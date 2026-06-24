Jakie kompetencje warto rozwijać w IT? Liderzy wskazują faworytów

Jeszcze kilka lat temu programowanie było symbolem kariery w IT. Dziś na pierwszy plan wysuwa się cyberbezpieczeństwo. Jak wynika z najnowszego raportu „CIO 2026 Outlook”, najbardziej poszukiwani przez organizacje na całym świecie są właśnie specjaliści dbający o bezpieczeństwo danych i systemów. Równocześnie rośnie znaczenie sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej oraz kompetencji miękkich, które coraz częściej decydują o sukcesie zawodowym w branży technologicznej.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kompetencje są dziś najbardziej pożądane w branży IT?

Dlaczego cyberbezpieczeństwo stało się priorytetem dla firm na całym świecie?

W jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia role i stanowiska w IT?

Jakie rady dla przyszłych liderów technologii mają obecni szefowie IT?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Kariera w branży IT Osoby planujące karierę w IT nie powinny koncentrować się wyłącznie na nauce programowania

Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z fundamentów funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Jeszcze niedawno było postrzegane jako wyspecjalizowany obszar techniczny, którym zajmowały się głównie banki, firmy technologiczne czy operatorzy telekomunikacyjni. Obecnie jest to temat obecny na poziomie zarządów niemal każdej większej organizacji.



W świecie, w którym większość procesów biznesowych jest cyfrowa, bezpieczeństwo danych i systemów przestaje być kwestią techniczną, a staje się elementem strategii biznesowej – mówi Paweł Łopatka, dyrektor Experis Polska.

Problem polega jednak na tym, że zapotrzebowanie rośnie szybciej niż liczba dostępnych kandydatów - mówi.

Ewolucja ról technologicznych i kompetencji w erze AI

Firmy nie poszukują już wyłącznie osób posiadających wiedzę techniczną. Coraz częściej oczekują ekspertów, którzy rozumieją biznes, potrafią współpracować z różnymi działami organizacji oraz przełożyć technologię na konkretne korzyści dla firmy. |



Szczególnie widoczne jest to w obszarach związanych z AI, gdzie sama znajomość narzędzi nie wystarcza. Kluczowa staje się umiejętność identyfikowania procesów, które można usprawnić, oraz oceny ryzyka związanego z wdrażaniem nowych technologii – mówi Paweł Łopatka.



Rady dla przyszłych szefów IT

Cyberbezpieczeństwo to nie jest rynek dostępny wyłącznie dla doświadczonych ekspertów. Coraz więcej młodych ludzi rozpoczyna karierę właśnie w obszarach związanych z bezpieczeństwem, analizą danych czy sztuczną inteligencją. Organizacje coraz częściej inwestują w programy rozwojowe i szkoleniowe, ponieważ zdają sobie sprawę, że część kompetencji przyszłości trzeba po prostu wykształcić wewnątrz firmy - mówi szef Experis Polska.



Warto rozwijać wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, danych, sztucznej inteligencji, architektury chmurowej oraz automatyzacji procesów. Równie ważne będą jednak kompetencje, których nie zastąpi żadna technologia, czyli umiejętność współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji – podsumowuje Paweł Łopatka.