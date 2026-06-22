Polska nie konkuruje już kosztami. Oto co dziś przyciąga zagraniczne inwestycje
2026-06-22 00:30
Dlaczego inwestorzy wybierają Polskę? © pexels
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego Polska przestaje konkurować niskimi kosztami i czym dziś przyciąga zagranicznych inwestorów?
- Jakie atuty polskiej gospodarki i rynku pracy decydują o jej rosnącej pozycji w Europie?
- W jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia oczekiwania inwestorów oraz kompetencje pracowników?
- Co musi zrobić Polska, aby utrzymać przewagę konkurencyjną w kolejnych latach?
Świat biznesu funkcjonuje dziś w warunkach bezprecedensowej zmienności. Globalne łańcuchy dostaw są przebudowywane, sztuczna inteligencja redefiniuje modele operacyjne, a napięcia geopolityczne wpływają na decyzje inwestycyjne podejmowane przez zarządy na całym świecie. W takich warunkach firmy nie szukają już wyłącznie oszczędności. Coraz większe znaczenie mają stabilność, przewidywalność, dostęp do talentów oraz zdolność organizacji do szybkiego reagowania na zmiany.
fot. mat. prasowe
Z jakich powodów twoja firma wykorzystuje Polskę jako centrum usług biznesowych?
Według autorów raportu PolandNOW 2026 Polska odpowiada dziś na wszystkie te potrzeby.
Przedsiębiorstwa nie szukają już wyłącznie efektywności operacyjnej czy optymalizacji kosztów. Poszukują stabilności, zdolności adaptacyjnych, innowacyjności i wiarygodnych partnerów biznesowych. Polska stała się destynacją z najmocniejszymi odpowiedziami na te oczekiwania – mówi Violetta Małek, współzałożycielka i Partner Zarządzająca Gekko advisoryNOW.
Od odporności do strategicznej przewagi
Jeszcze kilka lat temu Polska była postrzegana przede wszystkim jako kraj odporny na kryzysy.
Dziś, jak wskazuje raport, to zdecydowanie za mało, by opisać jej pozycję na europejskiej mapie inwestycyjnej. W 2025 roku polska gospodarka urosła o 3,6 proc., a prognozy na 2026 rok przewidują wzrost na poziomie 3,3–3,6 proc., co ponownie plasuje Polskę wśród najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. Jednocześnie Polska osiągnęła już około 81 proc. średniego PKB per capita UE liczonego według parytetu siły nabywczej.
Polska przestała być wyłącznie historią o odporności gospodarczej. Dziś jest historią o zdolności do tworzenia wartości dla globalnego biznesu. Jej siłą jest głęboka integracja z europejskimi łańcuchami dostaw, stabilne fundamenty makroekonomiczne oraz zdolność do tworzenia wartości dla globalnych organizacji.
To właśnie te elementy sprawiają, że inwestorzy postrzegają nas jako długoterminowego partnera biznesowego – podkreśla Paweł Młyński, współzałożyciel i współzarządzający Gekko advisoryNOW.
Polska nie jest już „tanim krajem”
Jednym z najważniejszych wniosków raportu jest zmiana sposobu postrzegania Polski przez międzynarodowy biznes. Jeszcze dekadę temu głównym argumentem przemawiającym za lokowaniem inwestycji były koszty. Dziś inwestorzy zwracają uwagę przede wszystkim na jakość procesów, kompetencje pracowników, dostępność infrastruktury i stabilność instytucjonalną.
Polska pozostaje konkurencyjna kosztowo wobec Europy Zachodniej, ale jej przewaga coraz częściej określana jest mianem „value for money” – wysokiej jakości przy rozsądnych kosztach prowadzenia działalności.
Polska wygrała znacznie trudniejszy wyścig niż ten oparty na kosztach. Dziś konkurujemy kompetencjami, jakością zarządzania, doświadczeniem międzynarodowym i zdolnością do realizacji zaawansowanych procesów biznesowych. To znacznie bardziej trwała przewaga konkurencyjna – ocenia Paweł Młyński.
Największy kapitał Polski? Ludzie
Raport podkreśla, że największym atutem kraju pozostaje kapitał ludzki. W Polsce działa obecnie jeden z największych i najlepiej wykształconych rynków pracy w Europie Środkowo-Wschodniej.
Kraj dysponuje niemal 18-milionową aktywną zawodowo populacją, a każdego roku uczelnie dostarczają setki tysięcy absolwentów, w tym dużą liczbę specjalistów kierunków technicznych, informatycznych i inżynieryjnych. Dodatkowo sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia już blisko pół miliona specjalistów, a Polska od wielu lat znajduje się w światowej czołówce lokalizacji dla centrów usług wspólnych, centrów kompetencyjnych i operacji GBS.
Polska nie oferuje już wyłącznie dostępu do talentów. Oferuje dojrzały ekosystem kompetencji. To połączenie wysokich kwalifikacji, elastyczności, przedsiębiorczości, wielojęzyczności i gotowości do ciągłego rozwoju sprawia, że polscy specjaliści są dziś jednymi z najbardziej cenionych w Europie – mówi Violetta Małek.
Sztuczna inteligencja zmienia reguły gry
Autorzy raportu zwracają również uwagę na wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy i decyzje inwestorów. AI nie oznacza końca pracy wykonywanej przez ludzi, ale fundamentalną zmianę kompetencji poszukiwanych przez organizacje. Według analiz przywołanych w raporcie miliony Polaków wykonują pracę, która będzie podlegać transformacji pod wpływem AI. Jednocześnie technologia może znacząco zwiększyć produktywność wielu zawodów.
Coraz większe znaczenie będą miały umiejętności analityczne, strategiczne, przywódcze oraz zdolność współpracy człowieka z technologią.
Technologia staje się dostępna dla wszystkich. Prawdziwą przewagę budują dziś ludzie, którzy potrafią ją wykorzystać. Dlatego przyszłość należy do organizacji, które inwestują jednocześnie w AI i rozwój kompetencji swoich pracowników – podkreśla Violetta Małek.
Polska jako partner na kolejną dekadę
Autorzy raportu PolandNOW 2026 wskazują siedem kluczowych powodów inwestowania w Polsce:
- dobre wyniki gospodarcze,
- podejście zorientowane na biznes,
- atrakcyjne koszty prowadzenia działalności,
- strategiczne położenie,
- orientację na klienta,
- wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz
- przedsiębiorczą kulturę biznesową.
Polska nie jest już tylko miejscem do prowadzenia biznesu. Coraz częściej staje się miejscem, z którego biznes rozwija się na cały świat. To zasadnicza zmiana, którą dostrzegają inwestorzy – podsumowuje Paweł Młyński.Jednocześnie, w raporcie podkreślono, że utrzymanie konkurencyjności będzie wymagało odpowiedzi na wyzwania związane z demografią, transformacją technologiczną i rosnącą konkurencją o talenty.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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