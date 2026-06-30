Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów
2026-06-30 14:21
Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video
Z tego artykułu dowiesz się:
- Kiedy Amazon otwiera swoje najbardziej zaawansowane technologicznie centrum logistyczne w Dobromierzu i jakie cechy je wyróżniają.
- Ile miejsc pracy powstanie w nowym centrum logistycznym Amazon i jakie stanowiska są dostępne dla kandydatów.
- Jakie stawki godzinowe oferuje pracownikom Amazon w Dobromierzu
- Jakie technologie będą wykorzystywane w nowym centrum logistycznym w Dobromierzu.
- Dlaczego Dolny Śląsk jest kluczowym regionem operacyjnym Amazon w Europie Środkowej i jakie inwestycje zostały zrealizowane.
- Jakie korzyści dla pracowników oferuje Amazon.
Gdzie powstaje nowe centrum logistyczne Amazon?
Nowy, czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 200 tys. m² zlokalizowany jest w Dobromierzu w powiecie świdnickim. Wybór tej lokalizacji był podyktowany odpowiednią infrastrukturą drogową oraz dostępem do pracowników z subregionu świdnickiego i wałbrzyskiego.
Inwestycja stanowi kluczowy element rozbudowy ekosystemu logistycznego na Dolnym Śląsku, w którym działają już centra odpowiedzialne m.in. za klasyczne magazynowanie, sortowanie produktów czy druk książek. Nowy obiekt jako czwarty w Polsce i pierwszy w regionie wprowadzi zaawansowaną robotykę na dużą skalę.
Inwestycje Amazon przyczyniły się do powstania ponad 5 tys. bezpośrednich i 10 tys. pośrednich miejsc pracy w województwie dolnośląskim, w branżach takich jak logistyka, budownictwo i usługi profesjonalne. Nowe centrum w Dobromierzu to dla naszej gminy i całego subregionu wyjątkowa szansa na stabilne zatrudnienie i dalszy rozwój. Cieszymy się, że Amazon wybrał właśnie to miejsce – komentuje Jerzy Ulbin, wójt Gminy Dobromierz.
fot. mat. prasowe
Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów
Ile zarabia pracownik Amazon w Dobromierzu?
Firma rozpoczęła już rekrutację na stanowiska podstawowe. Stawki wynagrodzenia uzależnione są od stażu pracy w przedsiębiorstwie.
|Staż pracy
|Stawka godzinowa (brutto)
|Poniżej 1 roku
|31,50 zł
|Od 1 do 2 lat
|32,50 zł
|2 lata i więcej
|34,00 zł
Pracownicy mogą również liczyć na premię sięgającą maksymalnie do 15%. Amazon oferuje zatrudnienie bezpośrednio na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia oraz bezpłatny transport na wybranych trasach.
Pracodawca zapewnia także wsparcie rozwojowe – w ramach programu "Postaw na swój rozwój" pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do kursów w wysokości do 8.200 zł rocznie. Firma prowadzi również programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami – „MigaMy" skierowany do pracowników niedosłyszących oraz „Homer" wspierający osoby niedowidzące.
Jakie stanowiska obejmuje rekrutacja?
W pierwszym roku działalności centrum ma zatrudnić ponad 1000 osób. Firma poszukuje pracowników na różnorodne stanowiska, w tym:
- operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki,
- techników i inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów IT oraz robotów,
- kierowników operacyjnych,
- specjalistów do spraw administracji, HR oraz BHP.
Jakie technologie wesprą pracowników w Dobromierzu?
Obiekt został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu zaawansowanych systemów Amazon Robotics. Ponad 5 tys. robotów będzie odpowiadać za transport regałów oraz sortowanie produktów.
Nowe centrum w Dobromierzu od początku było projektowane tak, aby technologia realnie wspierała naszych pracowników w codziennej pracy. Inteligentne systemy zarządzania procesami i ponad 5 tys. robotów będą pomagać przy bardziej wymagających zadaniach, usprawniając kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Dzięki temu praca stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.
fot. mat. prasowe
Działalność Amazon na Dolnym Śląsku
Jakie są plany inwestycyjne Amazon w Polsce?
Działając w Polsce od 2012 roku, Amazon zainwestował w naszym kraju już ponad 45 mld zł. Kwota ta objęła między innymi budowę 12 centrów logistycznych, infrastruktury Amazon Web Services (AWS) oraz Centrów Rozwoju Technologii.
Firma zapowiedziała kolejne inwestycje w latach 2026–2028 na łączną kwotę 23 mld zł. Sam Dolny Śląsk jest kluczowym regionem dla firmy – w 2025 roku zainwestowano tu ponad 2,5 mld zł, co przełożyło się na wzrost regionalnego PKB o ponad 1,3 mld zł.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)