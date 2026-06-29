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Jak media społecznościowe wpływają na zdrowie i dobrostan psychiczny? Nowy raport nie pozostawia złudzeń

2026-06-29 00:10

Jak media społecznościowe wpływają na zdrowie i dobrostan psychiczny? Nowy raport nie pozostawia złudzeń

Bycie online coraz silniej wpływa na samopoczucie Polaków © pexels

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Co trzeci Polak chciałby żyć w świecie bez mediów społecznościowych, a niemal połowa najmłodszych dorosłych deklaruje, że sztuczna inteligencja pomaga im w trudnych chwilach. To tylko niektóre z wniosków raportu PKO Ubezpieczenia poświęconego dobrostanowi cyfrowemu naszego społeczeństwa. Badanie pokazuje, że granica między życiem online i offline coraz bardziej się zaciera, a o naszym samopoczuciu decyduje już nie tylko czas spędzony przed ekranem, lecz także sposób korzystania z nowych technologii.

Przeczytaj także: Zdrowie psychiczne, a nie sztuczna inteligencja. To niepokoi pracowników

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak media społecznościowe i sztuczna inteligencja wpływają na dobrostan Polaków?
  • Dlaczego higiena cyfrowa ma tak duże znaczenie dla zdrowia psychicznego?
  • W jaki sposób młodzi ludzie wykorzystują AI jako wsparcie emocjonalne?
  • Dlaczego coraz więcej osób deklaruje, że chciałoby żyć bez mediów społecznościowych?

Wspieranie dobrostanu jest naturalnym dopełnieniem naszej działalności, bo ubezpieczenia zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego nasze zaangażowanie społeczne budujemy wokół dobrostanu: zarówno poprzez dzielenie się wiedzą, jak i inicjatywy wspierające zdrowie, relacje oraz aktywność.

W tym kontekście ważny jest dla nas także dobrostan cyfrowy, bo technologia daje ogromne możliwości, ale niesie też wyzwania, takie jak przebodźcowanie, dezinformację, oszustwa online czy presję bycia stale dostępnym – podkreśla Ewa Kapacka, dyrektorka Biura Marketingu i PR w PKO Ubezpieczenia.
Ile średnio czasu dziennie spędzasz w Internecie poza pracą?
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fot. mat. prasowe

Ile średnio czasu dziennie spędzasz w Internecie poza pracą?

Co 3. Polak spędza w internecie 4-5h dziennie

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Po godzinach wciąż online


Prawie połowa badanych spędza online poza pracą co najmniej 4 godziny dziennie, a w grupie 18-24 lata odsetek ten sięga 75%. Co istotne, to właśnie najmłodsi najczęściej czują, że spędzają w internecie za dużo czasu – deklaruje tak blisko 3/4 z nich, a niemal połowa próbuje ograniczać swoją aktywność
w sieci.

Wyniki te pokazują, że coraz częściej nie chodzi już wyłącznie o sam czas spędzany online, ale także o moment, w którym korzystanie z telefonu staje się automatycznym nawykiem. Szczególnie widać to u najmłodszych dorosłych, gdzie blisko 56% przyznaje, że w ostatnim miesiącu sięgało
po telefon, bo „tylko na to mieli oni siłę”.
Które emocje najczęściej towarzyszą Ci w internecie?
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fot. mat. prasowe

Które emocje najczęściej towarzyszą Ci w internecie?

U 23% badanych występuje poczucie straty czasu

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Użytkownicy przestają zauważać, jak często sięgają po telefon, komunikatory czy social media, ponieważ obecność online staje się codzienną normą i działa w tle wielu innych aktywności. To sprawia, że granica między byciem online i offline staje się coraz mniej wyraźna. – zauważa Bolesław Michalski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i edukacji cyfrowej.

Emocje w sieci: ciekawość, rozrywka i koszt bycia online


Internet najczęściej budzi ciekawość – tę emocję wskazują wszystkie grupy wiekowe, przy czym najczęściej osoby 50+. Sieć kojarzy się także z rozbawieniem i spokojem. Niemniej raport pokazuje ,,drugą stronę medalu”. U najmłodszych dorosłych wyraźnie częściej pojawiają się emocje związane z przeciążeniem i porównywaniem się z innymi. W grupie 18-24 lata, częściej niż w starszych grupach, badani wskazują także poczucie straty czasu, zazdrość i presję.
Higiena cyfrowa - znajomość pojęcia i stosowanie
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fot. mat. prasowe

Higiena cyfrowa - znajomość pojęcia i stosowanie

Wśród osób, które deklarują higienę cyfrową, aż 92% określa swój dobrostan jako wysoki

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Social media […] opierają się na mechanizmach porównywania, oceniania i ciągłej ekspozycji na wyidealizowane obrazy życia innych ludzi. Stała ekspozycja na wyidealizowane obrazy życia innych ludzi może obniżać samoocenę, nasilać poczucie niewystarczalności i wzmacniać presję osiągania sukcesu, atrakcyjności czy nieustannej produktywności. – podkreśla Magdalena Chorzewska, psycholożka i psychoterapeutka.

Higiena cyfrowa: małe zasady, duża różnica


Dane pokazują wyraźny związek między higieną cyfrową a dobrostanem. 92% osób, które stosują zasady higieny cyfrowej, deklaruje wysoki poziom dobrostanu. Wśród osób, które nie stosują takich praktyk, odsetek wynosi 37,5%.

Na znaczenie cyfrowego otoczenia zwraca uwagę także Bolesław Michalski. Ekspert przypomina, że współczesne platformy są projektowane tak, aby jak najdłużej utrzymywać uwagę użytkownika. Dlatego w rozmowie o dobrostanie cyfrowym nie wystarczy pytać tylko o liczbę godzin spędzanych online.
Jakie są Twoje największe obawy związane z AI?
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fot. mat. prasowe

Jakie są Twoje największe obawy związane z AI?

Co ciekawe, co piąta młoda osoba miała problem z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, które dotyczy obaw związanych z AI

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Równie ważne jest to, w jakim środowisku cyfrowym funkcjonujemy, jakie mechanizmy walczą o naszą uwagę oraz czy potrafimy świadomie stawiać
im granice.

AI pomaga nie tylko w codziennych zadaniach


Sztuczna inteligencja stała się już elementem codziennego życia większości badanych. Korzysta z niej ponad 75% osób – najczęściej kilka razy w tygodniu, a część nawet codziennie. Wyniki pokazują, że AI jest przede wszystkim kojarzone z oszczędnością czasu, szczególnie wśród osób w wieku 25-34.

Najmłodsi dorośli (18-24 lata) bardziej krytycznie podchodzą do tej technologii. 50% z nich uważa, że nie jest to wiarygodne źródło informacji. Tyle samo dostrzega jego szkodliwość dla środowiska. Równocześnie AI ma dla nich także bardziej osobisty wymiar. Ponad 43% osób w wieku 18-24 deklaruje, że AI ich uspokaja i wspiera w trudnych momentach, a blisko 35% widzi w nim przyjaciela.
Co najbardziej sprawia, że uznajesz treść znalezioną w social mediach za wiarygodną?
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fot. mat. prasowe

Co najbardziej sprawia, że uznajesz treść znalezioną w social mediach za wiarygodną?

Badani z wyższym wykształceniem niemal dwukrotnie częściej sprawdzają wiarygodność informacji i częściej opierają jej ocenę na sprawdzaniu źródeł informacji/linków

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AI zaczyna pełnić rolę bezpiecznego rozmówcy, przyjaciela czy psychologa. To nie powinno dziwić. Człowiek naturalnie szuka miejsc, w których może zostać wysłuchany bez oceny, dostępnych natychmiast i o każdej porze dnia i nocy. AI odpowiada dziś na część tych potrzeb: daje poczucie dostępności, przewidywalności szybkiej reakcji. Jednocześnie psychologicznie ważne jest, by pamiętać, że technologia może wspierać, ale nie zastąpi prawdziwych relacji, bliskości i kontaktu emocjonalnego z drugim człowiekiem. – zauważa Magdalena Chorzewska, psycholożka i psychoterapeutka.

Media społecznościowe – między rozrywką a zmęczeniem


Coraz wyraźniej widać obciążający wpływ mediów społecznościowych. Ponad 35% badanych wolałoby żyć w świecie bez social mediów, a w grupie 18-24 lata odsetek ten wyniósł blisko 44%. W tle pojawia się też coraz bardziej powszechne poczucie, że social media są jednocześnie potrzebne i męczące – obecne w pracy, relacjach i rozrywce, ale też negatywnie wpływają na naszą koncentrację i poczucie własnej wartości.

Wyniki raportu pokazują, że szczególną uwagę warto zwrócić na grupę 50+. Wśród niej niemal co druga osoba śledzi w social mediach informacje lokalne i newsy ze świata, ale tylko niewielka część – około 8% – regularnie sprawdza, czy są prawdziwe. W dobie szybko zmieniających się algorytmów czasem chwilowe zainteresowanie daną treścią uruchamia „lawinę”, która podsuwa kolejne informacje – niekoniecznie prawdziwe. Powtarzalność nie zawsze jest dowodem wiarygodności treści, może być efektem działania algorytmu.
Infografika
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fot. mat. prasowe

Infografika

Młodzi dorośli spędzają w internecie najwięcej czasu

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Rodzice w cyfrowym świecie: większa świadomość, nowe obawy


Rodzicielstwo coraz częściej oznacza także troskę o bezpieczeństwo w świecie cyfrowym. Jak pokazuje raport, rodzice są bardziej wyczuleni na zagrożenia związane z obecnością online – od ochrony danych i prywatności, po kwestie związane z dezinformacją, podszywaniem się pod inne osoby czy wykorzystaniem wizerunku w sieci.

Cyfrowe bezpieczeństwo dzieci staje się dziś znacznie szerszym tematem niż sam czas spędzany przed ekranem. Obejmuje również relacje, emocje oraz sposób funkcjonowania młodych ludzi wśród nowych technologii.

Raport „Między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi. Dobrostan cyfrowy Polaków w czasach social mediów i AI” powstał na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w kwietniu 2026 r. przez agencję SW Research. W badaniu wzięło udział ponad 1000 osób w wieku od 18 do 75 lat.

Przeczytaj także: Polscy pracownicy, czyli wypalenie zawodowe i obniżony dobrostan psychiczny Polscy pracownicy, czyli wypalenie zawodowe i obniżony dobrostan psychiczny

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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