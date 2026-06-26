Samsung Galaxy A27 5G: specyfikacja, funkcje AI i data premiery

Większy ekran, inteligentniejsze funkcje AI i długie wsparcie aktualizacyjne. Tak właśnie Samsung zachwala najnowszy model Galaxy A27 5G. Urządzenie wyposażono m.in. w wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz, funkcje oparte na sztucznej inteligencji oraz zaawansowane usuwanie obiektów ze zdjęć. Producent przekonuje, że to model stworzony z myślą o wygodzie i prostocie obsługi.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje sztucznej inteligencji oferuje nowy model z serii Galaxy A?

W jaki sposób wyświetlacz Infinity-O i ekran 120 Hz wpływają na komfort użytkowania?

Jak długo Galaxy A27 5G będzie otrzymywał aktualizacje systemu i zabezpieczeń?

Większy ekran, mniej rozpraszających elementów

Ulepszona wydajność na co dzień

Awesome Intelligence do codziennych zadań

Dostępność

Samsung Galaxy A27 5G - parametry techniczne:

Aparat: ultraszerokokątny 5 MP, szerokokątny OIS 50 MP, makro 2 MP, aparat przedni 12 MP

ultraszerokokątny 5 MP, szerokokątny OIS 50 MP, makro 2 MP, aparat przedni 12 MP Bateria: 5000 mAh (typowa) 25 W Super Fast Charging;

5000 mAh (typowa) 25 W Super Fast Charging; Wyświetlacz: 6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED+, wyświetlacz Infinity-O Display, częstotliwość odświeżania do 120 Hz

6,7” FHD+ (Rozmiar przekątnej ekranu wynosi 6,7″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników i wycięcia na obiektyw aparatu), Super AMOLED+, wyświetlacz Infinity-O Display, częstotliwość odświeżania do 120 Hz Wymiary i waga: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 g

162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 g Pamięć operacyjna i plikowa: 6+128 GB, 8+256 GB, MicroSD: do 2 TB

6+128 GB, 8+256 GB, MicroSD: do 2 TB System operacyjny: Android 16 One UI 8.5

Android 16 One UI 8.5 Bezpieczeństwo: Samsung Knox Vault



Samsung Knox Vault Certyfikat wodo- i pyłoszczelności: IP648

Aby zapewnić płynne i komfortowe oglądanie treści, Galaxy A27 5G wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Smartfon oferuje również udoskonalony wyświetlacz Infinity-O, który ogranicza widoczność przedniego aparatu dzięki dyskretnemu otworowi w ekranie. W połączeniu z węższymi i bardziej symetrycznymi ramkami rozwiązanie to zwiększa powierzchnię wyświetlania oraz ogranicza elementy rozpraszające uwagę. Na komfort użytkowania ma również wpływać mukła obudowa o grubości 7,8 mm.Galaxy A27 5G, wyposażony w, zapewnia większą responsywność podczas codziennego użytkowania, zarówno podczas przełączania się między aplikacjami, jak i wykonywania wielu zadań jednocześnie. Wyższa wydajność procesora graficznego ma przekładać się na płynniejszą grafikę podczas grania i streamingu. Pamięć najnowszej generacji ma z kolei umożliwiać szybszy transfer danych i lepszą efektywność energetyczną.Galaxy A27 5G wyposażono również w przedni aparat 12 MP, który rejestruje szerszy zakres jasności i bogatsze kolory.Udoskonalenia wprowadzone do dotychczasowego zestawu funkcji AI sprawiają, że inteligentne rozwiązania mobilne stają się jeszcze bardziej dostępne. Funkcjawith Google obsługuje teraz rozpoznawanie wielu obiektów jednocześnie, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie kilku elementów znajdujących się na obrazie – od ubrań po akcesoria – w jednym kroku. Funkcja pozwala również wirtualnie przymierzać ubrania bezpośrednio z poziomu wyników wyszukiwania, ułatwiając odkrywanie nowych stylizacji z dowolnego miejsca.zapewnia teraz jeszcze bardziej precyzyjne rezultaty, ułatwiając usuwanie niepożądanych elementów ze zdjęcia i uzyskiwanie naturalniej wyglądających efektów edycji. Ponadto funkcjadostępna w aplikacji Dyktafon potrafi teraz tłumaczyć treść równocześnie z jej transkrypcją, dzięki czemu łatwiej jest tworzyć notatki ze spotkań w 22 językach.Bazując na możliwościach Awesome Intelligence zaprezentowanych wcześniej w tym roku, Galaxy A27 5G obsługuje wybór asystentów AI, w tymoraz. Głębsza integracja z większą liczbą natywnych aplikacji Galaxy, w tym z aplikacją Galeria, zapewnia szybszą i bardziej intuicyjną obsługę podczas codziennego korzystania z urządzenia. Galaxy A27 5G obsługuje teraz równieżjako konwersacyjnego agenta urządzenia, umożliwiającego płynne sterowanie ustawieniami i funkcjami za pomocą języka naturalnego.Galaxy A27 5G potwierdza zaangażowanie marki Samsung w zapewnianie długoterminowego wsparcia, oferując do sześciu generacji aktualizacji systemu Android i interfejsu One UI oraz do sześciu lat aktualizacji zabezpieczeń, liczonych od daty globalnej premiery urządzenia.Model Galaxy A27 5G bazuje na platformie Samsung Knox i wykorzystuje sprzętowe zabezpieczenia Knox Vault, dzięki czemu ochrona urządzenia ma być jeszcze łatwiejsza i bardziej intuicyjna.Galaxy A27 5G będzie dostępny od 3 lipca na wybranych rynkach w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej i różowej.