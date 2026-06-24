Strach przed utratą pracy - dlaczego tylko 22% pracowników na świecie czuje się bezpiecznie?

Choć bezrobocie w wielu krajach jest niskie, tylko 22% pracowników na świecie czuje się bezpiecznie na swoim stanowisku. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i optymalizacja procesów - to główne czynniki, które sprawiają, że pracownicy na całym świecie obawiają się o swoją przyszłość zawodową. Eksperci podkreślają, że bezpieczeństwo zatrudnienia przestało być jedynie miarą nastrojów pracowników - stało się kluczowym elementem strategii biznesowej. Firmy, które łączą szczerą komunikację z inwestowaniem w umiejętności zespołu, budują organizacje odporne na rynkowe zawirowania. Dowiedz się, jakie działania mogą pomóc pracodawcom w odpowiedzi na rosnącą niepewność.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego tylko 22% pracowników na świecie i zaledwie 21% w Polsce czuje się bezpiecznie na swoim stanowisku, pomimo niskiego bezrobocia.

Jakie czynniki wpływają na poczucie niepewności zatrudnienia.

Dlaczego pracownicy pewni swojego zatrudnienia są bardziej zaangażowani, lojalni i produktywni.

Jakie branże w Polsce i na świecie dają największe poczucie stabilności, a które są postrzegane jako najbardziej zagrożone.

W jaki sposób wiek, wielkość firmy i rodzaj wykonywanej pracy wpływają na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Jakie działania mogą pomóc firmom w budowaniu stabilności i zaufania wśród pracowników.

Stabilność zatrudnienia stała się jednym z największych wyzwań współczesnego rynku pracy. Strach przed likwidacją etatu może wynikać ze strukturalnych problemów danej gospodarki, ale też z dynamiki zmian: automatyzacji, wdrażania sztucznej inteligencji oraz optymalizacji procesów. W takich warunkach najbardziej zagrożeni czują się pracownicy wykonujący powtarzalne zadania. Wpływ na to ma także gorączka AI, która przekształca dziś zauważalnie pracę na poziomie pojedynczych zadań. Dla nowoczesnych działów HR to jasny sygnał, by wzmacniać poczucie stabilności. Rolą pracodawców jest otwarta komunikacja i masowe inwestowanie w upskilling oraz reskilling.



To samo zresztą dotyczy samych pracowników. By utrzymać swoją konkurencyjność na rynku pracy, muszą oni aktualizować swój zestaw kompetencji zawodowych. Kluczowe jest przyjęcie postawy proaktywnej: regularne uczenie się, testowanie nowych narzędzi (w tym AI) i budowanie kompetencji transferowalnych, które można wykorzystać w różnych rolach i branżach. Nie chodzi tylko o reagowanie na zmiany, ale o ich wyprzedzanie i świadome zarządzanie swoją karierą – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Pewność zatrudnienia ma wpływ na produktywność

Bezpieczeństwo zatrudnienia przestało być jedynie miarą nastrojów pracowników – stało się kluczowym elementem strategii biznesowej. Gdy zespół czuje się pewnie w organizacji, rośnie jego zaangażowanie, lojalność i efektywność. Firmy, które łączą szczerą komunikację z inwestowaniem w umiejętności zespołu, budują organizację odporną na rynkowe zawirowania – mówi dr Nela Richardson, główna ekonomistka ADP.

Lepiej być górnikiem w Europie czy Ameryce Południowej?

Globalny rynek pracy mierzy się z paradoksem. Najnowszy raport ADP Research „People at Work 2026” pokazuje, że choć bezrobocie w wielu krajach jest niskie [1], to tylko 22% pracowników na świecie czuje się bezpiecznie na swoim stanowisku. W żadnym z państw objętych badaniem większość pracowników nie ma pewności jutra. To otwiera zupełnie nowy rozdział dla pracodawców. W obliczu rewolucji AI i zmian demograficznych, firmy muszą przedefiniować swoje podejście do talentów. Wygrają te organizacje, które zamiast niepewności zaoferują pracownikom transparentność i jasną ścieżkę rozwoju.W Polsce tylko 21% pracowników uważa, że ich stanowisku pracy nie grozi likwidacja. To jeden z gorszych wyników na świecie, choć w Europie znacznie gorzej wypadają Czechy (12%), Szwecja (18%), czy Holandia (19%). Poczucie zagrożenia jest charakterystyczne dla rozwiniętych gospodarek. Najmniej pewni swojej przyszłości są Japończycy (5%), Koreańczycy (9%), Tajwańczycy (11%). Na drugim biegunie znalazły się gospodarki wschodzące i na etapie rozwoju: Nigeria (38%), Egipt (32%), Indie (30%), Arabia Saudyjska i Turcja (po 29%).Co również typowe, na całym świecie częściej likwidacji stanowiska obawiają się niebieskie kołnierzyki o wysokich kwalifikacjach oraz pracownicy wykonujący powtarzane zadania niż pracownicy umysłowi.Globalne dane zgromadzone w „People at Work 2026” potwierdzają, że poczucie stabilizacji bezpośrednio przekłada się na lojalność i efektywność zespołu. Pracownicy pewni swojego zatrudnienia dwukrotnie rzadziej myślą o zmianie pracodawcy. Co więcej, bezpieczeństwo ma kolosalny wpływ na ich motywację: osoby czujące się bezpiecznie w organizacji są aż sześciokrotnie bardziej zaangażowane i ponad trzykrotnie częściej deklarują wysoką produktywność.Badanie ADP Research pokazuje szereg różnic pomiędzy badanymi regionami. W Europie najbezpieczniej czują się pracownicy ochrony zdrowia (29%), edukacji (26%) oraz technologii instytucji publicznych (po 24%). Najbardziej zagrożone czują się osoby pracujące w rolnictwie i przemyśle wydobywczym (po 17%). Z kolei w Ameryce Łacińskiej przemysł wydobywczy to jeden z pewniejszych sektorów (27%) obok finansów (28%) i nieruchomości (30%).W Ameryce Północnej najbezpieczniej czują się pracownicy z branży budowlanej (39%), informacji (34%) i usług technologicznych (33%), a najwięcej zmartwień mają pracownicy przemysłu wydobywczego (11%). W regionie Azji i Pacyfiku najpewniejszym sektorem wydają się finanse (25%), a najmniej pewnym – horeca (14%). W Afryce i krajach Zatoki najmniej martwią się o przyszłość pracownicy finansów (43%), a najbardziej – rolnictwa (18%).W każdym z badanych rynków najmniej stabilnie czują się pracownicy najmniejszych firm (poniżej 250 zatrudnionych). Większe poczucie bezpieczeństwa mają pracownicy największych organizacji (zatrudniających ponad 1000 osób), z wyjątkiem Ameryki Północnej, gdzie korporacja wydaje się być czynnikiem ryzyka – tam najstabilniej czują się osoby pracujące w średnich firmach (w przedziale 250 - 999 zatrudnionych).Wiek przeważnie nie ma większego wpływu na poczucie stabilności pracy. W Polsce uderza jedna prawidłowość: podczas gdy najmłodsi pracownicy (18-26 lat) czują się najpewniej (25%), to poczucie gwałtownie spada w następnych latach i już tylko 18% osób w wieku 27-39 lat nie lęka się utraty pracy. W Chinach z kolei najbardziej spokojną grupą są pracownicy w wieku 40-54 lata, podczas gdy to osoby najmłodsze mierzą się z największą niepewnością (15%). Podobna sytuacja ma miejsce w Nigerii (43% vs 32%).