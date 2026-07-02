HONOR Magic V6 oficjalnie. Nowy składany smartfon trafił do Polski

Na polski rynek trafia HONOR Magic V6 – nowy składany smartfon, który łączy cienką obudowę z dużą baterią, rozbudowanymi funkcjami AI oraz możliwością współpracy z urządzeniami Apple. Smartfon oferuje dwa ekrany z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, system aparatów AI Falcon i funkcje wspierające wielozadaniowość. Producent przewidział również wieloletnie wsparcie oraz premierową ofertę sprzedażową.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie parametry techniczne i funkcje oferuje HONOR Magic V6?

Jakie rozwiązania AI oraz funkcje zwiększające produktywność znalazły się w nowym modelu?

W jaki sposób urządzenie współpracuje z ekosystemami Apple i Android?

Kiedy smartfon trafi do sprzedaży i gdzie będzie dostępny?

Smukła konstrukcja i rozwiązania zwiększające wytrzymałość

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR Magic V6 red - tył Integracja HONOR Magic V6 z asystentem Google Gemini pozwala użytkownikom na płynną interakcję za pomocą tekstu, głosu lub obraz Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wydajność i bateria

Inteligentna fotografia i produktywność bez barier ekosystemowych

HONOR Magic V6 z Google Gemini

Branża potrzebuje odwagi do ewolucji. Użytkownicy składanych smartfonów nigdy nie powinni być zmuszani do kompromisów między designem, niezawodnością a wydajnością” – powiedział James Li, CEO firmy HONOR.



Projektując HONOR Magic V6, skupiliśmy się na tym, co naprawdę ważne: wygodzie użytkowania, niezawodnej trwałości i płynnej pracy w wielu ekosystemach jednocześnie. HONOR Magic V6 odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie urządzeń AI, które pozwalają ludziom w pełni realizować ich potencjał, co jest również głównym założeniem naszego planu operacyjnego HONOR ALPHA PLAN

