaje więc rozważna analiza oczekiwań i zakresu wykorzystania AI w pracy, ciągła edukacja i śledzenie trendów, a także postawa zakładająca stopniowe wdrażanie sztucznej inteligencji w praktyce.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Więcej na ten temat: automatyzacja procesów, nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI, tokenmaxxing, workslop
Przeczytaj także
AI nie jest tylko dla IT. Dlaczego wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga zaangażowania całej firmy?
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)