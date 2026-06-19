Silver economy: TikTok Shop może stać się przełomem dla zakupów online konsumentów 50+

Choć TikTok powstał dla młodych, to TikTok Shop może stać się narzędziem dla tych, którzy nie lubią tradycyjnych zakupów online. Wśród nich jest wielu konsumentów 50+, którzy stanowią część silver economy - rynku wartego prawie 6 bln euro w Europie. W modelu discovery commerce to produkt znajduje użytkownika, a transakcja odbywa się w jednym miejscu.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego konsumenci 50+ rzadziej korzystają z tradycyjnego e-commerce i jakie bariery ich powstrzymują.

Jak TikTok Shop może uprościć zakupy online dla starszych konsumentów dzięki modelowi discovery commerce.

Jaką skalę ma rynek silver economy w Europie i dlaczego jest on niedostatecznie zagospodarowany przez e-commerce.

Dlaczego TikTok Shop może stać się przełomem dla konsumentów, którzy nie lubią skomplikowanych procesów zakupowych.

Jakie kategorie produktów mogą najlepiej trafić do grupy 50+ w modelu discovery commerce.



Gdzie tradycyjny e-commerce traci starszych kupujących?

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