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Jakie kompetencje warto rozwijać w IT? Liderzy wskazują faworytów

2026-06-24 00:20

Jakie kompetencje warto rozwijać w IT? Liderzy wskazują faworytów

Kariera w branży IT © pexels

Jeszcze kilka lat temu programowanie było symbolem kariery w IT. Dziś na pierwszy plan wysuwa się cyberbezpieczeństwo. Jak wynika z najnowszego raportu „CIO 2026 Outlook”, najbardziej poszukiwani przez organizacje na całym świecie są właśnie specjaliści dbający o bezpieczeństwo danych i systemów. Równocześnie rośnie znaczenie sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej oraz kompetencji miękkich, które coraz częściej decydują o sukcesie zawodowym w branży technologicznej.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie kompetencje są dziś najbardziej pożądane w branży IT?
  • Dlaczego cyberbezpieczeństwo stało się priorytetem dla firm na całym świecie?
  • W jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia role i stanowiska w IT?
  • Jakie rady dla przyszłych liderów technologii mają obecni szefowie IT?

Liderzy IT na świecie wskazali listę najważniejszych kompetencji w IT. Zdecydowanym numerem jeden jest cyberbezpieczeństwo, o którym mówi 46% badanych. Kolejne miejsca zajmują AI i uczenie maszynowe (37%), umiejętności w zakresie chmury obliczeniowej (31%), a także współpraca i praca w zespole (22%).

Szefowie IT mówią także o programowaniu (22%), DevOps (20%), adaptacji i ciągłym uczeniu się (17%), rozwiązywaniu problemów (16%).
Kariera w branży IT
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fot. pexels

Kariera w branży IT

Osoby planujące karierę w IT nie powinny koncentrować się wyłącznie na nauce programowania


Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z fundamentów funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Jeszcze niedawno było postrzegane jako wyspecjalizowany obszar techniczny, którym zajmowały się głównie banki, firmy technologiczne czy operatorzy telekomunikacyjni. Obecnie jest to temat obecny na poziomie zarządów niemal każdej większej organizacji.

W świecie, w którym większość procesów biznesowych jest cyfrowa, bezpieczeństwo danych i systemów przestaje być kwestią techniczną, a staje się elementem strategii biznesowej – mówi Paweł Łopatka, dyrektor Experis Polska.

Łopatka podkreśla również, że polski rynek dysponuje bardzo dobrze wykształconymi specjalistami IT, którzy od lat pracują dla globalnych organizacji i realizują projekty dla klientów z całego świata. W obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja czy architektura chmurowa mamy wielu ekspertów światowej klasy.
Problem polega jednak na tym, że zapotrzebowanie rośnie szybciej niż liczba dostępnych kandydatów - mówi.

Ewolucja ról technologicznych i kompetencji w erze AI


Sztuczna inteligencja nie eliminuje tradycyjnych ról IT, lecz je przekształca. Badane firmy opowiedziały o tym, jak zmieniają stanowiska pracy, aby dostosować się do nowych realiów. Najwięcej z nich włącza kompetencje związane z AI do istniejących ról (53%). Blisko połowa (45%) łączy w ramach jednego stanowiska wiedzę technologiczną z myśleniem strategicznym (np. analityk biznesowy ds. sztucznej inteligencji), a 39% zwiększa wszechstronność ról. Blisko co trzecia firma (31%) tworzy zupełnie nowe stanowiska.

Dodatkowo, Experis zapytał liderów IT jakie sposoby zdobywania wiedzy technologicznej są według nich najskuteczniejsze. Blisko połowa badanych (48%) wskazuje na naukę przez doświadczenie zawodowe, a 44% wspomina o programach szkoleniowych prowadzonych przez pracodawcę.
Firmy nie poszukują już wyłącznie osób posiadających wiedzę techniczną. Coraz częściej oczekują ekspertów, którzy rozumieją biznes, potrafią współpracować z różnymi działami organizacji oraz przełożyć technologię na konkretne korzyści dla firmy. |

Szczególnie widoczne jest to w obszarach związanych z AI, gdzie sama znajomość narzędzi nie wystarcza. Kluczowa staje się umiejętność identyfikowania procesów, które można usprawnić, oraz oceny ryzyka związanego z wdrażaniem nowych technologii – mówi Paweł Łopatka.

Rady dla przyszłych szefów IT


Szefowie IT podzielili się także radami skierowanymi do młodych pracowników, którzy sami marzą o osiągnięciu najwyższych szczebli kariery. Kluczem do sukcesu jest ciągłe uczenie się (27%), rozwój umiejętności biznesowych, przywódczych, zarządzania (22%), a także umiejętności miękkich, zwłaszcza komunikacji (20%).

Liczy się także śledzenie trendów branżowych, elastyczność, otwartość, budowanie dobrych relacji, networking, myślenie strategiczne i ciężka praca.
Cyberbezpieczeństwo to nie jest rynek dostępny wyłącznie dla doświadczonych ekspertów. Coraz więcej młodych ludzi rozpoczyna karierę właśnie w obszarach związanych z bezpieczeństwem, analizą danych czy sztuczną inteligencją. Organizacje coraz częściej inwestują w programy rozwojowe i szkoleniowe, ponieważ zdają sobie sprawę, że część kompetencji przyszłości trzeba po prostu wykształcić wewnątrz firmy - mówi szef Experis Polska.

Dodaje również, że znaczenie sztucznej inteligencji będzie najprawdopodobniej rosło, ale nie będzie równoznaczne z końcem kariery dla specjalistów IT. Przeciwnie - AI będzie automatyzować część powtarzalnych zadań, zwiększając jednocześnie zapotrzebowanie na osoby odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań, zarządzanie danymi, bezpieczeństwo, nadzór nad algorytmami oraz integrację technologii z procesami biznesowymi. Dlatego młodym osobom planującym karierę w IT doradzałbym, aby nie koncentrowały się wyłącznie na nauce programowania.

Warto rozwijać wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, danych, sztucznej inteligencji, architektury chmurowej oraz automatyzacji procesów. Równie ważne będą jednak kompetencje, których nie zastąpi żadna technologia, czyli umiejętność współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji – podsumowuje Paweł Łopatka.

O raporcie:
Raport powstał na grupie 1 930 liderów technologicznych wysokiego szczebla, w tym 646 członków najwyższej kadry zarządzającej (C‑level) w obszarze technologii. Badani reprezentowali 12 rynków: Francję, Niemcy, Włochy, Izrael, Holandię, Norwegię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię, Kanadę, USA.

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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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