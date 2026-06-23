Paczka do UK po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej?

Brexit miał zatrzymać swobodny przepływ towarów, ale po dekadzie od referendum okazuje się, że duży biznes poradził sobie z nową rzeczywistością co najmniej dobrze. Polski eksport do Wielkiej Brytanii rośnie, a firmy nadal skutecznie sprzedają swoje produkty na Wyspy. Sprawy mają się zgoła inaczej w przypadku prywatnych paczek między Polską a UK, które w zasadzie niemal zniknęły. Dane pokazują, że największą cenę za nowe zasady zapłacili nie eksporterzy, lecz zwykli nadawcy i mały handel.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienił się handel Polski z Wielką Brytanią przez 10 lat od referendum brexitowego?

Dlaczego liczba prywatnych paczek między Polską a UK spadła o ponad 80 proc.?

Jak Brexit wpłynął na ceny i czas dostarczania przesyłek do Wielkiej Brytanii?



Polski eksport do Wielkiej Brytanii nie tylko przetrwał, ale urósł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wymiana handlowa Polski i Wielkiej Brytanii 2016-2025 Od 2016 r. do 2025 r. eksport z Polski do Wielkiej Brytanii wzrósł z 13,6 mld USD do 21 mld USD Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Które branże wygrały, a które straciły na Brexicie?

Duży biznes sobie poradził. Prywatne paczki już nie

Paczka do Anglii to nie jest prosta sprawa?

Przed Brexitem wystarczyło wpisać »prezent«, a paczka szybko i bez problemów docierała do odbiorcy w UK lub z UK do adresata w Polsce – komentuje Katarzyna Maziak z Przesyłarka.pl.



Koszty wysyłki mocno wzrosły

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny paczek Najtańsza paczka 5 kg z Polski do Wielkiej Brytanii kosztowała w 2019 roku £15,19, w 2025 roku było to już £22,49 Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Po Brexicie na paczkę czekamy dłużej

Co dziś najczęściej wysyłamy między Polską a Wielką Brytanią?

10 lat po referendum: dwa różne oblicza Brexitu

Z perspektywy dużego handlu Polska poradziła sobie z Brexitem bardzo dobrze, a nawet znakomicie. Eksport z Polski do Wielkiej Brytanii wzrósł z 13,6 mld USD w 2016 roku do 21 mld USD w 2025 roku.Jednocześnie import z UK do Polski nie rósł już tak dynamicznie: z 5,2 mld USD w 2016 roku do 8,6 mld USD w 2025 roku. W efekcie Polska utrzymuje wysoką nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią. Sprzedajemy do UK towary o wartości ponad 2,5 razy większej niż sprowadzamy z Wielkiej Brytanii.Najmocniej na brytyjskim rynku trzymają się duże kategorie eksportowe: maszyny, elektronika, sprzęt transportowy, części samochodowe, produkty spożywcze i produkty pochodzenia zwierzęcego.Najbardziej ucierpiały natomiast takie towary jak szkło, ceramika, kamień, obuwie, ubrania oraz meble i wyroby drewniane.Ale za dobrymi danymi makro kryje się też druga strona Brexitu: codzienne paczki, drobny handel i wysyłki rodzinne.Według danych Przesyłarka.pl po wejściu w życie nowych zasad celnych liczba przesyłek między Polską a Wielką Brytanią gwałtownie spadła.Przyjmując liczbę paczek w 2019 roku za poziom 100, wolumen przesyłek w 2021 roku wyniósł już tylko 12,7. W 2025 roku nadal było to zaledwie 18,4 punktu. Oznacza to, że mimo częściowej odbudowy rynek paczek kurierskich między osobami prywatnymi pozostaje o ponad 80 proc. mniejszy niż przed Brexitem.Zmienił się też poziom skomplikowania wysyłki prywatnej paczki z i do UK. Przed Brexitem paczka do Anglii była dla wielu osób niemal tak prosta jak przesyłka krajowa.Po 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania stała się dla Unii Europejskiej państwem trzecim. Oznacza to konieczność przygotowania deklaracji celnych, wpisywania kodów taryf celnych, dokładnego opisywania zawartości paczek oraz wskazywania wartości wysyłanych towarów.Dodatkowo, jeśli paczka wysyłana jest jako prezent, a jej wartość przekroczy 39 funtów, odbiorca może zostać zobowiązany do opłacenia VAT-u oraz należności celnych.Wzrosły również ceny. Najtańsza paczka o wadze 5 kg z Polski do Wielkiej Brytanii kosztowała w 2019 roku 15,19 funta, w 2021 roku 19,99 funta, a w 2025 roku już 22,49 funta.Jeszcze większy wzrost widać przy cięższych przesyłkach. W przypadku paczki 30 kg cena wzrosła z 19,49 funta w 2019 roku do 37,89 funta w 2025 roku.Podobny trend obserwowany jest także w przesyłkach z Wielkiej Brytanii do Polski.Do tego doszedł dłuższy czas transportu. Przed Brexitem standardowa przesyłka drogowa między Polską a Wielką Brytanią docierała zwykle w ciągu 3–4 dni roboczych.Po Brexicie średni czas doręczenia wydłużył się do około 5–6 dni roboczych i nie wrócił już do wcześniejszego poziomu.Zmieniła się także zawartość paczek. W przesyłkach obsługiwanych przez Przesyłarka.pl dominują dziś towary wysyłane między osobami prywatnymi, takie jak odzież, obuwie, tekstylia, żywność, kosmetyki i artykuły dziecięce.Mniejsze znaczenie mają kategorie bardziej specjalistyczne, takie jak elektronika, AGD czy części samochodowe. W efekcie sektor wysyłki B2C skurczył się jeszcze bardziej niż segment C2C.Wniosek po 10 latach od referendum jest prosty: Brexit nie zatrzymał handlu między Polską a Wielką Brytanią. Duży biznes dostosował się do nowych reguł i nadal skutecznie sprzedaje na Wyspy.Największą cenę zapłaciły jednak mniejsze firmy, drobny e-commerce i zwykli nadawcy, dla których paczka do Anglii przestała być prostą usługą kurierską, a stała się procesem logistyczno-celnym.