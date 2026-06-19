eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozySatysfakcja z pracy najwyższa od lat, ale problem z rotacją pracowników ciągle aktualny

Satysfakcja z pracy najwyższa od lat, ale problem z rotacją pracowników ciągle aktualny

2026-06-19 00:10

Satysfakcja z pracy najwyższa od lat, ale problem z rotacją pracowników ciągle aktualny

Rotacja pracowników spada, ale firmy nadal mają problem z utrzymaniem kadr © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Rosnąca satysfakcja z pracy nie oznacza, że pracownicy przestają się rozglądać za nowymi możliwościami. Najmłodsi zmieniają pracodawców wyjątkowo często, osoby z najwyższymi zarobkami pozostają najbardziej mobilne, a firmy coraz wyraźniej przekonują się, że zatrzymanie rotacji pracowników wymaga czegoś więcej niż tylko podwyżki. Najnowsze badanie pokazuje, co dziś naprawdę wpływa na lojalność wobec pracodawcy.

Przeczytaj także: Rośnie rotacja pracowników. Czy większe zaangażowanie w pracę wymaga zmiany stylu zarządzania?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego najmłodsi pracownicy najczęściej zmieniają pracę i czym kierują się przy wyborze pracodawcy?
  • Jak poziom wynagrodzenia wpływa na mobilność zawodową i satysfakcję z pracy?
  • Co, poza podwyżką wynagrodzenia, skłania pracowników do pozostania w firmie?
  • Jakie działania podejmują pracodawcy, aby ograniczyć rotację pracowników?

Młodzi odchodzą, starsi wybierają stabilność


Najbardziej skłonni do zmiany pracodawcy są najmłodsi Polacy – w grupie 18–24 lata taką decyzję na przestrzeni ostatnich dwóch lat podjęło 55% z nich, w tym co piąty więcej niż raz. Wśród osób w wieku 25–44 lata odsetek ten spada do 33,5%, a w grupie 45–54 lata wynosi już tylko 20%.

Mobilność młodszej grupy pracowników nie zaskakuje. Osoby, które wchodzą na rynek pracy, pierwsze doświadczenia często traktują tymczasowo, nie zawsze też są one związane z ich preferowaną drogą zawodową. Wraz z wiekiem mobilność maleje – wybór kolejnego miejsca zatrudnienia jest bardziej przemyślany, do większej stabilizacji skłania także sytuacja pozazawodowa.
Zmiana pracodawcy - ostatnie 2 lata
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zmiana pracodawcy - ostatnie 2 lata

W ciągu ostatnich dwóch lat miejsca zatrudnienia nie zmieniło 67% pracowników

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Średnie rynkowe wskaźniki nie dają pełnego obrazu. Dopiero analiza uwzględniająca wiek, poziom wynagrodzeń, stanowisko czy etap kariery pozwala dostrzec ważne różnice w gotowości do odejścia lub pozostania w obecnym miejscu pracy. Na tym tle wyróżnia się najmłodsze pokolenie. Większa otwartość na zmiany pozwala zdobywać doświadczenie i wybrać właściwą zawodową drogę.

Jest jeszcze jeden istotny element – młodsi pracownicy dużo większą uwagę zwracają dziś na zgodność swoich wartości z kulturą firmy i atmosferę. Nierzadko to one przesądzają o decyzji, czy związać swoją przyszłość z daną organizacją na dłużej – podkreśla Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group.

Zależność tę potwierdzają dane dotyczące struktury zajmowanych stanowisk. Najbardziej mobilni pozostają młodsi specjaliści – niemal połowa z nich (48,7%) zmieniła pracodawcę przynajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch lat, a niemal 14% zrobiło to więcej niż jeden raz. Dla porównania, wśród starszych specjalistów odsetek ten wynosi 21%, a wśród pracowników niższego szczebla powyżej 24%.

Apetyt rośnie w miarę zarobków


Ciekawie prezentują się również wyniki w podziale na poziom wynagrodzeń. W grupach osiągających dochody poniżej 7 tys. zł netto miesięcznie odsetek osób, które zmieniły pracodawcę co najmniej raz w ciągu ostatnich dwóch lat wynosi około 30%. Niższa mobilność jest widoczna wśród zarabiających od 7 tys. do 9 999 zł.

