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Paczka do UK po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej?

2026-06-23 00:20

Paczka do UK po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej?

Paczka do Anglii po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej? © pexels

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Brexit miał zatrzymać swobodny przepływ towarów, ale po dekadzie od referendum okazuje się, że duży biznes poradził sobie z nową rzeczywistością co najmniej dobrze. Polski eksport do Wielkiej Brytanii rośnie, a firmy nadal skutecznie sprzedają swoje produkty na Wyspy. Sprawy mają się zgoła inaczej w przypadku prywatnych paczek między Polską a UK, które w zasadzie niemal zniknęły. Dane pokazują, że największą cenę za nowe zasady zapłacili nie eksporterzy, lecz zwykli nadawcy i mały handel.

Przeczytaj także: Polski handel z Wielką Brytanią - przetrwał Brexit, nabrał nowej siły


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Polski eksport do Wielkiej Brytanii nie tylko przetrwał, ale urósł


Z perspektywy dużego handlu Polska poradziła sobie z Brexitem bardzo dobrze, a nawet znakomicie. Eksport z Polski do Wielkiej Brytanii wzrósł z 13,6 mld USD w 2016 roku do 21 mld USD w 2025 roku.

Jednocześnie import z UK do Polski nie rósł już tak dynamicznie: z 5,2 mld USD w 2016 roku do 8,6 mld USD w 2025 roku. W efekcie Polska utrzymuje wysoką nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią. Sprzedajemy do UK towary o wartości ponad 2,5 razy większej niż sprowadzamy z Wielkiej Brytanii.
Wymiana handlowa Polski i Wielkiej Brytanii 2016-2025
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fot. mat. prasowe

Wymiana handlowa Polski i Wielkiej Brytanii 2016-2025

Od 2016 r. do 2025 r. eksport z Polski do Wielkiej Brytanii wzrósł z 13,6 mld USD do 21 mld USD

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Które branże wygrały, a które straciły na Brexicie?


Najmocniej na brytyjskim rynku trzymają się duże kategorie eksportowe: maszyny, elektronika, sprzęt transportowy, części samochodowe, produkty spożywcze i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Najbardziej ucierpiały natomiast takie towary jak szkło, ceramika, kamień, obuwie, ubrania oraz meble i wyroby drewniane.
Dane handlowe Polska-UK
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fot. mat. prasowe

Dane handlowe Polska-UK

Polska utrzymuje wysoką nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią

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Duży biznes sobie poradził. Prywatne paczki już nie


Ale za dobrymi danymi makro kryje się też druga strona Brexitu: codzienne paczki, drobny handel i wysyłki rodzinne.

Według danych Przesyłarka.pl po wejściu w życie nowych zasad celnych liczba przesyłek między Polską a Wielką Brytanią gwałtownie spadła.

Przyjmując liczbę paczek w 2019 roku za poziom 100, wolumen przesyłek w 2021 roku wyniósł już tylko 12,7. W 2025 roku nadal było to zaledwie 18,4 punktu. Oznacza to, że mimo częściowej odbudowy rynek paczek kurierskich między osobami prywatnymi pozostaje o ponad 80 proc. mniejszy niż przed Brexitem.
Wolumen przesyłek PL-UK-PL
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fot. mat. prasowe

Wolumen przesyłek PL-UK-PL

Rynek paczek kurierskich między osobami prywatnymi pozostaje o ponad 80% mniejszy niż przed Brexitem

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Paczka do Anglii to nie jest prosta sprawa?


Zmienił się też poziom skomplikowania wysyłki prywatnej paczki z i do UK. Przed Brexitem paczka do Anglii była dla wielu osób niemal tak prosta jak przesyłka krajowa.

Po 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania stała się dla Unii Europejskiej państwem trzecim. Oznacza to konieczność przygotowania deklaracji celnych, wpisywania kodów taryf celnych, dokładnego opisywania zawartości paczek oraz wskazywania wartości wysyłanych towarów.

Dodatkowo, jeśli paczka wysyłana jest jako prezent, a jej wartość przekroczy 39 funtów, odbiorca może zostać zobowiązany do opłacenia VAT-u oraz należności celnych.
Przed Brexitem wystarczyło wpisać »prezent«, a paczka szybko i bez problemów docierała do odbiorcy w UK lub z UK do adresata w Polsce – komentuje Katarzyna Maziak z Przesyłarka.pl.

Koszty wysyłki mocno wzrosły


Wzrosły również ceny. Najtańsza paczka o wadze 5 kg z Polski do Wielkiej Brytanii kosztowała w 2019 roku 15,19 funta, w 2021 roku 19,99 funta, a w 2025 roku już 22,49 funta.

Jeszcze większy wzrost widać przy cięższych przesyłkach. W przypadku paczki 30 kg cena wzrosła z 19,49 funta w 2019 roku do 37,89 funta w 2025 roku.

Podobny trend obserwowany jest także w przesyłkach z Wielkiej Brytanii do Polski.
Ceny paczek
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fot. mat. prasowe

Ceny paczek

Najtańsza paczka 5 kg z Polski do Wielkiej Brytanii kosztowała w 2019 roku £15,19, w 2025 roku było to już £22,49

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Po Brexicie na paczkę czekamy dłużej


Do tego doszedł dłuższy czas transportu. Przed Brexitem standardowa przesyłka drogowa między Polską a Wielką Brytanią docierała zwykle w ciągu 3–4 dni roboczych.

Po Brexicie średni czas doręczenia wydłużył się do około 5–6 dni roboczych i nie wrócił już do wcześniejszego poziomu.
Średni czas transportu paczki
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fot. mat. prasowe

Średni czas transportu paczki

Po Brexicie średni czas doręczenia wydłużył się do około 5-6 dni roboczych

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Co dziś najczęściej wysyłamy między Polską a Wielką Brytanią?


Zmieniła się także zawartość paczek. W przesyłkach obsługiwanych przez Przesyłarka.pl dominują dziś towary wysyłane między osobami prywatnymi, takie jak odzież, obuwie, tekstylia, żywność, kosmetyki i artykuły dziecięce.

Mniejsze znaczenie mają kategorie bardziej specjalistyczne, takie jak elektronika, AGD czy części samochodowe. W efekcie sektor wysyłki B2C skurczył się jeszcze bardziej niż segment C2C.

10 lat po referendum: dwa różne oblicza Brexitu


Wniosek po 10 latach od referendum jest prosty: Brexit nie zatrzymał handlu między Polską a Wielką Brytanią. Duży biznes dostosował się do nowych reguł i nadal skutecznie sprzedaje na Wyspy.

Największą cenę zapłaciły jednak mniejsze firmy, drobny e-commerce i zwykli nadawcy, dla których paczka do Anglii przestała być prostą usługą kurierską, a stała się procesem logistyczno-celnym.

Przeczytaj także: Handel z Wielką Brytanią w 2022 r. Jak ułatwić sobie współpracę po Brexicie? Handel z Wielką Brytanią w 2022 r. Jak ułatwić sobie współpracę po Brexicie?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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