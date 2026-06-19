Budowa w ekstremalnych warunkach: zakończono konstrukcję Polskiej Stacji Antarktycznej

Po kilku miesiącach intensywnych prac w ekstremalnych warunkach Antarktyki zakończono kluczowy etap budowy nowej Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction zrealizowało montaż konstrukcji budynku głównego. Prace prowadzone były w wyjątkowo trudnych warunkach: silne wiatry, wysoka wilgotność i mrozy do -25°C nie powstrzymały realizacji projektu. Teraz nadszedł czas na prace wykończeniowe, które będą kontynuowane także podczas antarktycznej zimy.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie prace zakończono podczas budowy nowej Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Kto realizował kluczowe etapy montażu konstrukcji budynku głównego stacji.

Jakie wyzwania pogodowe towarzyszyły pracom na Antarktydzie.

Co czeka zespół budowlany w kolejnych miesiącach, w tym podczas antarktycznej zimy.

Jakie rozwiązania technologiczne i materiałowe zastosowano, aby sprostać ekstremalnym warunkom.



Budowa w jednym z najbardziej wymagających miejsc na świecie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction Nowa Polska Stacja Antarktyczna Stacja została wyposażona w nowoczesne instalacje, w tym wentylacyjną, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Budynek jest podniesiony, aby zapewnić dostępność nawet przy dużych opadach śniegu. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Ostatnie miesiące były dla wszystkich zaangażowanych stron czasem wyjątkowo intensywnej pracy. Realizacja inwestycji w tak wymagających warunkach logistycznych i klimatycznych wymagała nie tylko doświadczenia oraz doskonałej organizacji, ale przede wszystkim ścisłej współpracy. Budowa nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego to projekt bez precedensu w historii naszej firmy. Jestem przekonany, że jego realizacja na długo pozostanie punktem odniesienia dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia – mówi Mariusz Niewiadomski, Prezes Zarządu Dekpol Budownictwo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction Nowa Polska Stacja Antarktyczna - widok boczny Budynek główny stacji wyróżnia się charakterystyczną, złotawą blachą elewacyjną. Prace budowlane prowadzono w warunkach silnych wiatrów, wysokiej wilgotności i temperatur odczuwalnych do -25°C. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction Nowa Polska Stacja Antarktyczna - widok z lotu ptaka Stacja zlokalizowana jest na Wyspie Króla Jerzego. Budynek główny został wyniesiony na wysokość 3 m, co zabezpiecza dostęp podczas intensywnych opadów śniegu. Wokół widoczne są kontenery i obiekty towarzyszące. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

To dla nas projekt o wyjątkowym znaczeniu i jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak unikatowym przedsięwzięciu. To synergia kompetencji obu firm, realizowana we współpracy z IBB PAN, pozwoliła na zrealizowanie zakładanego harmonogramu montażu konstrukcji obiektu w ciągu jednego sezonu pogodowego. To osiągnięcie stanowi zwieńczenie wielu lat pracy oraz zaangażowania dziesiątek specjalistów, którzy z determinacją i pełnym profesjonalizmem uczestniczyli w każdym etapie realizacji projektu – mówi Artur Kowalski, Prezes Zarządu Andrewex Construction.

Ekstremalne warunki

Kliknij, aby powiekszyć fot. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction Nowa Polska Stacja Antarktyczna - widok ogólny Kompleks budynków stacji został zaprojektowany z myślą o odporności na wiatr, wilgoć i niskie temperatury. W tle widoczne są góry i zatoka, a obok budynku głównego znajdują się moduły techniczne i magazynowe. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Antarktyka bardzo szybko weryfikuje wszystkie założenia projektowe i technologiczne, jednak zastosowane przez nas rozwiązania sprawdziły się zgodnie z oczekiwaniami. Bardzo dobrze zdały egzamin m.in. „pancerne” okna, blacha elewacyjna odporna na wysoką wilgotność i zasolenie oraz piasek niesiony wiatrem, a także odpowiednio zaprojektowane na ekstremalne antarktyczne warunki pogodowe warstwy izolacyjne.



