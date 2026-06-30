eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycjeNowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów

Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów

2026-06-30 14:21

Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów

Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

W październiku 2026 roku Amazon uruchomi w Dobromierzu swoje najbardziej zaawansowane technologicznie centrum logistyczne w Polsce. Obiekt o powierzchni ponad 200 tys. m2 będzie wyposażony w ponad 5 tys. robotów Amazon Robotics, które będą wspierać pracowników przy kompletowaniu i wysyłce zamówień. Inwestycja stworzy ponad 1000 nowych miejsc pracy, a rekrutacja na stanowiska podstawowe już trwa.

Przeczytaj także: Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kiedy Amazon otwiera swoje najbardziej zaawansowane technologicznie centrum logistyczne w Dobromierzu i jakie cechy je wyróżniają.
  • Ile miejsc pracy powstanie w nowym centrum logistycznym Amazon i jakie stanowiska są dostępne dla kandydatów.
  • Jakie stawki godzinowe oferuje pracownikom Amazon w Dobromierzu
  • Jakie technologie będą wykorzystywane w nowym centrum logistycznym w Dobromierzu.
  • Dlaczego Dolny Śląsk jest kluczowym regionem operacyjnym Amazon w Europie Środkowej i jakie inwestycje zostały zrealizowane.
  • Jakie korzyści dla pracowników oferuje Amazon.


Gdzie powstaje nowe centrum logistyczne Amazon?


Nowy, czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 200 tys. m² zlokalizowany jest w Dobromierzu w powiecie świdnickim. Wybór tej lokalizacji był podyktowany odpowiednią infrastrukturą drogową oraz dostępem do pracowników z subregionu świdnickiego i wałbrzyskiego.

Inwestycja stanowi kluczowy element rozbudowy ekosystemu logistycznego na Dolnym Śląsku, w którym działają już centra odpowiedzialne m.in. za klasyczne magazynowanie, sortowanie produktów czy druk książek. Nowy obiekt jako czwarty w Polsce i pierwszy w regionie wprowadzi zaawansowaną robotykę na dużą skalę.
Inwestycje Amazon przyczyniły się do powstania ponad 5 tys. bezpośrednich i 10 tys. pośrednich miejsc pracy w województwie dolnośląskim, w branżach takich jak logistyka, budownictwo i usługi profesjonalne. Nowe centrum w Dobromierzu to dla naszej gminy i całego subregionu wyjątkowa szansa na stabilne zatrudnienie i dalszy rozwój. Cieszymy się, że Amazon wybrał właśnie to miejsce – komentuje Jerzy Ulbin, wójt Gminy Dobromierz.

Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów

W październiku 2026 r. Amazon uruchomi w Dobromierzu zrobotyzowane centrum logistyczne. Obiekt zapewni ponad tysiąc nowych miejsc pracy na Dolnym Śląsku. To największa tego typu inwestycja w regionie, wykorzystująca system ponad pięciu tysięcy robotów. Sprawdź, na jakie stanowiska ruszyła rekrutacja i ile wynoszą proponowane stawki.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Ile zarabia pracownik Amazon w Dobromierzu?


Firma rozpoczęła już rekrutację na stanowiska podstawowe. Stawki wynagrodzenia uzależnione są od stażu pracy w przedsiębiorstwie.
Staż pracy Stawka godzinowa (brutto)
Poniżej 1 roku 31,50 zł
Od 1 do 2 lat 32,50 zł
2 lata i więcej 34,00 zł


Pracownicy mogą również liczyć na premię sięgającą maksymalnie do 15%. Amazon oferuje zatrudnienie bezpośrednio na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia oraz bezpłatny transport na wybranych trasach.

Pracodawca zapewnia także wsparcie rozwojowe – w ramach programu "Postaw na swój rozwój" pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do kursów w wysokości do 8.200 zł rocznie. Firma prowadzi również programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami – „MigaMy" skierowany do pracowników niedosłyszących oraz „Homer" wspierający osoby niedowidzące.

Jakie stanowiska obejmuje rekrutacja?


W pierwszym roku działalności centrum ma zatrudnić ponad 1000 osób. Firma poszukuje pracowników na różnorodne stanowiska, w tym:
  • operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki,
  • techników i inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów IT oraz robotów,
  • kierowników operacyjnych,
  • specjalistów do spraw administracji, HR oraz BHP.

Jakie technologie wesprą pracowników w Dobromierzu?


