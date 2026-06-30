Przemysł motoryzacyjny w Polsce. Zatrudnienie spadło do poziomu z 2017 roku

Polska motoryzacja wysyła niepokojące sygnały. Produkcja utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale branża traci tysiące miejsc pracy, a eksport wyraźnie hamuje. Najbardziej odczuwają to producenci części i komponentów, których sytuację pogarsza słabnący popyt w Europie, zwłaszcza w Niemczech. Eksperci ostrzegają, że negatywny trend może utrzymać się również w kolejnych kwartałach i w 2027 roku.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego zatrudnienie w polskiej branży motoryzacyjnej spadło do poziomu sprzed dziewięciu lat?

Jak zmieniły się produkcja i eksport przemysłu motoryzacyjnego w pierwszym kwartale 2026 roku?

Które segmenty polskiej motoryzacji radzą sobie najlepiej, a które notują największe spadki?

Jak problemy niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego wpływają na producentów w Polsce?

Produkcja sprzedana

Pod względem obrotów kondycję producentów motoryzacyjnych w Polsce można byłoby ocenić jako stabilną - ocenia Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Jednak sytuacja branży jest i pozostanie w najbliższej przyszłości złożona.

Zatrudnienie

Możemy mówić o prawdziwym tąpnięciu - ocenia Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku nastąpił spadek o aż 7,3 tys., przy czym największa redukcja miała miejsce w IV kwartale (-4,4 tys.). Dla porównaniu, po I kwartale 2025 r. spadek rok do roku wyniósł „jedynie” 2,8 tys.

u producentów nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (PKD 29.2): -2,0 proc. (12,2 tys.)

u producentów części i akcesoriów (PKD 29.3): -5,2 proc. (137,3 tys. wobec do 144,9 tys. rok wcześniej).

Eksport

Kolejny rok z rzędu, pierwsze miesiące danego roku zaczynają się od spadków - podkreśla Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W styczniu spadek był największy i wyniósł 12,79 proc. W kolejnych dwóch miesiącach trend stopniowo słabł. W lutym miał miejsce spadek o 8,07 proc. a w marcu o 6,32 proc.

Części i akcesoria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych w 2025 i 2026 roku Od lat części i akcesoria to najważniejsza grupa eksportowa przemysłu motoryzacyjnego w Polsce Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

Pojazdy osobowe

Inne grupy eksportowe

Podsumowanie

W odróżnieniu od zeszłego roku, w I kwartale 2026 r.W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) także nastąpił minimalny wzrost o 0,1 proc. Wartość produkcji sprzedanej wyniosła 55,67 mld złotych.O osiągnięciu minimalnego wzrostu zadecydowały wyniki producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) - 30,90 mld złotych (+1,3 proc.) oraz producentów nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (PKD 29.2) - 1,98 mld złotych (+10,3 proc.). W segmencie producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) nastąpił natomiast spadek o 2,3 proc. (22,78 mld złotych).Po I kwartale br. przeciętne zatrudnienie1 w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) spadło do 193,3 tys. (-3,7 proc.). Ostatni raz taki poziom zatrudnienia zanotowano w połowie 2017 roku.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło 184,4 tys. wobec 191,7 tys. w I kwartale 2025 r. (-3,8 proc.) i wobec 189,2 tys. na koniec 2025 roku.Wyższą liczbę miejsc pracy odnotowano wyłącznie w jednej grupie - producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) . W stosunku do analogicznego okresu 2025 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło 35,1 tys. (+1,0 proc.). Spadki w dwóch pozostałych grupach wyniosły:Wyniki eksportu branży odzwierciedlają spadek popytu na rynkach europejskich. W I kwartale 2026 roku wartośćwobec 11,7 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku. Spadek wyniósł 8,91 proc. rok do roku.Niezmiennie od lat naszym najważniejszym zagranicznym partnerem w sektorze motoryzacyjnym są Niemcy. W I kwartale tego roku eksport do naszego zachodniego sąsiada odnotował spadek o 14,49 proc. (33,93 proc. całości eksportu). Kolejne miejsca należą do Francji (8,10 proc, +1,73 proc.) minimalnie wyprzedzając Czechy (8,09 proc., -4,46 proc.), oraz Włochy (6,27 proc., -13,24 proc.).Od latto najważniejsza grupa eksportowa przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. W I kwartale br. na rynki zagraniczne trafiły. W stosunku do analogicznego okresu 2025 roku nastąpił spadek o 1,68 proc. Na części i akcesoria przypadło 43,69 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do I kwartału zeszłego roku udział części wzrósł o 3,69 punktu procentowego.Największym partnerem nadal pozostają Niemcy (37,35 proc. całości, -5,67 proc.). Kolejne miejsca należą do: Czech (10,1 proc. całości, +6,12 proc.), Słowacji (7,29 proc., 5,13 proc.) i Francji (6,35 proc., +7,1 proc.).W pierwszych trzech miesiącach tego roku wartość eksportu(CN 7804) pojazdów wyniosła 1,58 mld euro. To o 8,24 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział tego typu pojazdów w całości eksportu branży jednak wzrósł o 0,11 punktu procentowego do 14,41 proc. rok później. Do najważniejszych rynków zbytu należą: Niemcy (26,52 proc. całości, -11,38 proc.), Francja (11,92 proc., -3,25 proc.) i Belgia (5,98 proc., +68,71 proc.).W I kwartale 2026 roku wartość eksportu(CN 7803) osiągnęła poziom. To o 12,92 proc. mniej niż w tym samym okresie 2025 roku. Auta osobowe odpowiadały za 13,73 proc. całości eksportu branży wobec 14,36 proc. rok wcześniej.Najważniejszym rynkiem zbytu były stały się Niemcy (25,11 proc. wartości tej grupy, +9,55 proc.) wyprzedzając Włochy (20,75 proc, -24,27 proc.), Francję (6,04 proc., -13,90 proc.) i Belgię (5,83 proc., +15,60 proc.).W I kwartale 2026 r. wzrost zanotowano tylko w dwóch grupach: przyczep i naczep (+10,19 proc.) oraz podwozi z silnikami (+6,66 proc.).Trudności z jakimi mierzy się europejski przemysł motoryzacyjny, szczególnie w Niemczech, przekładają się na kondycję producentów pojazdów i komponentów w Polsce. Choć nastąpił minimalny wzrost produkcji sprzedanej to pozostałe osiągnięte wyniki są gorsze od zeszłorocznych.Szczególnie ważny jest stały już trend spadkowy w zatrudnieniu, które cofnęło się do poziomu jaki ostatni raz odnotowaliśmy 9 lat temu. Należy zakładać, że trend ten utrzyma się nie tylko w kolejnych kwartałach tego roku ale także w 2027 roku.Niestety trudno oczekiwać poprawy sytuacji w II kwartale 2026 roku ponieważ dynamika produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego dla dwóch miesięcy, dla których opublikowano już dane jest ujemna (kwiecień -2,4 proc., maj -4,4 proc.).