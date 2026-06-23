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Pancerny smartfon może być smukły. HAMMER prezentuje linię VENTUS

2026-06-23 09:17

Pancerny smartfon może być smukły. HAMMER prezentuje linię VENTUS

HAMMER VENTUS debiutuje na polskim rynku © fot. mat. prasowe

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Pancerna wytrzymałość nie musi oznaczać masywnej obudowy?Nowa linia HAMMER VENTUS ma ambicje pokazać, że odporne urządzenia mogą być jednocześnie smukłe, nowoczesne i wyposażone w zaawansowane technologie. Smartfon z ekranem AMOLED 120 Hz i kamerą noktowizyjną oraz dwa inteligentne zegarki z GPS i funkcjami monitorowania zdrowia mają odpowiadać na potrzeby użytkowników, którzy oczekują zarówno trwałości, jak i codziennej wygody.

Przeczytaj także: HAMMER BLADE 4: pancerny smartfon z termometrem i do zdjęć pod wodą


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie parametry oferuje pancerny smartfon HAMMER VENTUS 5G?
  • Co wyróżnia linię VENTUS na tle dotychczasowych urządzeń HAMMER?
  • Jakie funkcje oferują smartwatche HAMMER WATCH VENTUS i VENTUS PRO?
  • Kiedy odbędzie się premiera nowej linii urządzeń HAMMER?


Smartfon HAMMER VENTUS 5G zaoferuje odporność IP69, zgodność ze standardem MIL-STD-810H oraz szkło SCHOTT Xensation® Up. Mimo wzmocnionej konstrukcji smartfon ma poręczną obudowę o grubości zaledwie 8,2 mm. W zestawie znajdzie się także autorskie etui z technologią BumpAIR i certyfikatem militarnym, chroniące narożniki podczas upadków.
HAMMER VENTUS
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS

Linia VENTUS to nowy kierunek w rozwoju marki, łączący charakterystyczną dla HAMMERA odporność ze smuklejszym designem i funkcjami dla osób aktywnych

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AMOLED 120 Hz, 5G i kamera noktowizyjna


Model wyposażono w 6,77-calowy ekran AMOLED 120 Hz o jasności do 4500 nitów, procesor MediaTek Dimensity 7100, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazły się też aparat 108 Mpx, kamera noktowizyjna 8 Mpx, aparat przedni 32 Mpx, 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC.
HAMMER VENTUS 5G otrzyma węglowo-krzemową baterię 5000 mAh z ładowaniem 45 W i ładowaniem zwrotnym 10 W. Smartfon będzie pracował pod kontrolą systemu Android™ 16.
HAMMER VENTUS - aparat
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS - aparat

Urządzenie wyposażono w aparat 108 Mpx, kamerę noktowizyjną 8 Mpx oraz aparat przedni 32 Mpx

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Linia VENTUS także na nadgarstku


Razem ze smartfonem premierę będą miały dwa nowe smartwatche: HAMMER WATCH VENTUS oraz HAMMER WATCH VENTUS PRO. Pierwszy z nich zaoferuje aluminiową kopertę, ekran AMOLED 1,32”, wodoodporność 5 ATM, GPS, tryby sportowe ze wsparciem AI, baterię 300 mAh oraz dwa paski w zestawie.

HAMMER WATCH VENTUS PRO doda większy ekran AMOLED 1,43”, dwuzakresowy GPS, mapy offline, odporność 5 ATM i MIL-STD-810H, szkło Panda Glass, rozmowy Bluetooth, 2 GB pamięci oraz baterię 370 mAh. Zegarek będzie współpracował z HAMMER App i pozwoli monitorować parametry snu, zdrowia oraz aktywności.
HAMMER VENTUS - etui
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fot. mat. prasowe

HAMMER VENTUS - etui

W zestawie znajdzie się także autorskie etui chroniące narożniki podczas upadków

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Premiera zaplanowana na 28 lipca wprowadzi do portfolio HAMMERA nową linię urządzeń, które mają łączyć pancerną wytrzymałość z lżejszą, bardziej elegancką formą.

Przeczytaj także: Smartfon HAMMER Construction z dalmierzem laserowym Smartfon HAMMER Construction z dalmierzem laserowym

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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