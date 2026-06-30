W październiku 2026 roku Amazon uruchomi w Dobromierzu swoje najbardziej zaawansowane technologicznie centrum logistyczne w Polsce. Obiekt o powierzchni ponad 200 tys. m2 będzie wyposażony w ponad 5 tys. robotów Amazon Robotics, które będą wspierać pracowników przy kompletowaniu i wysyłce zamówień. Inwestycja stworzy ponad 1000 nowych miejsc pracy, a rekrutacja na stanowiska podstawowe już trwa.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy Amazon otwiera swoje najbardziej zaawansowane technologicznie centrum logistyczne w Dobromierzu i jakie cechy je wyróżniają.

Ile miejsc pracy powstanie w nowym centrum logistycznym Amazon i jakie stanowiska są dostępne dla kandydatów.

Jakie stawki godzinowe oferuje pracownikom Amazon w Dobromierzu

Jakie technologie będą wykorzystywane w nowym centrum logistycznym w Dobromierzu.

Dlaczego Dolny Śląsk jest kluczowym regionem operacyjnym Amazon w Europie Środkowej i jakie inwestycje zostały zrealizowane.

Jakie korzyści dla pracowników oferuje Amazon.



Gdzie powstaje nowe centrum logistyczne Amazon?

Inwestycje Amazon przyczyniły się do powstania ponad 5 tys. bezpośrednich i 10 tys. pośrednich miejsc pracy w województwie dolnośląskim, w branżach takich jak logistyka, budownictwo i usługi profesjonalne. Nowe centrum w Dobromierzu to dla naszej gminy i całego subregionu wyjątkowa szansa na stabilne zatrudnienie i dalszy rozwój. Cieszymy się, że Amazon wybrał właśnie to miejsce – komentuje Jerzy Ulbin, wójt Gminy Dobromierz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu: 1000 miejsc pracy i 5 tys. robotów W październiku 2026 r. Amazon uruchomi w Dobromierzu zrobotyzowane centrum logistyczne. Obiekt zapewni ponad tysiąc nowych miejsc pracy na Dolnym Śląsku. To największa tego typu inwestycja w regionie, wykorzystująca system ponad pięciu tysięcy robotów. Sprawdź, na jakie stanowiska ruszyła rekrutacja i ile wynoszą proponowane stawki. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Ile zarabia pracownik Amazon w Dobromierzu?

Staż pracy Stawka godzinowa (brutto) Poniżej 1 roku 31,50 zł Od 1 do 2 lat 32,50 zł 2 lata i więcej 34,00 zł

Jakie stanowiska obejmuje rekrutacja?

operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki,

techników i inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów IT oraz robotów,

kierowników operacyjnych,

specjalistów do spraw administracji, HR oraz BHP.

Jakie technologie wesprą pracowników w Dobromierzu?

Nowe centrum w Dobromierzu od początku było projektowane tak, aby technologia realnie wspierała naszych pracowników w codziennej pracy. Inteligentne systemy zarządzania procesami i ponad 5 tys. robotów będą pomagać przy bardziej wymagających zadaniach, usprawniając kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Dzięki temu praca stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Działalność Amazon na Dolnym Śląsku Amazon działa w Polsce od 2012 roku i zainwestował tu do tej pory ponad 45 mld zł, a na lata 2026 –2028 zapowiedziano kolejne 23 mld zł inwestycji. Dolny Śląsk zajmuje w tej strategii szczególne miejsce – tylko w 2025 roku Amazon zainwestował w województwie ponad 2,5 mld zł, a jego działalność przyczyniła się do wzrostu regionalnego PKB o ponad 1,3 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jakie są plany inwestycyjne Amazon w Polsce?

Nowy, czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 200 tys. m² zlokalizowany jest w Dobromierzu w powiecie świdnickim. Wybór tej lokalizacji był podyktowany odpowiednią infrastrukturą drogową oraz dostępem do pracowników z subregionu świdnickiego i wałbrzyskiego.Inwestycja stanowi kluczowy element rozbudowy ekosystemu logistycznego na Dolnym Śląsku, w którym działają już centra odpowiedzialne m.in. za klasyczne magazynowanie, sortowanie produktów czy druk książek. Nowy obiekt jako czwarty w Polsce i pierwszy w regionie wprowadzi zaawansowaną robotykę na dużą skalę.Firma rozpoczęła już rekrutację na stanowiska podstawowe. Stawki wynagrodzenia uzależnione są od stażu pracy w przedsiębiorstwie.Pracownicy mogą również liczyć na premię sięgającą maksymalnie do 15%. Amazon oferuje zatrudnienie bezpośrednio na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia oraz bezpłatny transport na wybranych trasach.Pracodawca zapewnia także wsparcie rozwojowe – w ramach programu "Postaw na swój rozwój" pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do kursów w wysokości do 8.200 zł rocznie. Firma prowadzi również programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami – „MigaMy" skierowany do pracowników niedosłyszących oraz „Homer" wspierający osoby niedowidzące.W pierwszym roku działalności centrum ma zatrudnić ponad 1000 osób. Firma poszukuje pracowników na różnorodne stanowiska, w tym:Obiekt został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu zaawansowanych systemów Amazon Robotics. Ponad 5 tys. robotów będzie odpowiadać za transport regałów oraz sortowanie produktów.Działając w Polsce od 2012 roku, Amazon zainwestował w naszym kraju już ponad 45 mld zł. Kwota ta objęła między innymi budowę 12 centrów logistycznych, infrastruktury Amazon Web Services (AWS) oraz Centrów Rozwoju Technologii.Firma zapowiedziała kolejne inwestycje w latach 2026–2028 na łączną kwotę 23 mld zł. Sam Dolny Śląsk jest kluczowym regionem dla firmy – w 2025 roku zainwestowano tu ponad 2,5 mld zł, co przełożyło się na wzrost regionalnego PKB o ponad 1,3 mld zł.