EY: Polska gospodarka rośnie najszybciej w Europie, ale 2027 r. przyniesie wyhamowanie

Polska pozostaje liderem wzrostu gospodarczego w Europie - wynika z najnowszego raportu EY European Economic Outlook. Według prognoz, PKB nad Wisłą wzrośnie w 2026 r. o 3,6%, co jest najwyższym wynikiem wśród dużych gospodarek Starego Kontynentu. Napędzają go silny popyt krajowy i inwestycje współfinansowane z UE, mimo globalnych napięć, w tym konfliktów na Bliskim Wschodzie, które hamują wzrost w całej Europie. EY ostrzega jednak, że 2027 r. przyniesie spowolnienie do 2,8%, a w latach 2028-2029 wzrost osłabi się do 2,3-2,4%.

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W skrócie

Prognozuje się, że tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro spadnie w 2026 r. do 0,5%, po czym zacznie stopniowo rosnąć.

Według oczekiwań EY, inflacja w Polsce wyniesie średnio 3,0% w 2026 r. i 3,4% w 2027 r., a następnie będzie nieznacznie spadać.

Wzrost PKB Polski powinien spowolnić do około 2,8% w 2027 r. oraz 2,3-2,4% w latach 2028–2029.



Konflikt na Bliskim Wschodzie hamuje Europę

Polska liderem wzrostu wśród dużych gospodarek Europy

Inflacja ponownie powyżej celu, ale pod kontrolą, o ile konflikt się ustabilizuje

AI może wzmocnić wzrost, ale Europa pozostaje w tyle

Po 2026 r. wyraźne spowolnienie

Najnowsza edycja raportu EY European Economic Outlook pokazuje, że europejska gospodarka wchodzi w okres spowolnienia, wywołany głównie przez napięcia geopolityczne, wyższe ceny energii i rosnącą presję inflacyjną. Na tym tle Polska wyróżnia się stabilnym wzrostem, wspieranym przez konsumpcję i inwestycje publiczne.Na poziomie europejskim kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje konflikt na Bliskim Wschodzie, który odpowiada za gwałtowny wzrost cen energii (ceny ropy naftowej i gazu w Europie przekroczyły poziom sprzed konfliktu o około 50%), nawozów i żywności. Wyższe ceny paliw już zwiększyły inflację w strefie euro o ponad 1 pkt proc.Ponadto, zakłócenia w transporcie morskim ponownie nasiliły presję na łańcuchy dostaw, a nastroje przedsiębiorców i konsumentów uległy znacznemu pogorszeniu.– mówi dr Marek Rozkrut, Główny Ekonomista EY na Europę i Azję Środkową.Prognozuje się, że tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro spadnie w 2026 r. do 0,5% ze względu na konsekwencje konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz głęboką recesję w Irlandii, po czym, wraz z ustępowaniem czynników hamujących, nabieraniem tempa ekspansji fiskalnej w Niemczech oraz odbiciem w Irlandii, zacznie stopniowo rosnąć.Mimo trudnej sytuacji globalnej, Polska gospodarka utrzymuje silne tempo wzrostu, napędzane głównie przez popyt krajowy i inwestycje unijne. W pierwszym kwartale 2026 r. PKB wzrósł aż o 3,5% r/r. Prognozuje się, że wzrost za cały 2026 rok wyniesie 3,6%.Wzrost gospodarczy powinien być zrównoważony – oczekuje się, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 3,3% w 2026 r., a inwestycje, napędzane przez działania sektora publicznego i projekty finansowane przez UE, mają przyspieszyć do 6,5%. Ponadto przewiduje się, że eksport wzrośnie o 4,1%, a import o 4,5%.- dodaje Marek Rozkrut.Dotychczasowe pomiary inflacji sugerują, że w 2026 r. będzie ona wyższa, niż zakładano przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrost wskaźnika z 2,1% r/r w lutym do 3,1% r/r w maju to wypadkowa rosnących cen paliw, choć skala ich wzrostu została ograniczona dzięki obniżkom podatków i wprowadzeniu ceny maksymalnej. Rosnąć zaczęła też inflacja bazowa, co można łączyć z zaburzeniami w sieciach dostaw i wzrostem kosztów transportu. Choć dynamika cen żywności ostatnio hamowała, analitycy EY spodziewają się jej wzrostu w przyszłym roku, będącego pokłosiem globalnego wzrostu cen nawozów i surowców.Oczekuje się, że inflacja wyniesie średnio 3,0% w 2026 r. i 3,5% w 2027 r., a następnie będzie spadać tylko stopniowo ze względu na utrzymujące się skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie i planowane rozszerzenie systemu ETS.– mówi Maciej Stefański, starszy ekonomista z Zespołu Analiz Ekonomicznych EY.Raport EY bada także wpływ sztucznej inteligencji na europejskie gospodarki. Jak wynika z analizy, dynamiczny rozwój AI coraz silniej wpływa na perspektywy gospodarcze Europy, jednak tempo adaptacji nowych technologii jest wyraźnie zróżnicowane między krajami.Choć sztuczna inteligencja ma potencjał, by wspierać produktywność i wzrost w długim terminie, tempo jej wdrażania w Europie pozostaje zróżnicowane. Z jednej strony część państw regionu – zwłaszcza kraje nordyckie i Beneluks – należy do liderów adopcji AI, z drugiej wiele dużych gospodarek, w tym Niemcy, Włochy i Polska, nadal znajduje się na wcześniejszym etapie transformacji technologicznej. Dane z badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” pokazują jednak wyraźną zmianę kierunku – ponad jedna trzecia firm (34%) zakończyła już pierwsze wdrożenia AI, a kolejne 43% jest w trakcie ich realizacji, co oznacza, że większość rynku aktywnie pracuje nad wykorzystaniem tej technologii.– mówi Bartosz Pacuszka, AI Technology Leader, Partner w EY Polska.Jak wynika z raportu, choć 2026 r. będzie okresem silnego wzrostu, w kolejnych latach dynamika polskiej gospodarki zacznie słabnąć. Oczekuje się, że wzrost PKB Polski spowolni do około 2,8% w 2027 r. oraz 2,3-2,4% w latach 2028–2029.Na to spowolnienie wpłyną przede wszystkim: wygasanie impulsu inwestycyjnego z UE, niekorzystna sytuacja demograficzna i słabsze wsparcie fiskalne. Jednocześnie gospodarka pozostanie stabilna dzięki rosnącym dochodom realnym i relatywnie silnemu popytowi wewnętrznemu.– podsumowuje Marek Rozkrut.