Obiekt został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu zaawansowanych systemów Amazon Robotics. Ponad 5 tys. robotów będzie odpowiadać za transport regałów oraz sortowanie produktów.
Nowe centrum w Dobromierzu od początku było projektowane tak, aby technologia realnie wspierała naszych pracowników w codziennej pracy. Inteligentne systemy zarządzania procesami i ponad 5 tys. robotów będą pomagać przy bardziej wymagających zadaniach, usprawniając kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Dzięki temu praca stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Działalność Amazon na Dolnym Śląsku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Działalność Amazon na Dolnym Śląsku

Amazon działa w Polsce od 2012 roku i zainwestował tu do tej pory ponad 45 mld zł, a na lata 2026 –2028 zapowiedziano kolejne 23 mld zł inwestycji. Dolny Śląsk zajmuje w tej strategii szczególne miejsce – tylko w 2025 roku Amazon zainwestował w województwie ponad 2,5 mld zł, a jego działalność przyczyniła się do wzrostu regionalnego PKB o ponad 1,3 mld zł.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Jakie są plany inwestycyjne Amazon w Polsce?


Działając w Polsce od 2012 roku, Amazon zainwestował w naszym kraju już ponad 45 mld zł. Kwota ta objęła między innymi budowę 12 centrów logistycznych, infrastruktury Amazon Web Services (AWS) oraz Centrów Rozwoju Technologii.

Firma zapowiedziała kolejne inwestycje w latach 2026–2028 na łączną kwotę 23 mld zł. Sam Dolny Śląsk jest kluczowym regionem dla firmy – w 2025 roku zainwestowano tu ponad 2,5 mld zł, co przełożyło się na wzrost regionalnego PKB o ponad 1,3 mld zł.
Przeczytaj także: Polski e-commerce 2004 vs 2024 Polski e-commerce 2004 vs 2024

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Amazon, Amazon Prime, e-commerce, e-handel, nowe inwestycje, centrum logistyczne, Dobromierz, Dolny Śląsk

Przeczytaj także

Amazon uruchomił nowe centrum logistyczne w Gorzyczkach

Amazon uruchomił nowe centrum logistyczne w Gorzyczkach

Amazon Prime już dostępny w Polsce

Amazon Prime już dostępny w Polsce

Amazon otworzy centrum logistyczne w Świebodzinie

Amazon otworzy centrum logistyczne w Świebodzinie

10 trendów w e-commerce w 2021 roku

10 trendów w e-commerce w 2021 roku

Centrum logistyczne Amazon w Łodzi jeszcze większe. 500 nowych miejsc pracy

Centrum logistyczne Amazon w Łodzi jeszcze większe. 500 nowych miejsc pracy

Nowe centrum logistyczne Amazon w Łodzi. Trwa rekrutacja pracowników

Nowe centrum logistyczne Amazon w Łodzi. Trwa rekrutacja pracowników

Amazon w Polsce: tym razem Gliwice

Amazon w Polsce: tym razem Gliwice

Amazon inwestuje w Polsce. Powstanie nawet 15 tysięcy miejsc pracy

Amazon inwestuje w Polsce. Powstanie nawet 15 tysięcy miejsc pracy

Powstaje 7R Hub Nowa Huta - największy kompleks logistyki miejskiej w Europie

Powstaje 7R Hub Nowa Huta - największy kompleks logistyki miejskiej w Europie

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

HR Tech World 2026 - miejsce, w którym technologia spotyka nowoczesny HR

HR Tech World 2026 - miejsce, w którym technologia spotyka nowoczesny HR

Błędy w dokumentacji projektowej i przetargowej w zamówieniach publicznych: PZP, FIDIC i odpowiedzialność zamawiającego

Błędy w dokumentacji projektowej i przetargowej w zamówieniach publicznych: PZP, FIDIC i odpowiedzialność zamawiającego

Jak przygotować zgłoszenie do programu akceleracyjnego? 10 błędów, przez które startupy odpadają już na etapie rekrutacji

Jak przygotować zgłoszenie do programu akceleracyjnego? 10 błędów, przez które startupy odpadają już na etapie rekrutacji

Gniazdownicy w Polsce. Co drugi młody dorosły mieszka z rodzicami

Gniazdownicy w Polsce. Co drugi młody dorosły mieszka z rodzicami

Opłata klimatyczna 2026: ile zapłacimy i jakie zmiany planuje rząd?

Opłata klimatyczna 2026: ile zapłacimy i jakie zmiany planuje rząd?

Urlop ojcowski: nie tylko 2 tygodnie, jakie prawa przysługują ojcom?

Urlop ojcowski: nie tylko 2 tygodnie, jakie prawa przysługują ojcom?

Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie

Czy szkolne NNW działa w wakacje? Wielu rodziców o tym nie wie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: