Przełom w nanotechnologii: polski patent otwiera drzwi do elektroniki przyszłości

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali nową, tanią metodę wytwarzania nanografenu bezpośrednio na materiałach niemetalicznych. To przełom. Polska technologia całkowicie eliminuje użycie metali szlachetnych i obniża temperaturę syntezy do 200°C, co otworzy drogę do innowacji w mikroelektronice, medycynie oraz dynamicznie rozwijającym się sektorze AI.

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W skrócie:

Polscy badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyli efektywną kosztowo metodę syntezy nanografenu bezpośrednio na izolatorach i półprzewodnikach.

Proces zachodzi w temperaturze zaledwie 200–220°C, czyli o połowę niższej niż w dotychczasowych technologiach przemysłowych.

Rozwiązanie eliminuje skomplikowany i drogi etap przenoszenia struktur z metali szlachetnych, co zapobiega powstawaniu defektów materiałowych.

Nowa technologia ma ogromny potencjał komercyjny m.in. w optymalizacji układów scalonych dla sztucznej inteligencji oraz w medycynie.

Na czym polega nowa metoda syntezy nanografenu z UJ?

Nanoszenie prekursorów: Prekursory grafenu są aplikowane w warunkach wysokiej próżni bezpośrednio na docelowe powierzchnie materiałów niemetalicznych.

Prekursory grafenu są aplikowane w warunkach wysokiej próżni bezpośrednio na docelowe powierzchnie materiałów niemetalicznych. Obniżona temperatura: Układ jest podgrzewany do temperatury zaledwie 200–220°C. To znacząca poprawa względem stosowanych obecnie 400°C i wyższych.

Układ jest podgrzewany do temperatury zaledwie 200–220°C. To znacząca poprawa względem stosowanych obecnie 400°C i wyższych. Wodór jako katalizator: Środowisko reakcji zostaje poddane działaniu atomowego wodoru, który działa jako selektywny katalizator reakcji powierzchniowych.

Dlaczego polskie odkrycie w produkcji grafenu jest przełomowe?

Gdzie znajdzie zastosowanie nanografen nowej generacji?

Elektronika i układy scalone dla AI: Integracja technologii z elektroniką krzemową pozwala projektować nowe typy tranzystorów. Charakteryzują się one wyższą wydajnością i niższym zapotrzebowaniem na energię, co jest kluczowe w erze ogromnego zapotrzebowania na moc obliczeniową sztucznej inteligencji.

Integracja technologii z elektroniką krzemową pozwala projektować nowe typy tranzystorów. Charakteryzują się one wyższą wydajnością i niższym zapotrzebowaniem na energię, co jest kluczowe w erze ogromnego zapotrzebowania na moc obliczeniową sztucznej inteligencji. Optoelektronika: Nanografeny mogą pełnić funkcję materiałów absorbujących lub emitujących światło o określonej długości fali, a także działać jako molekularne przełączniki optyczne.

Nanografeny mogą pełnić funkcję materiałów absorbujących lub emitujących światło o określonej długości fali, a także działać jako molekularne przełączniki optyczne. Detektory cząstek (Medycyna i Farmakologia): Odpowiednio zaprojektowany materiał może selektywnie wiązać cząsteczki. Przez monitorowanie zmian przewodnictwa możliwe staje się wykrywanie stężeń na poziomie pojedynczych cząstek, co przyda się w diagnostyce medycznej oraz laboratoriach produkcyjnych.

Jakie są perspektywy komercjalizacji polskiego odkrycia?

Dotychczasowe metody przemysłowe wymagały syntezy układów nanografenowych na metalach szlachetnych, skąd dopiero przenoszono je na właściwe podłoża docelowe. Były to operacje wysoce energochłonne, kosztowne, a głównym wyzwaniem pozostawał sam transfer uzyskanych struktur z jednego materiału na drugi.Opracowana przez polskich badaczy metoda całkowicie zmienia reguły gry. Cały proces opiera się na trzech kluczowych krokach:W wyniku tych procesów prekursory przekształcają się w uporządkowane struktury – nanowstążki i płatki grafenowe – bez ryzyka powstawania zanieczyszczeń na podłożu.Główną barierą technologiczną, z którą przemysł borykał się od lat, była konieczność fizycznego przenoszenia nanopowłok. Polska metoda pozwala bezpośrednio pokrywać powierzchnie półprzewodników, izolatorów oraz materiałów krzemowych. Co niezwykle istotne z punktu widzenia wdrożenia, nowa metoda nie wymaga rewolucji w parkach maszynowych przedsiębiorstw.– wyjaśnia dr inż. Rafał Zuzak z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii UJ, współtwórca nowej metody.Największą zaletą struktury nanografenowej jest silna zależność jej właściwości od kształtu i budowy atomowej. Dzięki nowej metodzie możliwe jest syntezowanie nanostruktur o precyzyjnie określonych cechach. Eksperci wskazują na kluczowe obszary komercjalizacji:– uzupełnia współtwórca opracowanej metody, dr hab. Szymon Godlewski, prof. UJ.Opracowane przez krakowskich naukowców rozwiązanie zostało już objęte. Obecnie technologia znajduje się na etapie intensywnych badań rozwojowych, których celem jest potwierdzenie możliwości skalowania procesu i dostosowanie go do bezpośrednich wymagań linii produkcyjnych. Za transfer technologii do biznesu odpowiada Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.– mówi dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, dyrektorka CTT CITTRU, UJ.