Na tym tle wyróżniają się osoby osiągające dochody przekraczające 10 tys. zł netto. W tej grupie pracodawcę zmieniła połowa ankietowanych (51%), a 28% zrobiło to więcej niż jeden raz.

Różnice widoczne są także pomiędzy branżami. Największą stabilnością charakteryzuje się sektor publiczny, gdzie na zmianę pracy pracodawcy zdecydowało się 13,5% respondentów, podczas gdy w produkcji było to blisko 24%. Na drugim biegunie znajduje się transport i logistyka – branża, w której połowa badanych podjęła zatrudnienie w innej firmie, a 19% zrobiło to więcej niż jeden raz.

Optymizm wskaźników kontra realne różnice. Gdzie rośnie, a gdzie spada satysfakcja z pracy


Poziom zadowolenia z obecnego miejsca zatrudnienia systematycznie rośnie. Rok i dwa lata temu satysfakcję z pracy deklarowało 68% respondentów, w 2026 roku odsetek ten wzrósł do 70,9%. Jednocześnie zmniejszył się udział osób raczej niezadowolonych – z 11,6% do 6,7%, wynika z „Barometru rynku pracy 2026” GI Group Holding.
Zadowolenie z pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zadowolenie z pracy

Poziom zadowolenia z obecnego miejsca zatrudnienia systematycznie rośnie

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Podobnie jak w przypadku mobilności zawodowej, również poziom satysfakcji nie rozkłada się równomiernie pomiędzy poszczególnymi grupami. Zadowoleni są głównie najmłodsi i najstarsi pracujący – w grupie 55–67 lat stanowią blisko 78%, a w gronie 18–24-latków ponad 77%. Relatywnie mniejszą grupę stanowią osoby w wieku 45–54 lata (66,4%).

Najwyższą satysfakcję deklaruje kadra kierownicza – 8 na 10 badanych. Wśród starszych i młodszych specjalistów odsetek ten jest mniejszy i wynosi około 73%. Najniższe wyniki odnotowano wśród pracowników fizycznych (68,6%) oraz niższego szczebla (61,6%).

Wyraźny pozostaje również związek pomiędzy poziomem dochodów a oceną obecnego miejsca zatrudnienia. Najbardziej zadowolone są osoby, których wynagrodzenie wynosi od 7 tys. do 9 999 zł netto miesięcznie (80,7%). Wśród zarabiających co najmniej 10 tys. zł jest to 77%, a w grupie 5–6 999 zł – 77%. Najniższy poziom satysfakcji deklarują respondenci mający dochody do 3 999 zł netto (62%).

Produkcja oraz transport i logistyka to sektory, w których zadowolenie z obecnej pracy deklarowane jest rzadziej niż w innych branżach – odpowiednio 66,4% i 67,3%. Wciąż jednak jest to wysoki odsetek.

Podwyżka to już za mało, aby zatrzymać pracownika


Rosnąca satysfakcja z pracy nie oznacza, że zatrudnieni nie dostrzegają powodów do zawodowych zmian. Wyniki badania pokazują wprost, jakie działania mogłyby skłonić ich do pozostania w obecnej organizacji. Największe znaczenie ma dla nich wzrost wynagrodzenia - podwyżkę jako czynnik istotny lub bardzo istotny wskazało 84,3% respondentów. Niewiele niższy wynik uzyskały dodatkowe premie – ogółem ponad 80,6% badanych uważa je za ważne w podjęciu decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia w dotychczasowej firmie.

Na kolejnych miejscach znalazły się:
  • większe możliwości rozwoju zawodowego (76,4%),
  • benefity pozapłacowe (72,2%),
  • elastyczne godziny pracy (72,2%),
  • poprawa atmosfery w miejscu pracy (71,3%).

Za ogólnymi wynikami kryją się jednak odmienne oczekiwania poszczególnych grup pracowników. Wśród kadry kierowniczej, obok dodatkowych premii (89%), równie wysokie znaczenie mają programy wspierające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz atmosfera pracy. W przypadku starszych specjalistów wysokie wskazania uzyskały benefity pozapłacowe oraz elastyczne godziny pracy (po 84%).

