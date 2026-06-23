Pancerny smartfon może być smukły. HAMMER prezentuje linię VENTUS
2026-06-23 09:17
HAMMER VENTUS debiutuje na polskim rynku © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: HAMMER BLADE 4: pancerny smartfon z termometrem i do zdjęć pod wodą
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie parametry oferuje pancerny smartfon HAMMER VENTUS 5G?
- Co wyróżnia linię VENTUS na tle dotychczasowych urządzeń HAMMER?
- Jakie funkcje oferują smartwatche HAMMER WATCH VENTUS i VENTUS PRO?
- Kiedy odbędzie się premiera nowej linii urządzeń HAMMER?
Smartfon HAMMER VENTUS 5G zaoferuje odporność IP69, zgodność ze standardem MIL-STD-810H oraz szkło SCHOTT Xensation® Up. Mimo wzmocnionej konstrukcji smartfon ma poręczną obudowę o grubości zaledwie 8,2 mm. W zestawie znajdzie się także autorskie etui z technologią BumpAIR i certyfikatem militarnym, chroniące narożniki podczas upadków.
HAMMER VENTUS
AMOLED 120 Hz, 5G i kamera noktowizyjna
Model wyposażono w 6,77-calowy ekran AMOLED 120 Hz o jasności do 4500 nitów, procesor MediaTek Dimensity 7100, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazły się też aparat 108 Mpx, kamera noktowizyjna 8 Mpx, aparat przedni 32 Mpx, 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC.
HAMMER VENTUS 5G otrzyma węglowo-krzemową baterię 5000 mAh z ładowaniem 45 W i ładowaniem zwrotnym 10 W. Smartfon będzie pracował pod kontrolą systemu Android™ 16.
HAMMER VENTUS - aparat
Linia VENTUS także na nadgarstku
Razem ze smartfonem premierę będą miały dwa nowe smartwatche: HAMMER WATCH VENTUS oraz HAMMER WATCH VENTUS PRO. Pierwszy z nich zaoferuje aluminiową kopertę, ekran AMOLED 1,32”, wodoodporność 5 ATM, GPS, tryby sportowe ze wsparciem AI, baterię 300 mAh oraz dwa paski w zestawie.
HAMMER WATCH VENTUS PRO doda większy ekran AMOLED 1,43”, dwuzakresowy GPS, mapy offline, odporność 5 ATM i MIL-STD-810H, szkło Panda Glass, rozmowy Bluetooth, 2 GB pamięci oraz baterię 370 mAh. Zegarek będzie współpracował z HAMMER App i pozwoli monitorować parametry snu, zdrowia oraz aktywności.
HAMMER VENTUS - etui
Premiera zaplanowana na 28 lipca wprowadzi do portfolio HAMMERA nową linię urządzeń, które mają łączyć pancerną wytrzymałość z lżejszą, bardziej elegancką formą.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Pancerny smartfon może być smukły. HAMMER prezentuje linię VENTUS
-
Paczka do UK po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej?
-
Dzień Ojca 2026. Polscy ojcowie starsi i bardziej zaangażowani w wychowanie dzieci wychowanie
-
EY: Polska gospodarka rośnie najszybciej w Europie, ale 2027 r. przyniesie wyhamowanie