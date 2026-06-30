Przemysł motoryzacyjny w Polsce. Zatrudnienie spadło do poziomu z 2017 roku
2026-06-30 08:36
Przemysł motoryzacyjny w Polsce. Zatrudnienie spadło do poziomu z 2017 roku © pexels
Przeczytaj także: Przemysł motoryzacyjny w Polsce: eksport części z rekordem, zatrudnienie niepokoi
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego zatrudnienie w polskiej branży motoryzacyjnej spadło do poziomu sprzed dziewięciu lat?
- Jak zmieniły się produkcja i eksport przemysłu motoryzacyjnego w pierwszym kwartale 2026 roku?
- Które segmenty polskiej motoryzacji radzą sobie najlepiej, a które notują największe spadki?
- Jak problemy niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego wpływają na producentów w Polsce?
Produkcja sprzedana
W odróżnieniu od zeszłego roku, w I kwartale 2026 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wzrosła. Wzrost rok do roku wyniósł 0,5 proc. (I kw. 2025: -3,4 proc.) co pozwoliło osiągnąć wynik 57,97 mld złotych.
Pod względem obrotów kondycję producentów motoryzacyjnych w Polsce można byłoby ocenić jako stabilną - ocenia Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Jednak sytuacja branży jest i pozostanie w najbliższej przyszłości złożona.
Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego
W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) także nastąpił minimalny wzrost o 0,1 proc. Wartość produkcji sprzedanej wyniosła 55,67 mld złotych.
O osiągnięciu minimalnego wzrostu zadecydowały wyniki producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) - 30,90 mld złotych (+1,3 proc.) oraz producentów nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (PKD 29.2) - 1,98 mld złotych (+10,3 proc.). W segmencie producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) nastąpił natomiast spadek o 2,3 proc. (22,78 mld złotych).
Zatrudnienie
Po I kwartale br. przeciętne zatrudnienie1 w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) spadło do 193,3 tys. (-3,7 proc.). Ostatni raz taki poziom zatrudnienia zanotowano w połowie 2017 roku.
Możemy mówić o prawdziwym tąpnięciu - ocenia Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku nastąpił spadek o aż 7,3 tys., przy czym największa redukcja miała miejsce w IV kwartale (-4,4 tys.). Dla porównaniu, po I kwartale 2025 r. spadek rok do roku wyniósł „jedynie” 2,8 tys.
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym
W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło 184,4 tys. wobec 191,7 tys. w I kwartale 2025 r. (-3,8 proc.) i wobec 189,2 tys. na koniec 2025 roku.
Wyższą liczbę miejsc pracy odnotowano wyłącznie w jednej grupie - producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) . W stosunku do analogicznego okresu 2025 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło 35,1 tys. (+1,0 proc.). Spadki w dwóch pozostałych grupach wyniosły:
- u producentów nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (PKD 29.2): -2,0 proc. (12,2 tys.)
- u producentów części i akcesoriów (PKD 29.3): -5,2 proc. (137,3 tys. wobec do 144,9 tys. rok wcześniej).
Eksport
Wyniki eksportu branży odzwierciedlają spadek popytu na rynkach europejskich. W I kwartale 2026 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 10,70 mld euro wobec 11,7 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku. Spadek wyniósł 8,91 proc. rok do roku.
Kolejny rok z rzędu, pierwsze miesiące danego roku zaczynają się od spadków - podkreśla Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - W styczniu spadek był największy i wyniósł 12,79 proc. W kolejnych dwóch miesiącach trend stopniowo słabł. W lutym miał miejsce spadek o 8,07 proc. a w marcu o 6,32 proc.
Eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2025 i 2026 roku
Niezmiennie od lat naszym najważniejszym zagranicznym partnerem w sektorze motoryzacyjnym są Niemcy. W I kwartale tego roku eksport do naszego zachodniego sąsiada odnotował spadek o 14,49 proc. (33,93 proc. całości eksportu). Kolejne miejsca należą do Francji (8,10 proc, +1,73 proc.) minimalnie wyprzedzając Czechy (8,09 proc., -4,46 proc.), oraz Włochy (6,27 proc., -13,24 proc.).
Części i akcesoria
Od lat części i akcesoria (CN 7808) to najważniejsza grupa eksportowa przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. W I kwartale br. na rynki zagraniczne trafiły komponenty o wartości 4,65 mld euro. W stosunku do analogicznego okresu 2025 roku nastąpił spadek o 1,68 proc. Na części i akcesoria przypadło 43,69 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do I kwartału zeszłego roku udział części wzrósł o 3,69 punktu procentowego.
Największym partnerem nadal pozostają Niemcy (37,35 proc. całości, -5,67 proc.). Kolejne miejsca należą do: Czech (10,1 proc. całości, +6,12 proc.), Słowacji (7,29 proc., 5,13 proc.) i Francji (6,35 proc., +7,1 proc.).
Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych w 2025 i 2026 roku
Pojazdy samochodowe do transportu towarowego
W pierwszych trzech miesiącach tego roku wartość eksportu pojazdów samochodowych do transportu towarowego (CN 7804) pojazdów wyniosła 1,58 mld euro. To o 8,24 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział tego typu pojazdów w całości eksportu branży jednak wzrósł o 0,11 punktu procentowego do 14,41 proc. rok później. Do najważniejszych rynków zbytu należą: Niemcy (26,52 proc. całości, -11,38 proc.), Francja (11,92 proc., -3,25 proc.) i Belgia (5,98 proc., +68,71 proc.).
Pojazdy osobowe
W I kwartale 2026 roku wartość eksportu pojazdów osobowych (CN 7803) osiągnęła poziom 1,46 mld euro. To o 12,92 proc. mniej niż w tym samym okresie 2025 roku. Auta osobowe odpowiadały za 13,73 proc. całości eksportu branży wobec 14,36 proc. rok wcześniej.
Najważniejszym rynkiem zbytu były stały się Niemcy (25,11 proc. wartości tej grupy, +9,55 proc.) wyprzedzając Włochy (20,75 proc, -24,27 proc.), Francję (6,04 proc., -13,90 proc.) i Belgię (5,83 proc., +15,60 proc.).
Inne grupy eksportowe
W I kwartale 2026 r. wzrost zanotowano tylko w dwóch grupach: przyczep i naczep (+10,19 proc.) oraz podwozi z silnikami (+6,66 proc.).
Podsumowanie
Trudności z jakimi mierzy się europejski przemysł motoryzacyjny, szczególnie w Niemczech, przekładają się na kondycję producentów pojazdów i komponentów w Polsce. Choć nastąpił minimalny wzrost produkcji sprzedanej to pozostałe osiągnięte wyniki są gorsze od zeszłorocznych.
Szczególnie ważny jest stały już trend spadkowy w zatrudnieniu, które cofnęło się do poziomu jaki ostatni raz odnotowaliśmy 9 lat temu. Należy zakładać, że trend ten utrzyma się nie tylko w kolejnych kwartałach tego roku ale także w 2027 roku.
Niestety trudno oczekiwać poprawy sytuacji w II kwartale 2026 roku ponieważ dynamika produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego dla dwóch miesięcy, dla których opublikowano już dane jest ujemna (kwiecień -2,4 proc., maj -4,4 proc.).
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)