Z kolei młodsi specjaliści najwyżej ocenili większe możliwości rozwoju zawodowego (82%), wyprzedzające zarówno dodatkowe premie, jak i elastyczne godziny pracy (po 79%).

Możliwości rozwoju zawodowego i atmosfera pracy – obok dodatkowych premii – mają znaczenie również dla pracowników niższego szczebla i pracowników fizycznych. W przypadku pracowników fizycznych poprawę atmosfery wskazało 74% respondentów, a rozwój zawodowy 72%. Wśród pracowników niższego szczebla było to odpowiednio 65% i 69%.
Choć wynagrodzenie pozostaje najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o pozostaniu w firmie, coraz większą rolę odgrywają relacje, atmosfera i styl zarządzania oraz poczucie, że firma daje realne perspektywy rozwoju i awansu. Badania pokazują, jak bardzo te oczekiwania różnią się w zależności od wieku czy etapu kariery.

Dlatego skuteczne działania związane z utrzymaniem pracowników wymagają od managerów indywidualnego podejścia i uwzględnienia różnic, a nie opierania się wyłącznie na uniwersalnych rozwiązaniach – komentuje Piotr Wajgielt, Senior Partner w Wyser Executive Search.

Motywacje do kontynuacji zatrudnienia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Motywacje do kontynuacji zatrudnienia

Wśród kadry kierowniczej, obok dodatkowych premii (89%), równie wysokie znaczenie mają programy wspierające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz atmosfera pracy

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Rotacja pracowników słabnie, lecz problem nie znika


Odejścia pracowników to jedno z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się pracodawcy, choć jego skala nieco się zmniejszyła. Z rotacją co najmniej jednej grupy pracowników w ostatnich miesiącach mierzyło się 41,4% firm, wobec 47% rok wcześniej, co oznacza, że problem dotyczy niemal co drugiej organizacji.

Rzadziej niż w 2025 roku firmy wskazują na trudności związane z utratą pracowników niższego szczebla (12% wobec 17%), wykwalifikowanej kadry średniego szczebla (11% wobec 13%) oraz kadry wyższego szczebla (8% wobec 9%).
Problem z rotacją
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Problem z rotacją

Z rotacją co najmniej jednej grupy pracowników w ostatnich miesiącach mierzyło się 41,4% firm

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Z rotacją borykają się zarówno małe, jak i duże firmy – odpowiednio 44% i 41% z nich miało w ostatnim okresie problem z odejściami co najmniej jednej grupy pracowników. W największym stopniu mierzy się z nią sektor handlowy, zwłaszcza w przypadku niższych stanowisk.

Od podwyżek po elastyczny czas pracy. Jak firmy odpowiadają na ryzyko rotacji pracowników


Coraz więcej firm ogranicza ryzyko odejść pracowników. Najczęściej wybieranym narzędziem pozostają podwyżki wynagrodzeń – stosuje je co czwarta organizacja. To jednocześnie rozwiązanie, którego pracownicy oczekują w pierwszej kolejności.

Na kolejnych miejscach znajdują się premie oraz działania wspierające rozwój kompetencji (po 16,5%). Organizacje sięgają również po benefity pozapłacowe (14,1%), poprawę warunków pracy (13,5%) i większą elastyczność czasu pracy (12,7%).
Działania na rzecz zmniejszenia rotacji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Działania na rzecz zmniejszenia rotacji

Najczęściej wybieranym narzędziem pozostają podwyżki wynagrodzeń – stosuje je co czwarta organizacja

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Dobór rozwiązań zależy od specyfiki organizacji. Podwyżki częściej oferują duże przedsiębiorstwa (30%), a także firmy z sektora transportu i logistyki (29%) oraz usług (26%). Premie relatywnie częściej stosowane są w handlu, usługach i przemyśle – decyduje się na nie co piąta firma (19%–20%). Rozwój kompetencji jako sposób na zatrzymanie pracowników częściej wskazują podmioty publiczne (21%) oraz firmy transportowe i logistyczne (19%), które częściej niż inne organizacje oferują także benefity pracownicze (23%).

