Jak przechowywać leki podczas upałów? Najczęstsze błędy mogą obniżyć ich skuteczność

Czy w czasie upałów tabletki w domowej szafce nadal działają tak, jak powinny? Czy leki można schować do lodówki, a insulinę bezpiecznie przewozić na wakacje? Gdy temperatura przekracza 30°C, sposób przechowywania preparatów nabiera szczególnego znaczenia. Lek. Katarzyna Bukol-Krawczyk z Grupy LUX MED wyjaśnia najczęstsze błędy popełniane przez pacjentów i podpowiada, jak zadbać o domową apteczkę, by leki zachowały swoje właściwości.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego wysoka temperatura może obniżyć skuteczność leków i które preparaty są na nią najbardziej wrażliwe?

Gdzie najlepiej przechowywać domową apteczkę podczas fali upałów i dlaczego kuchnia oraz łazienka nie są najlepszym wyborem?

Czy w czasie upałów warto wkładać leki do lodówki i kiedy może to przynieść więcej szkody niż pożytku?

Jak poznać, że wysoka temperatura zaszkodziła lekom?



Czy leki naprawdę mogą źle znosić upały?

Każdy lek ma określone warunki przechowywania i warto się z nimi zapoznać. Znajdziemy je w ulotce albo na opakowaniu. Jeśli mamy wątpliwości, możemy zapytać farmaceutę, jak przechowywać konkretny preparat podczas upałów – mówi lek. Katarzyna Bukol-Krawczyk, internistka z Grupy LUX MED.

Co właściwie oznacza „temperatura pokojowa”?

Warto pamiętać, że tzw. temperatura pokojowa oznacza najczęściej zakres do 25 stopni Celsjusza. Jeśli w mieszkaniu jest 28, 30 albo więcej stopni, trzeba poszukać dla leków chłodniejszego miejsca – tłumaczy ekspertka.

Gdzie najlepiej trzymać domową apteczkę podczas fali upałów?

W upały warto sprawdzić, gdzie w domu rzeczywiście jest najchłodniej. Jeśli apteczka stoi w nasłonecznionej szafce, można tymczasowo przenieść ją w inne miejsce. Ważne, żeby leki pozostały w oryginalnych opakowaniach, razem z ulotkami – mówi lek. Katarzyna Bukol-Krawczyk.

Czy podczas upałów warto schować leki do lodówki?

Jeśli w ulotce nie ma informacji, że lek powinien być przechowywany w lodówce, nie należy robić tego prewencyjnie. Zbyt niska temperatura również może wpłynąć na właściwości preparatu. Lodówka jest właściwym miejscem tylko dla tych leków, które rzeczywiście wymagają takiego przechowywania – podkreśla internistka.

Dlaczego samochód to najgorsze miejsce dla leków?

Nigdy nie zostawiamy leków w aucie. Po przyjeździe na wakacje apteczkę trzeba wypakować jak najszybciej. Nie odkładamy tego na później, nie zostawiamy leków w bagażniku, nie trzymamy ich w torbie plażowej wystawionej na słońce – mówi lek. Katarzyna Bukol-Krawczyk.

Na które leki trzeba szczególnie uważać?

Po czym poznać, że lek mógł się nie nadawać do użycia?

Część leków przed użyciem trzeba wstrząsnąć. Jeśli po wymieszaniu preparat wraca do prawidłowej postaci, zwykle nie ma powodu do niepokoju. Jeśli nadal wygląda inaczej niż zwykle albo był długo przechowywany w wysokiej temperaturze, lepiej go nie stosować i zapytać farmaceutę – wyjaśnia internistka.

Tak. Wysoka temperatura może wpływać na stabilność leku, jego konsystencję, wygląd, a czasem także skuteczność. Dotyczy to nie tylko leków przechowywanych w domu, ale też tych, które zabieramy w podróż, nosimy w torebce, trzymamy w plecaku albo wożimy w samochodzie.Niektóre preparaty po przegrzaniu mogą zmienić konsystencję, rozwarstwić się, stopić albo stracić część swojej aktywności. W przypadku części leków pacjent może tego nie zauważyć od razu, bo tabletka lub ampułka nadal wygląda prawidłowo. Dlatego zasada jest prosta: leków nie wystawiamy na słońce, nie zostawiamy w nagrzanych miejscach i nie traktujemy domowej apteczki jak rzeczy, którą można przechowywać gdziekolwiek.To jedno z najczęstszych źródeł nieporozumień. Wielu pacjentów zakłada, że skoro według ulotki lek można trzymać w temperaturze pokojowej, to znaczy, że może leżeć w każdym pomieszczeniu w domu. Tymczasem w czasie fali upałów temperatura w mieszkaniu może być znacznie wyższa niż ta, którą zakłada producent.Szczególnie warto sprawdzić szafki w kuchni, pomieszczenia od strony południowej, miejsca przy oknie, parapecie, kuchence, kaloryferze albo tam, gdzie przez kilka godzin dziennie pada słońce. Nawet jeśli lek nie leży bezpośrednio na parapecie, zamknięta, nagrzana szafka też może być dla niego złym miejscem.Najlepsze będzie miejsce suche, zacienione, możliwie chłodne i niedostępne dla dzieci. W praktyce często lepiej sprawdzi się szafka w przedpokoju lub sypialni niż kuchnia czy łazienka. Kuchnia bywa zbyt ciepła, a łazienka zbyt wilgotna.Nie, jeśli producent tego nie zaleca. To kolejny częsty odruch: skoro jest gorąco, leki trafiają do lodówki „na wszelki wypadek”. A to też może im zaszkodzić.Wnętrze auta potrafi nagrzać się bardzo szybko. Dotyczy to także schowka, bagażnika i torby zostawionej na siedzeniu. Dlatego leków nie powinno się zostawiać w samochodzie nawet wtedy, gdy postój wydaje się krótki.Podczas podróży leki najlepiej przewozić w bagażu podręcznym albo w osobnej torbie, którą można zabrać ze sobą. Preparaty wymagające chłodu powinny być transportowane w termotorbie lub specjalnym etui chłodzącym, ale z zachowaniem zasad z ulotki.Na pierwszym miejscu jest insulina. Wysoka temperatura może obniżać jej skuteczność, a pacjent może zauważyć trudne do wyjaśnienia wzrosty poziomu glukozy. Dlatego osoby z cukrzycą powinny szczególnie pilnować zasad przechowywania insuliny, ale też glukometrów, sensorów i pasków testowych.Na upały wrażliwe mogą być również syropy, zawiesiny, krople, czopki, globulki, maści, kremy, żele, inhalatory i leki w aerozolu. Wysoka temperatura może wpływać na ich formę, konsystencję, równomierność dawkowania albo bezpieczeństwo opakowania.Szczególnej uwagi wymagają też plastry transdermalne, czyli leki podawane przez skórę. Dotyczy to m.in. części plastrów przeciwbólowych, antykoncepcyjnych czy nikotynowych. Ciepło może wpływać na tempo wchłaniania substancji czynnej.Niepokoić powinny przede wszystkim zmiana koloru, zapachu lub konsystencji leku, grudki, nietypowy osad, pęknięcia tabletek czy odkształcenie czopków. W przypadku syropów i zawiesin nie każde rozwarstwienie oznacza jednak, że preparat się zepsuł.