Szczególne znaczenie ma również wyniesienie budynku na wysokość około trzech metrów ponad poziom terenu, co pozwala zabezpieczyć swobodny dostęp do budynku głównego w przypadku intensywnych opadów śniegu – mówi Mateusz Falborski, Kierownik Budowy w Dekpol Budownictwo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction Budowa w ekstremalnych warunkach: zakończono konstrukcję Polskiej Stacji Antarktycznej Na Wyspie Króla Jerzego zakończono montaż konstrukcji nowej Polskiej Stacji Antarktycznej. Prace prowadzone przez konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction trwały pięć miesięcy i były realizowane w warunkach silnych wiatrów, wysokiej wilgotności oraz temperatur odczuwalnych do -25°C. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction Nowa Polska Stacja Antarktyczna Konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction ukończyło montaż konstrukcji budynku głównego, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. W kolejnych miesiącach 11-osobowy zespół będzie realizować prace wykończeniowe, aby stacja mogła służyć naukowcom i badaczom. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Nowa Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego jest realizowana na zlecenie Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dekpol Budownictwo uczestniczy w budowie od wczesnego etapu tego projektu.Prace podczas sezonu letniego realizowane były przez konsorcjum Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction przy wsparciu pracowników inwestora IBB PAN.Podczas tego etapu prac, który trwał od końca listopada 2025 roku do kwietnia 2026 roku zespół prowadził zaawansowane prace montażowe na Wyspie Króla Jerzego. Ich rozpoczęcie poprzedził siedmiodniowy rozładunek dostarczonych z Polski materiałów i sprzętu, zrealizowany bez infrastruktury portowej, przy użyciu gąsienicowych transporterów pływających.W ciągu około 5 miesięcy zakończono montaż całej konstrukcji budynku, paneli stropowych oraz elewacyjnych, a także wykonano obłożenie elewacji specjalnie dobraną, charakterystyczną blachą o złotawym odcieniu, o wysokiej odporności na trudne warunki atmosferyczne Antarktyki. Równolegle realizowane były prace wewnątrz obiektu. Zamontowano ścianki działowe oraz stolarkę aluminiową, podnośnik hydrauliczny, wykonano montaż komór chłodni i mroźni wraz z agregatami. Znaczący postęp prac zanotowano także w przypadku instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.W kolejnych miesiącach, już podczas antarktycznej zimy, na miejscu będzie pracował 11-osobowy zespół odpowiedzialny za dalsze roboty wykończeniowe. W planach są m.in. montaż stolarki drewnianej, zakończenie prac przy wspomnianych instalacjach, wykonanie warstw podłogowych i wykładzin oraz pozostałe, drobne prace wykończeniowe.Największym wyzwaniem podczas minionego sezonu okazały się warunki pogodowe. Bardzo silny, porywisty wiatr wymuszał przerwy w prowadzeniu prac montażowych. Na co dzień budowie towarzyszyła także wysoka wilgotność względna przekraczająca nieraz 90% oraz częste opady śniegu i deszczu. Pod koniec sezonu temperatury spadły nawet do -10°C, co przy antarktycznym wietrze oznaczało konieczność pracy w warunkach temperatury odczuwalnej na poziomie -25°C!Egzamin zdał także zabrany z Polski sprzęt i narzędzia. To niezwykle istotne, ponieważ lokalizacja budowy na krańcu świata – w odległości 14.000 km od Polski – wiąże się z oczywistymi ograniczeniami w bieżących dostawach. Pojedyncze narzędzia zespół odpowiednio dostosowywał w miarę pojawiających się potrzeb lub wykonał samodzielnie, korzystając z zaplecza warsztatowego stacji.Warto też wspomnieć o unikalnym aspekcie tej realizacji, którym była lokalna fauna. Choć jej przedstawiciele najczęściej przyglądali się budowie z bezpiecznej odległości, to kilka razy teren prac odwiedziły ciekawskie pingwiny, wydrzyki, a także foki i słonie morskie, dodając temu projektowi jeszcze bardziej niezwykłego charakteru.