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Reklama w internecie, telewizji i w radio w V 2026

2026-06-24 00:30

Reklama w internecie, telewizji i w radio w V 2026

W TV najczęściej można natknąć się na reklamodawców z branży handlowej © pexels

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Allegro dominuje w internecie, Lidl króluje w telewizji, a Media Expert nie ma sobie równych w radiu. Najnowsze dane gemiusAdReal pokazują, jak wyglądał rynek reklamy w Polsce w maju 2026 r. i które marki najskuteczniej walczyły o uwagę odbiorców. Jeden trend pozostaje niezmienny - branża handlowa odpowiada za największą część aktywności reklamowej, zdecydowanie wyprzedzając pozostałe sektory zarówno pod względem zasięgu, jak i liczby kontaktów z reklamą.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które marki były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu?
  • Jaką pozycję na rynku reklamy w Polsce zajmuje branża handlowa?
  • Ile kontaktów reklamowych wygenerowały kampanie online w maju 2026 roku?
  • Jak wyglądały wydatki reklamowe największych marek w telewizji i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W maju 2026 odnotowaliśmy 82,4 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2892 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,8% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Rynek reklamy internetowej
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fot. mat. prasowe

Rynek reklamy internetowej

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online tradycyjnie była branża „Trade”

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Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,4 sekundy (9,7 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w maju 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 57,2%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,8% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 53,5%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (35,4 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w maju wyniósł 43%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,8 sekund, a wskaźnik widoczności kreacji – 56,9%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (7,1 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,6% oraz „Clothing and accessories” (3,9 mld kontaktów reklamowych i SoV – 4,8%).

Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w maju 2026 została marka Allegro.pl, która wygenerowała 5,3 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 81,7% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,9 mld kontaktów i 81,4% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Temu (2,1 mld kontaktów i zasięg na poziomie 77%).
Top reklamodawcy online
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Top reklamodawcy online

Na szczycie zestawienia kolejny raz pojawiło się Allegro.pl

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Ranking TOP 10 marek zamyka Amazon z 0,5 mld kontaktów reklamowych.

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W maju w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 14,8 mld kontaktów reklamowych, docierając do 91,1% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w maju wyniósł dla tej branży 22,7%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 20,6 sekundy.
Rynek reklamy telewizyjnej
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Rynek reklamy telewizyjnej

W maju telewizji najczęściej reklamowała się branża „Trade”.

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Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (10,7 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 16,4% oraz 90,2% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (9,8 mld kontaktów reklamowych, SoV – 15% i zasięg – 90,5%).

Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w maju była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,3% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Rossmann (1,6 mld kontaktów reklamowych i 84,6% zasięgu), natomiast na trzecim – Media Expert (1,4 mld kontaktów i 83,3% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Erste Bank z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 79% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
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Top reklamodawcy TV

Na reklamę w telewizji dużo stawiają Lidl, Rossmann i Media Expert

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Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,5%. Na drugim miejscu był Rossmann, z udziałem na poziomie 2,8%. Trzecie miejsce należało do marki Media Expert z udziałem 2,5%.
Wydatki na reklamę TV
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Wydatki na reklamę TV

Najwięcej na reklamę TV wydały Lidl, Rossmann i Media Expert

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RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w maju była branża „Trade” (9,2 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,2 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,3 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
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Rynek reklamy radiowej

W radio słychać najczęściej było reklamodawców z branży handlowej

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Top reklamodawcy radiowi


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w maju 2026 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,9% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,9 mld kontaktów reklamowych, 81,4% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,5 mld kontaktów, 80,2% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka mebeVit (0,3 mld kontaktów i 71,9% zasięgu).
Top reklamodawcy w radio
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Top reklamodawcy w radio

Na antenie radiowej najczęściej emitowano reklamy Media Expert i RTV Euro AGD

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Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w maju marka Media Expert (12,3%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,9%) oraz Lidl (2,4%).
Wydatki na reklamę radiową
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Wydatki na reklamę radiową

Najbardziej pokaźny budżet na reklamę w radiu zarezerwowała sieć Media Expert

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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