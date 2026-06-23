Pancerny smartfon może być smukły. HAMMER prezentuje linię VENTUS

Pancerna wytrzymałość nie musi oznaczać masywnej obudowy?Nowa linia HAMMER VENTUS ma ambicje pokazać, że odporne urządzenia mogą być jednocześnie smukłe, nowoczesne i wyposażone w zaawansowane technologie. Smartfon z ekranem AMOLED 120 Hz i kamerą noktowizyjną oraz dwa inteligentne zegarki z GPS i funkcjami monitorowania zdrowia mają odpowiadać na potrzeby użytkowników, którzy oczekują zarówno trwałości, jak i codziennej wygody.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie parametry oferuje pancerny smartfon HAMMER VENTUS 5G?

Co wyróżnia linię VENTUS na tle dotychczasowych urządzeń HAMMER?

Jakie funkcje oferują smartwatche HAMMER WATCH VENTUS i VENTUS PRO?

Kiedy odbędzie się premiera nowej linii urządzeń HAMMER?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HAMMER VENTUS Linia VENTUS to nowy kierunek w rozwoju marki, łączący charakterystyczną dla HAMMERA odporność ze smuklejszym designem i funkcjami dla osób aktywnych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

AMOLED 120 Hz, 5G i kamera noktowizyjna

Linia VENTUS także na nadgarstku

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