Paczka do UK po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej?
2026-06-23 00:20
Paczka do Anglii po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej? © pexels
Przeczytaj także: Polski handel z Wielką Brytanią - przetrwał Brexit, nabrał nowej siły
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak zmienił się handel Polski z Wielką Brytanią przez 10 lat od referendum brexitowego?
- Dlaczego liczba prywatnych paczek między Polską a UK spadła o ponad 80 proc.?
- Jak Brexit wpłynął na ceny i czas dostarczania przesyłek do Wielkiej Brytanii?
Polski eksport do Wielkiej Brytanii nie tylko przetrwał, ale urósł
Z perspektywy dużego handlu Polska poradziła sobie z Brexitem bardzo dobrze, a nawet znakomicie. Eksport z Polski do Wielkiej Brytanii wzrósł z 13,6 mld USD w 2016 roku do 21 mld USD w 2025 roku.
Jednocześnie import z UK do Polski nie rósł już tak dynamicznie: z 5,2 mld USD w 2016 roku do 8,6 mld USD w 2025 roku. W efekcie Polska utrzymuje wysoką nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią. Sprzedajemy do UK towary o wartości ponad 2,5 razy większej niż sprowadzamy z Wielkiej Brytanii.
Wymiana handlowa Polski i Wielkiej Brytanii 2016-2025
Które branże wygrały, a które straciły na Brexicie?
Najmocniej na brytyjskim rynku trzymają się duże kategorie eksportowe: maszyny, elektronika, sprzęt transportowy, części samochodowe, produkty spożywcze i produkty pochodzenia zwierzęcego.
Najbardziej ucierpiały natomiast takie towary jak szkło, ceramika, kamień, obuwie, ubrania oraz meble i wyroby drewniane.
Dane handlowe Polska-UK
Duży biznes sobie poradził. Prywatne paczki już nie
Ale za dobrymi danymi makro kryje się też druga strona Brexitu: codzienne paczki, drobny handel i wysyłki rodzinne.
Według danych Przesyłarka.pl po wejściu w życie nowych zasad celnych liczba przesyłek między Polską a Wielką Brytanią gwałtownie spadła.
Przyjmując liczbę paczek w 2019 roku za poziom 100, wolumen przesyłek w 2021 roku wyniósł już tylko 12,7. W 2025 roku nadal było to zaledwie 18,4 punktu. Oznacza to, że mimo częściowej odbudowy rynek paczek kurierskich między osobami prywatnymi pozostaje o ponad 80 proc. mniejszy niż przed Brexitem.
Wolumen przesyłek PL-UK-PL
Paczka do Anglii to nie jest prosta sprawa?
Zmienił się też poziom skomplikowania wysyłki prywatnej paczki z i do UK. Przed Brexitem paczka do Anglii była dla wielu osób niemal tak prosta jak przesyłka krajowa.
Po 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania stała się dla Unii Europejskiej państwem trzecim. Oznacza to konieczność przygotowania deklaracji celnych, wpisywania kodów taryf celnych, dokładnego opisywania zawartości paczek oraz wskazywania wartości wysyłanych towarów.
Dodatkowo, jeśli paczka wysyłana jest jako prezent, a jej wartość przekroczy 39 funtów, odbiorca może zostać zobowiązany do opłacenia VAT-u oraz należności celnych.
Przed Brexitem wystarczyło wpisać »prezent«, a paczka szybko i bez problemów docierała do odbiorcy w UK lub z UK do adresata w Polsce – komentuje Katarzyna Maziak z Przesyłarka.pl.
Koszty wysyłki mocno wzrosły
Wzrosły również ceny. Najtańsza paczka o wadze 5 kg z Polski do Wielkiej Brytanii kosztowała w 2019 roku 15,19 funta, w 2021 roku 19,99 funta, a w 2025 roku już 22,49 funta.
Jeszcze większy wzrost widać przy cięższych przesyłkach. W przypadku paczki 30 kg cena wzrosła z 19,49 funta w 2019 roku do 37,89 funta w 2025 roku.
Podobny trend obserwowany jest także w przesyłkach z Wielkiej Brytanii do Polski.
Ceny paczek
Po Brexicie na paczkę czekamy dłużej
Do tego doszedł dłuższy czas transportu. Przed Brexitem standardowa przesyłka drogowa między Polską a Wielką Brytanią docierała zwykle w ciągu 3–4 dni roboczych.
Po Brexicie średni czas doręczenia wydłużył się do około 5–6 dni roboczych i nie wrócił już do wcześniejszego poziomu.
Średni czas transportu paczki
Co dziś najczęściej wysyłamy między Polską a Wielką Brytanią?
Zmieniła się także zawartość paczek. W przesyłkach obsługiwanych przez Przesyłarka.pl dominują dziś towary wysyłane między osobami prywatnymi, takie jak odzież, obuwie, tekstylia, żywność, kosmetyki i artykuły dziecięce.
Mniejsze znaczenie mają kategorie bardziej specjalistyczne, takie jak elektronika, AGD czy części samochodowe. W efekcie sektor wysyłki B2C skurczył się jeszcze bardziej niż segment C2C.
10 lat po referendum: dwa różne oblicza Brexitu
Wniosek po 10 latach od referendum jest prosty: Brexit nie zatrzymał handlu między Polską a Wielką Brytanią. Duży biznes dostosował się do nowych reguł i nadal skutecznie sprzedaje na Wyspy.
Największą cenę zapłaciły jednak mniejsze firmy, drobny e-commerce i zwykli nadawcy, dla których paczka do Anglii przestała być prostą usługą kurierską, a stała się procesem logistyczno-celnym.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Paczka do UK po Brexicie. Dlaczego jest drożej, trudniej i wolniej?
-
Dzień Ojca 2026. Polscy ojcowie starsi i bardziej zaangażowani w wychowanie dzieci wychowanie
-
EY: Polska gospodarka rośnie najszybciej w Europie, ale 2027 r. przyniesie wyhamowanie
-
PKB Polski może wzrosnąć o 12 proc. do 2035 r. dzięki AI - raport Banku Światowego