Z kolei działania ukierunkowane na poprawę komfortu pracy częściej podejmują firmy handlowe, usługowe i instytucje publiczne – troskę o ten aspekt wskazuje 13% z nich.

Mimo rosnącej aktywności pracodawców, ponad jedna czwarta (blisko 29%) z nich nie prowadzi działań retencyjnych lub ogranicza się do doraźnych reakcji. Tymczasem w warunkach negatywnych trendów demograficznych i trudności z obsadzaniem wakatów nawet umiarkowana rotacja może wpływać na ciągłość operacyjną, efektywność zespołów i koszty działalności.
Jeszcze trzy lata temu ponad 40 proc. firm nie miało strategii ograniczania rotacji. Ten odsetek maleje - coraz więcej organizacji dostrzega, że odejścia pracowników nie są wyłącznie naturalnym elementem rynku pracy, ale obszarem, na który można i trzeba realnie wpływać – podsumowuje Antonio Carvelli, Prezes Zarządu Gi Group.

O raporcie:
„Barometr Rynku Pracy 2026” to już 20. edycja raportu przygotowywanego od 2014 roku. Został opracowany przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badanie wśród pracodawców zostało zrealizowane metodą CATI (25.02–09.03.2026 r.), a wśród pracowników metodą CAWI (23.02–03.03.2026 r.). Partnerami raportu są: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Forum HR oraz Konfederacja Lewiatan.

Przeczytaj także: Polacy wolą zmienić pracę niż prosić o podwyżkę. Co kryje się za tym trendem? Polacy wolą zmienić pracę niż prosić o podwyżkę. Co kryje się za tym trendem?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zaangażowanie w pracę, zadowolenie z pracy, satysfakcja z pracy, tendencje na rynku pracy, zmiana pracy, rotacja pracowników, lojalność pracownika

Przeczytaj także

Częsta zmiana pracy w CV jednak nie odstrasza pracodawcy?

Częsta zmiana pracy w CV jednak nie odstrasza pracodawcy?

Co ma największy wpływ na satysfakcję z pracy?

Co ma największy wpływ na satysfakcję z pracy?

Satysfakcja z pracy: w pandemii jesteśmy mniej zadowoleni?

Satysfakcja z pracy: w pandemii jesteśmy mniej zadowoleni?

Rotacja pracowników: branża IT liderem?

Rotacja pracowników: branża IT liderem?

Lojalność czy strach przed utratą pracy? Co naprawdę trzyma nas w firmach

Lojalność czy strach przed utratą pracy? Co naprawdę trzyma nas w firmach

Co 3. Polak zmienił pracę przez szefa. Kolejne 28% rozważało odejście

Co 3. Polak zmienił pracę przez szefa. Kolejne 28% rozważało odejście

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Koszyk Zakupowy 2025 - która sieć była najtańsza w kraju?

Koszyk Zakupowy 2025 - która sieć była najtańsza w kraju?

Wczasy pod gruszą 2026. Ile można dostać i kto skorzysta z dopłaty do urlopu?

Wczasy pod gruszą 2026. Ile można dostać i kto skorzysta z dopłaty do urlopu?

Jak nie stracić na pierwszej inwestycji? 5 kroków dla początkujących

Jak nie stracić na pierwszej inwestycji? 5 kroków dla początkujących

Różnorodność kulturowa w zespole - wyzwanie, szansa czy źródło stresu?

Różnorodność kulturowa w zespole - wyzwanie, szansa czy źródło stresu?

Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie? Nie musisz wybierać od razu

Kredyt hipoteczny: stałe czy zmienne oprocentowanie? Nie musisz wybierać od razu

Zbiórki internetowe a podatek: anonimowa wpłata to dochód czy darowizna?

Zbiórki internetowe a podatek: anonimowa wpłata to dochód czy darowizna?

Fałszywe zeznania w sądzie - co grozi za kłamstwo i zatajenie prawdy?

Fałszywe zeznania w sądzie - co grozi za kłamstwo i zatajenie prawdy?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: