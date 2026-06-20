Interfejsy hamują rozwój AI? Eksperci wskazują na największą barierę w IT

Technologia ma dostosować się do człowieka, a nie odwrotnie © pixabay

Przez lata to człowiek musiał uczyć się języka technologii. Aby nadążyć za coraz bardziej złożoną infrastrukturą IT, poznawał kolejne interfejsy, procedury i konfiguracje. Dziś, za sprawą sztucznej inteligencji, taki model może przejść na zasłużoną emeryturę. Systemy coraz częściej potrafią rozumieć intencje użytkowników i samodzielnie realizować złożone zadania. To zmiana, która może zrewolucjonizować nie tylko sposób zarządzania IT, ale także codzienną pracę milionów osób.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego interfejsy stają się większym problemem niż sama złożoność infrastruktury IT?

W jaki sposób sztuczna inteligencja może zmienić komunikację człowieka z technologią?

Dlaczego AI nie wyeliminuje człowieka z procesu podejmowania decyzji biznesowych?

Jakie korzyści dla firm i pracowników może przynieść infrastruktura oparta na rozumieniu intencji użytkownika?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Technologia ma dostosować się do człowieka, a nie odwrotnie Zamiast wymagać od użytkownika znajomości wszystkich szczegółów technicznych, system może skupić się na zrozumieniu jego celu

Infrastruktura rozwijała się szybciej niż interfejsy

Celem ewolucji interfejsów nie jest jedynie dodanie nowych funkcji, lecz fundamentalna zmiana sposobu interakcji ze środowiskami technicznymi. Jeśli system potrafi zidentyfikować pożądany przez operatora efekt końcowy, może samodzielnie zaplanować i wykonać niezbędne działania techniczne. Pozwala to inżynierom zrezygnować z nadzorowania każdego drobnego detalu procesu na rzecz zarządzania całymi obszarami infrastruktury – mówi Jakub Andrzejewski, Business Development Manager for Poland & CIS w firmie Progress Software.

Od zarządzania systemami do komunikowania intencji

Człowiek nadal pozostaje kluczowy

Musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja, mimo swojej szybkości, operuje na bazie prawdopodobieństwa, a nie faktycznego zrozumienia sytuacji. Może ona wygenerować tysiące poprawnych statystycznie decyzji, które jednak w konkretnym kontekście biznesowym okażą się ryzykowne. Dlatego tak istotne jest utrzymanie człowieka w pętli decyzyjnej. Inżynier posiada to, czego brakuje algorytmom: sceptycyzm, etykę oraz zdolność do wychwycenia subtelnych niuansów, których nie ma w danych treningowych. W takim układzie AI staje się silnikiem wykonawczym, ale to ludzki osąd pozostaje niezbędnym bezpiecznikiem, który zamienia surową technologię w zaufanego partnera biznesowego – zauważa ekspert Progress.