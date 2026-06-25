Schrony w Polsce. Dlaczego same inwestycje nie wystarczą?

Czy miliardy złotych przeznaczone na schrony i obiekty ochrony ludności wystarczą, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców? Zdaniem ekspertów odpowiedź na to pytanie brzmi "nie", jeśli za inwestycjami nie pójdą odpowiednie procedury i model zarządzania. Samorządy stoją dziś przed jednym z największych wyzwań od lat – muszą nie tylko budować nową infrastrukturę, lecz także stworzyć lokalne systemy odporności gotowe do działania w sytuacjach kryzysowych.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego sam schron nie gwarantuje bezpieczeństwa mieszkańców?

Czym są inwestycje dual-use i jaką rolę mają pełnić w systemie ochrony ludności?

Jakie wyzwania organizacyjne i prawne stoją dziś przed samorządami?

Dlaczego model zarządzania może być ważniejszy niż sama budowa nowych obiektów?

Bezpieczeństwo przestało być domeną wyłącznie państwa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schron Rośnie znaczenie inwestycji typu dual-use, czyli obiektów, które na co dzień służą mieszkańcom, a w sytuacjach kryzysowych mogą wspierać mechanizm ochrony ludności

Przez ponad 30 lat praktycznie nie zajmowaliśmy się budowaniem systemów ochrony ludności w takiej skali. Dziś uczymy się tego od nowa. Dlatego równolegle z realizacją inwestycji musimy tworzyć standardy działania i dobre praktyki. To nie jest wyłącznie wyzwanie budowlane. W równym stopniu dotyczy ono prawa, organizacji i sposobu zarządzania - mówi mec. Michał Liżewski, partner kancelarii LEGALLY.SMART, specjalista z zakresu zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Najpierw strategia, później inwestycje

Największym ryzykiem nie jest dziś brak pieniędzy, ale wydanie miliardów złotych bez stworzenia modelu zarządzania nową infrastrukturą. Schron można wybudować stosunkowo szybko. Znacznie trudniej zbudować procedury, kompetencje i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie - podkreśla mec. Liżewski.

Samorządy muszą budować własne systemy odporności

Zbyt często koncentrujemy się na samym obiekcie, podczas gdy równie ważne jest to, co wydarzy się później. Kto będzie odpowiadał za utrzymanie infrastruktury? Kto podejmie decyzje w sytuacji kryzysowej? Inwestycja dual-use musi mieć swojego gospodarza. W przeciwnym razie za kilka lat możemy mieć nowoczesne obiekty, ale bez przygotowanego modelu ich wykorzystania.



Dlatego samorządy powinny myśleć nie o pojedynczych schronach, lecz o budowie własnego systemu odporności - wskazuje mec. Michał Liżewski.