Kolory, ceny i dostępność

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HONOR Magic V6 ma smukłą konstrukcję – po złożeniu jego grubość wynosi zaledwie 9,00 mm, a po rozłożeniu spektakularne 4,1 mm. Przy wadze wynoszącej około 224 g, smartfon leży w dłoni bardziej jak klasyczny, tradycyjny telefon niż konwencjonalny „składak”.Mimo smukłej konstrukcji producent zastosował rozwiązania mające zwiększyć wytrzymałość urządzenia. Sercem urządzenia jest zawias HONOR Super Steel Hinge, charakteryzujący się wytrzymałością na rozciąganie na poziomie 2800 MPa. Konstrukcja zawiasu została zaprojektowana z użyciem AI. Bioniczny system amortyzacji ma skutecznie pochłaniać siłę uderzenia i równomiernie rozkładać ją podczas przypadkowych upadków oraz codziennego użytkowania.Wewnętrzny wyświetlacz wykorzystuje elastyczne szkło UTG, co pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie widocznego zagięcia ekranu. Z kolei zewnętrzny wyświetlacz chroni zaawansowana powłoka HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield. Ta precyzyjna osłona z azotku krzemu składa się z nawet 5600 warstw, co znacząco zwiększa odporność na zarysowania i zużycie, jednocześnie minimalizując odbicia światła.Dzięki certyfikatom IP68 oraz IP69 (zgodnie z normami IEC 60529), Magic V6 oferuje flagowy poziom odporności na wodę, pył oraz strumienie wody pod wysokim ciśnieniem – co jest rzadkością na rynku składanych smartfonów.Urządzenie wyposażono w zewnętrzny ekran o przekątnej 6,52 cala oraz składany ekran wewnętrzny o przekątnej 7,95 cala – oba obsługują adaptacyjne odświeżanie w zakresie 1–120 Hz. Ekran zewnętrzny osiąga szczytową jasność na poziomie aż 6000 nitów, natomiast wewnętrzny osiąga 5000 nitów. W połączeniu z niskim współczynnikiem odbicia światła (zaledwie 1,5%), widoczność pozostaje doskonała nawet w pełnym słońcu.Oba ekrany wyposażono w zaawansowane technologie ochrony wzroku, w tym ściemnianie PWM o częstotliwości 4320 Hz, co ma ograniczać zmęczenie wzroku podczas dłuższego korzystania z urządzenia.Smartfon wyposażono w baterię krzemowo-węglową o pojemności 6660 mAh. Dzięki zawartości krzemu na poziomie około 25% oraz gęstości energii wynoszącej 921 Wh/L, oferuje ona sporą pojemność bez konieczności zwiększania gabarytów urządzenia.HONOR Magic V6 wykorzystuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz pamięci LPDDR5X i UFS 4.1, przeznaczone do obsługi wymagających aplikacji, gier i wielozadaniowości.Urządzenie obsługuje również szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 80 W oraz bezprzewodowe o mocy 66 W, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Autorskie technologie systemowe marki, w tym dedykowany chip zarządzania energią HONOR E2 Power Enhanced oraz zaawansowane wzmacniacze sygnału RF, mają maksymalizować efektywność energetyczną i gwarantować stabilne połączenie sieciowe w każdych warunkach.HONOR Magic V6 łączy inteligentne możliwości fotograficzne z wygodą pracy w jednym urządzeniu. System aparatów HONOR AI Falcon składa się ze światłoczułego aparatu głównego 50 MP, peryskopowego teleobiektywu 64 MP (z matrycą 1/2 cala i optyczną stabilizacją obrazu o skuteczności 6,5 stopnia CIPA) oraz aparatu ultraszerokokątnego 50 MP.Taki zestaw ma gwarantować dobre rezultaty w trudnych warunkach oświetleniowych, przy dużych zbliżeniach oraz w codziennych kadrach. Pakiet funkcji opartych na AI – w tym AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color oraz AI Image to Video 2.0 – wspiera proces twórczy dzięki optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym, kinowej gradacji kolorów oraz inteligentnym wskazówkom dotyczącym kadrowania.Magic V6 działa pod kontrolą systemu MagicOS 10, który obejmuje zestaw funkcji AI. Zestaw inteligentnych asystentów HONOR AI Agents (w tym AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion oraz AI Screen Suggestions) zapewnia intuicyjne wsparcie przy tworzeniu treści, pracy podczas spotkań, rozpoznawaniu intencji użytkownika oraz kontekstowych działaniach na ekranie.Aby w pełni wykorzystać potencjał dużego ekranu wewnętrznego, HONOR wprowadza funkcję Fast Flex – która aktywuje tryb dzielonego ekranu za pomocą prostego wykonania gestu pół-złożenia telefonu – oraz funkcję Multi-Flex zapewniającą komfort pracy zbliżony do komputera PC. Dzięki silnikowi graficznemu Vulkan i architekturze klasy desktopowej, smartfon pozwala na płynną, jednoczesną pracę na trzech aplikacjach, bez problemu radząc sobie z plikami o rozmiarze przekraczającym 1 GB.Magic V6 bezproblemowo łączy się z urządzeniami iPhone, Mac, słuchawkami AirPods oraz Apple Watch za pomocą funkcji HONOR Share. Pozwala to na przesyłanie plików jednym dotknięciem, współdzielenie powiadomień oraz pracę na dwóch ekranach z komputerami Mac.HONOR Magic V6 współpracuje również z funkcją Quick Share, która umożliwia przesyłanie plików między systemem Android™ a urządzeniami Apple, sprawiając, że dzielenie się treściami jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.Integracja HONOR Magic V6 z asystentem Google Gemini pozwala użytkownikom na płynną interakcję za pomocą tekstu, głosu lub obrazu. W trakcie rozmów w Gemini Live można udostępnić widok z aparatu lub ekranu. Smartfon oferuje również bezpłatny, trzymiesięczny okres próbny subskrypcji Google AI Pro, który obejmuje m.in. generowanie wideo za pomocą modelu Veo 3.1, generowanie obrazów Nano Banana Pro, narzędzie do tworzenia filmów AI Flow, asystenta badawczego AI NotebookLM oraz 5 TB pamięci w chmurze.HONOR Magic V6 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Black), czerwonej (Red) oraz złotej (Gold), która dostępna jest wyłącznie w oficjalnym sklepie HONORSTORE.pl.Sugerowana cena detaliczna smartfona HONOR Magic V6 wynosi 9 899 PLN. Jednak decydując się na zakup w ramach specjalnej oferty premierowej – która potrwa od 2 do 22 lipca 2026 roku – klienci mogą kupić to urządzenie z rabatem w wysokości aż 1200 PLN. Dodatkowo producent gwarantuje dla tego modelu wsparcie: aż 7 lat aktualizacji systemu Android oraz 7 lat poprawek bezpieczeństwa.Oferta dostępna jest u autoryzowanych partnerów handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik, u operatorów sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Play i Plus, a także w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl.